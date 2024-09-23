張達明近況 | 曾患鼻咽癌兼金屬中毒！抗癌成功60歲張達明現身：瘦到見筋、精神狀態不錯！即睇鼻咽癌7大症狀

現年60歲的演員張達明曾拍過《大內密探零零發》、《狀王宋世傑》等經典作品，之後於2020年憑電影《麥路人》奪得第39屆金像獎「最佳男配角」，亦有涉獵棟篤笑及編劇。他於2011年確診鼻咽癌，治療期間更一度不慎金屬中毒，康復後為養好身體，工作量亦較過去大減。他近日罕有亮相節目受訪，身形依然瘦削見筋，令人心痛。

張達明近日現身胡楓（修哥）YouTube頻道節目《修哥萬花筒》，大談入行經過及威水史。他表示，自己最初對演戲萌生興趣是中三時做暑期工，在戲院負責帶位，電影開場後便坐著一同觀賞，於是逐漸養成喜歡演戲的習慣。之後他加入劇團，獲馮寶寶、羅冠蘭等前輩傳授演技，適逢演藝學院創校，又憑努力考上，最終成為該校戲劇學院第一屆學生。

談到遠赴紐約深造戲劇，張達明就憶述自己曾與美國總統克林頓同場觀賞《獅子王》，笑稱「我肯定總統（在現場），他們一定會做得更加好！」，演出結束後他更在餐廳內偶遇製作團隊，並獲簽名，相當犀利。

張達明曾拍過不少經典電影及電視劇。（《大內密探零零發》劇照）

張達明曾拍過不少經典電影及電視劇。（《大內密探零零發》劇照）

張達明曾拍過不少經典電影及電視劇。（《狀王宋世傑》劇照）

張達明抗癌成功後復出，於2020年憑《麥路人》奪得第39屆金像獎最佳男配角。（《麥路人》劇照）

雖然康復，但為了養好身體，張達明近年工作量較過去大減。（《狀王之王》劇照）

雖然康復，但為了養好身體，張達明近年工作量較過去大減。（資料圖片）

張達明近日在胡楓（修哥）YouTube頻道節目罕有亮相，身形依舊瘦削，頸部及手臂更瘦至見筋，所幸精神狀態不錯。（影片截圖）

張達明近日在胡楓（修哥）YouTube頻道節目罕有亮相，身形依舊瘦削，頸部及手臂更瘦至見筋，所幸精神狀態不錯。（影片截圖）

從影片中可見，張達明雖然已經抗癌成功，但身形依舊瘦削，頸部及手臂更瘦至見筋；不過他在節目中與修哥聊天時反應迅速，看起來十分開心，精神狀態相當不錯。

鼻咽癌｜健康狀況曾惹關注

張達明與馮素波去年因合拍《我們的移動城堡》MV而成為好友，後者4月曾於社交平台上載2人手拖手「聚舊」合照，並留言寫道：

開心見老友，係咪好sweet呢？大家都身體健康，精神不褪色

相中身穿波點恤衫的張達明雖然面帶微笑，不過身型卻明顯比以往再瘦一圈，而且面色灰沉，一度令外界對其身體狀況感到擔憂。

馮素波早前於社交平台上載了與張達明手拖手的「聚舊」合照。(IG圖片)

馮素波早前於社交平台上載了與張達明手拖手的「聚舊」合照。(IG圖片)

因合拍《我們的移動城堡》MV，張達明與馮素波成為好友。

鼻咽癌｜曾患鼻咽癌兼金屬中毒

事實上，張達明於2011年確診鼻咽癌，治療期間更不慎金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍變成了「鉑金俠」，加上大量的電療與化療，導致四肢無力及麻痺，活動能力大受影響，情況最壊時連筷子都難以拿起，抗癌長達7年病情才終於逐漸穩定。而漫長的抗癌路亦令他留下後遺症，其右耳聽力僅餘五成，左耳則有8成，但就需要間中抽膿才能聽清別人說話。他曾憶述：

未病發前一直讓身體忙，由讀書到出來工作，試過日睡2小時，加上食煙，亂進食不健康食物，有日發現不時流鼻血，但因流血不多沒有理會。

1997年，張達明出現鼻塞病徵，但當時只當是鼻敏感，到內地拍劇2個多月返港後才處理，之後一路拖延至2011年才認真進行檢查，結果確診鼻咽癌一及二期。他坦言，當時心情低落到谷底，尤其進食困難，治療期間上網查資料，開始符知許多治療方法，他認為最重要是正面積極面對，亦足足花了10年才康復。

鼻咽癌在亞洲極常見，台大醫院副院長暨台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人曾表示，鼻咽癌主要成因有三：

● 基因遺傳

● EB病毒感染

● 醃漬食物

鼻咽癌｜7大早期病徵

另因位置關係，鼻咽癌早期不易診斷，症狀也不具特異性，多數病人確診時已是第3、4期。本港的鼻咽癌患者以男性為主，鼻咽癌細胞形成的主因為皮膚與器官組織之間的細胞異常地增生，而這種癌細胞可通過血液或淋巴循環系統轉移擴散，且由於鼻咽的位置較隱蔽，故一般較難發現且死亡率高。

若符合以下條件或症狀，需盡快預約專科醫生作進一步檢查。

鼻咽癌早期病徵：

鼻涕、口水間中有血絲

單邊聽力下降或耳鳴

頸部出現不痛的腫塊

鼻咽癌晚期病徵：

視覺有重影

聲沙

說話含糊不清

吞嚥困難

轉載自晴報