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醫生揭10大超傷大腦日常行為！1個習慣一晚令大腦老化兩年、增認知障礙風險
健康Tips
醫生解說

醫生揭10大超傷大腦日常行為！1個習慣一晚令大腦老化兩年、增認知障礙風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　想大腦保持年青要注意！有醫生指出，原來生活上許多無意識的日常習慣，都可以為大腦健康帶來巨大影響。當中有10大行為，更會加速大腦衰退，簡單如熬夜一晚，就可令大腦老1至2年，增加患上認知障礙症等神經退化性疾病的風險。

 

10大傷腦日常行為

 

　　台灣重症科醫生黃軒在Facebook發文表示，有10種日常行為看似無關緊要，卻可能對大腦構成長期傷害：

 

愛飲酒

 

　　飲酒會對大腦白質造成損傷，導致認知功能下降和其他神經相關問題，酒精的神經毒性會導致大腦白質病變影響認知功能運動控制和情感處理。

 

嗜甜

 

　　飲酒會對大腦白質造成損傷，導致認知功能下降和其他神經相關問題，酒精的神經毒性會導致大腦白質病變影響認知功能運動控制和情感處理。

 

嗜炸

 

　　油炸食物中含有大量發炎物質和反式脂肪酸，對大腦健康構成嚴重威脅。高脂飲食會促進大腦中發炎反應，這種反應會加速認知功能下降，特別是涉及記憶和學習能力的部分。反式脂肪酸長期攝入亦可能損害大腦的能量代謝系統，導致大腦對熱量控制失調。

 

愛食飯

 

　　精緻米飯和白麵屬於高GI（血糖生成指數）的食物，這些都可能導致胰島素抵抗，進而影響大腦的認知和情緒功能。長期攝取高GI飲食不僅會增加代謝負擔，還可能使我們的思考和情緒調節變得更加困難。

 

愛吃鹹

 

　　高鹽飲食會通過腸道引發TH17免疫反應，進一步損害大腦的神經血管功能導致認知能力下降。這些過量的鹽分同時會擾亂腸道微生物群導致腸道反覆發炎，這些發炎反應可能傳導至大腦，損害認知表現。

 

愛熬夜

 

　　2023年發表於《神經科學雜誌》的一項研究指出，僅僅熬夜1晚就可能讓大腦的老化程度，相當於增加1-2年的歲數。

 

不運動

 

　　研究顯示：每天坐著超過10小時，罹患失智症的風險會增加8%，每天坐著超過12小時，罹患失智症的風險會增加63%，如果坐超過15小時，這個風險竟然飆升3倍以上。

 

不減肥

 

　　研究顯示體重指數（BMI）過高，與中年人群的大腦老化加速有顯著關聯，特別是在大腦白質和灰質體積減少方面。肥胖甚至可能加劇大腦萎縮。

 

愛焦慮

 

　　研究顯示慢性焦慮會顯著增加患上失智的風險。另一篇研究發現長期的心理壓力與輕度認知障礙的發生率密切相關特別是在長期焦慮者中，失智風險顯著升高。

 

不飲水

 

　　研究指出輕度脫水（2%體重的水分流失），會對認知功能造成負面影響，特別是記憶和注意力等短期認知能力的影響。

 

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

資料來源：台灣重症科醫生黃軒

 

　　黃軒又提醒，保持每日適量飲水，對於維護大腦健康至關重要。建議男性每天飲水1700毫升，女性則為1500毫升，有助保持認知功能的最佳狀態。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#醫生#台灣#認知障礙症#認知障礙#傷腦#護腦#腦部健康#大腦#熬夜#腦神經科#飲酒#嗜甜
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