8種物品放微波爐最易爆炸！長期用微波爐叮食物有甚麼風險？建議食品只能加熱咁多次

無論在家中抑或學校、辦公室，不少人都會選擇用微波爐翻熱食物，不過其安全性存疑，坊間亦一直有「微波爐輻射可致癌」的說法，有專家就拆解箇中迷思，並分享3大微波爐使用貼士；另外，綜合專家意見，有8種物品絕對不能放入微波爐內加熱，大家使用微波爐時記得留意。

台灣營養師高敏敏曾在其個人Facebook專頁發文，拆解微波爐使用迷思。她表示，微波爐的輻射量非常低，因此使用微波爐的次數、是否離微波爐很近等因素實際上都不會對人體造成傷害。不過她就提醒，長期依賴微波爐有可能導致以下4種風險

食物營養流失

重複加熱食物除了會滋生細菌之外，還有可能會造成營養流失，因此建議加熱以1次為限。

隔夜菜易變質

高敏敏表示，吃過的食物不應放置隔夜，因為口水有機會造成食物污染。如果要留餸準備飯盒，則建議在吃之前先裝好，然後再享用飯菜。

微波時間過長

用微波爐加熱食物可以達到殺菌的效果，不過一旦時間過長便會使食物變成硬塊，而時間過短又會令食物無法熟透，因此建議使用微波爐時留意加熱時間。

誤食塑化劑

加熱食物前建議先拆除各種塑料包裝，例如保鮮紙、膠膜等，以免誤食塑化劑。不過便利店食物的塑膠包裝則通常沒有相關安全疑慮，可以直接進行加熱。

食用安全｜3大微波爐使用貼士

營養師劉怡里亦曾在其Facebook專頁發文，分享3大微波爐使用貼士：

1.加熱時，食物的醬料、湯和肉汁要煮到沸騰

2.食物的中心溫度須達到70度以上

3.建議分段加熱，可攪拌食物令受熱更均勻

資料來源:營養師劉怡里

食用安全｜8種物品絕對不能叮

除了上述風險及貼士，有些物品及食物並不適合放入微波爐，否則隨時有可能影響人身安全。TOPick參考美國消委會及營養師高敏敏分享的資料，整合出以下8種絕對不能放入微波爐「叮」的物品。

1.金屬容器

金屬放入微波爐有機會導致電弧，在爐內產生火花甚至引起火災。

2.密封食物

加熱密封食物或保鮮包裛的食物有可能會釋出塑化劑，建議事前拆除包裝。

3.鋁箔

鋁箔和金屬一樣，有機會在加熱時出現電弧的情況，所以不應放入微波爐。

4.尖銳物品

尖銳物品如木牙籤等，雖然並非金屬製，但同樣有可能點燃火花，因此不建議放入微波爐。

5.有皮或有殼食物

提子、雞蛋等有皮或有殼食物及水都有可能在加熱期間爆炸，所以絕不能放入微波爐。

6.發泡膠

如只是短時間加熱，像加熱咖啡30秒並無問題，但時間過長便有可能令發泡膠溶化，繼而導致化學物質轉移或融入食物中。

7.紙類製品

紙類製品有機會由化學品、木漿或其他黏合劑製成，這些成分在微波爐下可能不安全，如牛皮紙袋有可能會引起火災。

一般而言，除非該紙製品上有明確的微波爐安全標籤，否則都不建議放入微波爐。

8.玻璃或陶瓷

一般情況下，玻璃和陶瓷其實可以放入微波爐，但要留意器皿或瓶口可能會過窄。

如果容器內的液體過熱，便有可能會導致壓力積聚，引起爆炸。

資料來源：美國消委會、營養師高敏敏

轉載自晴報