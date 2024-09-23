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秋分乾燥易誘發咳嗽？中秋食滯脾胃生濕？中醫：養陰潤燥可多吃5種食物！4款湯水茶飲分享：百合海底椰煲無花果潤肺健脾
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秋分乾燥易誘發咳嗽？中秋食滯脾胃生濕？中醫：養陰潤燥可多吃5種食物！4款湯水茶飲分享：百合海底椰煲無花果潤肺健脾

健康解「迷」
健康解「迷」

　　9月22日踏入二十四節氣秋分節氣，註冊中醫師林惠賢表示，此時空氣中水分減少，天氣漸漸變得清爽，健康及皮膚容易出現乾燥不適，加上適逢中秋節剛剛過去，不少人或會出現飽滯、不適問題，恐令脾胃生濕，對於多種血管疾病、消化問題都有著不同影響。有見及此，醫師就分享了2大消滯穴位，以及4大湯水茶飲，幫助大家紓緩節氣變化及飲食過量所帶來的不適。

 

二十四節氣秋分｜秋分節氣易出現乾燥不適 過節後清月餅易誘脾胃生濕

 

　　踏入秋分，濕度漸漸下跌，林醫師指出，此時空氣開始變乾燥，人體容易口渴、呼吸道水份不足，容易出現咽痛、肺部缺乏滋潤，易誘咳嗽、鼻血、黃痰等問題；與此同時，皮膚亦易變乾，部分人更可能會有痕癢、甩皮情況，皮膚病患者，例如濕疹病人，此時亦有機會發作。

 

　　除了季節變化外，中秋節過後不少人可能會食滯，或要開始「清理」應節食物，開始「月餅當早餐」，林醫師則表示，無論傳統月餅還是新式冰皮月餅，兩者都較為高糖，容易令脾胃生濕，其中傳統月餅有蛋黃餡的更是油膩高脂，多食容易滯脾胃、拖慢消化，患有高血壓、高血糖、高膽固醇、脂肪肝人士，吃過量月餅有機會令血糖、三酸甘油脂升高，影響健康，而減肥人士更應少食為妙。

 

二十四節氣秋分｜2大穴位有助食滯解膩 

 

　　過節後出現食滯、胃脹氣等不適，以下2大穴位及茶飲則可幫助大家緩解不適：

 

秋分節氣2大消滯穴位

 

1. 足三里穴

位置：外膝眼下4橫指、骨外1橫指。

手法：兩穴之間來回按數分鐘，推時應有痠脹感，有機會立即噯氣或放屁，胃頂感覺可立即舒緩。

 

2. 上巨虚

位置：足三里下方 4隻橫指。

手法：兩穴之間來回按數分鐘，推時應有痠脹感，有機會立即噯氣或放屁，胃頂感覺可立即舒緩。

 

資料來源：註冊中醫師林惠賢

 

二十四節氣秋分｜2類茶飲助不同體質消食化積 山楂陳皮普洱茶

 

山楂陳皮普洱茶

適合體質：偏虚或寒，因食肉而滯。

 

材料

山楂：10至15粒

陳皮：1片

普洱茶：1小撮

 

做法

1. 將材料放杯中，以滾水沖泡；

2. 加蓋焗20分鐘，可全日重複飲用。

 

資料來源：註冊中醫師林惠賢

 

二十四節氣秋分｜2類茶飲助不同體質消食化積 萊菔子麥芽茶

 

萊菔子麥芽茶

適合體質：偏平或易偏熱，因食澱粉而滯。

 

材料

麥芽：10至15克

萊菔子：5至10克

 

做法

1. 將材料放入杯中，以滾水沖泡；

2. 加蓋焗20分鐘即可，可全日重複飲用。

 

資料來源：註冊中醫師林惠賢

 

二十四節氣秋分｜秋季節氣宜養陰潤燥  宜多食5大養生食材

 

