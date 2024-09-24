愛與中秋在一起的芋頭！今期素湯：芋頭紅蘿蔔猴頭菇湯

吃飯的時候，媽媽從電鍋裏，拿出了小芋頭。那一刻，兒時的記憶一下子回來了。小時候的中秋，除了月餅和柚子以外，還有鍋子的小芋頭。跟米飯同樣蒸得熱呼呼的小芋頭，烏趖趖的，看來有點醜，亦沒有如栗子的清甜。不知怎的，簡單地配以醬油，卻能喚發它隱藏的香氣，足以讓人吃完一個又一個。

中秋月正好在農曆八月，據說正是芋頭的盛產期。加上它的中文發音，跟「餘」有點相似；在中秋團圓的日子裏，吃一下芋頭，抬頭看著月光，期待著末來「年年有餘」，一家人滿滿好彩頭，倒也是滿有意思的。於是，烏趖趖的芋頭，看來一年四季都有的尋常菜，小鍋中不可或缺的火鍋料，卻在中秋的時分大放異彩，美味可口。

無論是廣東月餅，還是叫價年年上升的蛋黃酥，中秋前後的這個月，大家應該吃掉了不少了吧？！就在中秋節過後的一周，脾胃忙碌過後的一周，把媽媽給的大甲芋頭，配合猴頭菇和銀耳，放進湯裏煮。熬成一碗香濃的煲湯，不單可以健脾開胃，補氣益臀，更可以潤肺養陰，為末來氣溫稍降的一周，做好準備！

芋頭紅蘿蔔猴頭菇湯（4人份）

預備時間：20分鐘

煮食時間：1小時

材料：

大芋頭 1／4個（約150克）／紅蘿蔔 2個／猴頭菇 1個／雪耳（銀耳）1個／乾准山（山藥） 5片／茨實 3湯匙／蜜棗 1 南北杏 1湯匙

調味：

鹽 1茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙／茶匙／煮鍋／湯碗

步驟：

1. 刨走芋頭的皮，切去頭尾，清洗乾淨，切成塊（如圖）。

2. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，清洗，亦切成塊（如圖）。

3. 用熱水浸泡猴頭菇、雪耳（銀耳）、乾准山 、茨實、蜜棗和南北杏（如圖）。10分鐘後，加以清洗，瀝乾水份，待用。

4. 徹底擠出猴頭菇的水分，切去蒂，再撕成小塊（如圖）。

5. 切走雪耳的蒂，再切成小塊（如圖）。

6. 倒4.5湯碗的清水和蜜棗於煮鍋之中，以中火煮沸。

7. 全部湯料都放煮鍋中（如圖），以中火煮1小時。

8. 關火後，加入鹽巴，攪拌均勻。

筆記：

1. 芋頭有豐富水溶性膳食纖維、能助消化的黏蛋白，及能提高免疫功能的半乳聚糖。

2. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 淮山（山藥）有多醣蛋白質，即黏質多醣（Mucilage），具抗氧化及調節免疫力系統的功能。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 雪耳（銀耳或白木耳）有增強免疫力的多醣體。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。

7. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。