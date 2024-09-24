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日劇《GTO》女星43歲希良梨曾患子宮頸癌急流勇退！近日體檢再發現癌蹤：情況比20多年前還差！即睇子宮頸癌3大症狀
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日劇《GTO》女星43歲希良梨曾患子宮頸癌急流勇退！近日體檢再發現癌蹤：情況比20多年前還差！即睇子宮頸癌3大症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　憑日劇《麻辣教師GTO》飾演女學生一角而走紅的日本女星希良梨，多年前突然於事業巔峰期息影。現年43歲的她近日卻自爆原來當時急流勇退的原因是因為患上子宮頸癌，因此無奈地將工作停擺，專心抗病。更不幸的是，早前身體檢查時，再次發現癌蹤。

 

　　綜合日本傳媒報道，希良梨早前於日本進行婦產科檢查，再發現癌症蹤影，由於已是第2度患癌，因此決定公開患癌消息。

 

　　我花了很多時間擔心，但又覺得保守秘密不太適合我，所以我終於下定了決心，想要與大家分享。

 

　　希良梨未有透露所屬的癌症，只是指有關癌據了解仍是初期，具體的狀況預計下星期才得知，並安排未來的治療方式。不過她坦言情況「比20多年前還差」。

 

　　希良梨也透露，得知二度罹癌後，她心情非常沮喪、不安，亦不時崩潰、哭泣。但她表示自己目前已經轉換心境，既然選擇將患癌訊息公開，便會積極抗病，希望成為粉絲們的力量，可以鼓勵、幫助到他人。

 

抗癌勇士︱日劇《GTO》女星 43歲希良梨因子宮頸癌 當紅期息影 近日體檢再現癌蹤

抗癌勇士︱日劇《GTO》女星 43歲希良梨因子宮頸癌 當紅期息影 近日體檢再現癌蹤

抗癌勇士︱日劇《GTO》女星 43歲希良梨因子宮頸癌 當紅期息影 近日體檢再現癌蹤

抗癌勇士︱日劇《GTO》女星 43歲希良梨因子宮頸癌 當紅期息影 近日體檢再現癌蹤

現年43歲的日本女星希良梨自爆2度患癌，20多年前因患子宮頸癌息影。(IG圖片)

抗癌勇士︱日劇《GTO》女星 43歲希良梨因子宮頸癌 當紅期息影 近日體檢再現癌蹤

抗癌勇士︱日劇《GTO》女星 43歲希良梨因子宮頸癌 當紅期息影 近日體檢再現癌蹤

希良梨2008年與台灣男友在日本低調完婚，2009年生下一子，先後定居於台灣、墨西哥。(IG圖片)

抗癌勇士︱日劇《GTO》女星 43歲希良梨因子宮頸癌 當紅期息影 近日體檢再現癌蹤

憑日劇《麻辣教師GTO》飾演女學生一角而走紅的日本女星希良梨。(IG圖片)

 

　　翻查資料，希良梨本名為豐元希良梨，1998年憑日劇《麻辣教師GTO》飾演女學生一角而為人認識，2008年與台灣男友在日本低調完婚，2009年生下一子，先後定居於台灣、墨西哥。

 

罹患子宮頸癌3大症狀

 

　　據本港衞生署學生健康服務資料，HPV (Human Papillomavirus) 即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官 (包括男性和女性) 。HPV可以透過親密行為傳播，部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。

 

　　子宮頸癌是至今與持續感染HPV有關的最常見癌症，幾乎所有子宮頸癌病例都是由持續感染HPV導致的。3大症狀包括：

 

1.異常的陰道出血

  • 子宮頸癌會在「非經期」間，在內褲出現血漬或紅點經期超過7天甚至幾個星期
  • 流血量變多
  • 在性行為後陰道出血

 

2.陰道有異常分泌物

  • 分泌物可能會夾雜異味或血絲，而量愈來愈多

 

3.性行為時感到下降疼痛

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

4招預防子宮頸癌

 

1.定期接受子宮頸癌篩查

2.接重HPV疫苗，在未有性行為之前接重效果最佳

3.採取安全性行為：使用安全套、避免布多個性伴侶等

4.避免吸煙

資料來源：衞生署學生健康服務


轉載自晴報

Tags:#治療#癌症#日本#台灣#子宮頸癌#腫瘤科#婦產科#希良梨#抗癌#子宮頸癌症狀#GTO
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