　　秋分節氣想養身體，飲食方面可以如何進補？林醫師則表示，其實一般人只要循從不常食肥膩、不常食辣、不常食烘培食品；蔬果、肉類均等份量、適量食五谷類、多飲水，適量運動便可保持健康，飲食方面建議購買當季、或本地節令蔬果，除了新鮮又好味、營養充分外，種植成本較低亦較廉宜，例如黄芽白、玉米筍、韭黃、蓮藕、菠菜、芫茜、芹菜、茄子、茼蒿和莴苣等；柚子、奇異果、楊桃、木瓜等，部分具養陰潤燥功效，十分適合秋季進食。

 

　　除此之外，以下5大養生食材多吃，亦可有助養陰潤肺、補氣健脾、清心安神：

 

秋分節氣養生食材

 

1. 梨

性涼，味甘、微酸

功效：生津潤燥、清熱化痰

 

2. 海底椰

性寒，味苦甘

功效：滋陰補腎、清熱除燥、化痰，美容。

 

3. 沙參

性涼、味甘

功效：養陰潤肺、益胃生津

 

4. 百合

性寒，味甘

功效：養陰潤肺，清心安神

*常用於陰虚久咳，痰中帶血

 

5. 五指毛桃

又名南耆，性甘味平

功效：補氣健脾

 

資料來源：註冊中醫師林惠賢

 

二十四節氣秋分｜秋分節氣2大養生湯水 雪耳潤膚湯

 

　　醫師另外亦分享2款秋分節氣養生湯水，其中雪耳潤膚湯要注意正值感冒、易肚屙人士不宜飲用，飲用前可先諮詢註冊中醫師意見：

 

雪耳潤膚湯

 

材料

雪耳：1個

紫蘇葉：10克

沙參：15克

玉竹：15克

雪梨：1個

陳皮：1片

紅棗（去核）：3至5粒

瘦肉：200克

水：2至2.5公升

 

做法

1. 瘦肉洗淨切塊，汆水去血污；

2. 用溫水浸泡雪耳至少30分鐘，剪走黃色硬心，切成細塊；

3. 紅棗去核，連同其餘材料用水洗淨後浸潤半小時；

4. 洗淨雪梨，去蒂及芯，切塊待用；

5. 將所有材料放進煲，滾起後轉中火煲約1.5至2 小時；

6. 可加鹽調味。

 

資料來源：註冊中醫師林惠賢

 

二十四節氣秋分｜秋分節氣2大養生湯水 百合潤肺健脾湯

 

　　另一款百合潤肺健脾湯則要注意感冒、脾胃偏寒人士不宜飲用，同樣飲用前可先諮詢註冊中醫師意見：

 

百合潤肺健脾湯

 

材料

海底椰：15克

無花果：15克

沙參：15克

杏仁：15克

百合：15克

陳皮：1片

生薑：3片

南棗：5粒

瘦肉：250克

水：2至2.5公升

鹽：少許

 

做法

1. 洗淨材料；

2. 無花果剪開；與其他食材浸泡半小時以上；

3. 瘦肉洗淨切塊，汆水去血污；

4. 將所有材料放進煲，滾起後轉中火煲約1.5至2小時；

5. 可加鹽調味。

 

資料來源：註冊中醫師林惠賢

 

飲食攻略·二十四節氣秋分｜秋分乾燥易脾胃生濕 中醫拆解2大消滯穴位+4大湯水茶飲

 

　　註冊中醫師林惠賢為香港浸會大學中醫學學士及生物醫學（榮譽）理學士，針對皮膚科、美容科、腫瘤科進行深造研究，對所有治療方法（中醫、西醫、香薰、心理、營養等）抱開放心態。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#天氣#運動#減肥#食譜#蔬果#中醫師#消滯#皮膚病#月餅#中醫#脂肪#濕疹#膽固醇#高血壓#脂肪肝#感冒#咳嗽#中秋節#秋分#秋天#秋天養生#食滯#脾胃生濕#養陰潤燥#湯水#食療#茶飲#穴位
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