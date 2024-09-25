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皮膚癌 | 70歲婦腳甲突現0.3cm不規則黑線！求醫證患皮膚癌王：黑色素瘤！發現3大表徵或癌變？即睇自我檢測皮膚癌ABCDE法則
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皮膚癌 | 70歲婦腳甲突現0.3cm不規則黑線！求醫證患皮膚癌王：黑色素瘤！發現3大表徵或癌變？即睇自我檢測皮膚癌ABCDE法則

健康解「迷」
健康解「迷」

　　如果發現指甲狀態有異常，當心屬於癌症警號！近日有台灣醫生分享案例，有名70歲婦人的腳趾甲有條黑色線，醫生觀察後發現該黑線會逐漸變闊，並呈不規則狀，故馬上安排詳細檢查，結果發現該婦人罹患有皮膚癌癌王之稱的黑色素瘤。

 

黑色素瘤｜婦人腳趾甲現黑線揭黑色素瘤

 

　　台灣開業皮膚科診所院長蔡逸姍醫生在健康節目《健康2.0》上分享案例，有名70歲婦人發現自己的腳拇趾趾甲有條黑色線，但因為其白內障還未痊癒故難以辨認問題，故向其家人求證；其家人查看後，發現其腳趾甲確實有條黑色線，遂帶她到診所就醫。

 

　　蔡逸姍為婦人進行檢查，發現該黑色線並非一條直線，而是一條闊度0.3厘米又呈不規則的帶狀黑色線，頓時覺得或屬癌症，故遂安排婦人再作切片化驗；最終婦人確診患上有皮膚癌王之稱的黑色素瘤，醫生直言：

 

　　其死亡率非常高，是很兇猛的癌症。

 

黑色素瘤｜3大表徵恐屬癌變風險

 

　　蔡逸姍表示，指甲狀態隱藏著健康秘密，當中有3個表徵代表著有癌變之風險：

 

●　黑色素瘤：不少長輩都覺得「指甲發黑」只是被踩到或撞到瘀青，但事實上當手指甲或腳趾甲出現現寬窄不一、濃淡不一的黑線，且闊度超過0.3厘米，色素甚至蔓延到皮膚上時，都有機會是罹癌跡象，恐怕是肢端黑色素瘤的警號，尤其以亞洲人最為容易出現。

 

●　甲床鱗狀細胞癌：如果指甲曾因碰撞而出現傷口，但用藥約半年後仍然不見好轉，甚至有腐爛跡象，並在自身沒有血糖或其他免疫系統問題的情況下，就有機會是為甲床鱗狀細胞癌。

 

●　點狀白甲症：如果指甲突然冒出大量白點或白線，甚至整片泛白，除了免疫系統問題外，就可能屬於心臟病、腎臟衰竭、肺炎、念珠菌感染等病症徵兆。

 

黑色素瘤｜自我檢查皮膚癌ABCDE法則

 

　　皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

 

ABCDE 法則

 

Asymmetry 不對稱

痣的左右兩邊不對稱

 

Border 邊緣

周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣

 

Colour 顏色

痣的各部分颜色深淺不一

 

Diameter 直徑

直徑超過6毫米以上

 

Elevating 增大

大小、形狀和顏色有變化

 

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

 

　　陳醫生亦提醒，紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB）、防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。平時亦要不時檢查皮膚情況，及早發現才能提高治癒機會。

 

黑色素瘤｜指甲現黑線7個狀況

 

7種常見指甲問題

 

1. 指甲現黑線或黑點

 

中醫：

可能是皮下出血後的瘀血，會慢慢消散，但如果黑色部份變大，可能是黑色素瘤。

西醫：

不一定是癌症，可能是黑痣生在指甲上，呈線狀。不過，如果發現黑痣變彎，例如成橢圓形，並滲透至皮膚，則可能是黑色素瘤。

 

2. 指甲呈白色

 

中醫：

患者或營養不良，亦可能因打球、撞擊等出現創傷。

西醫：

指甲色素不高，以至指甲發白，可能與貧血有關，抑或肝功能有事、營養不良等，需根據病因作相應治療。

 

3. 指甲現橫向條紋

 

中醫：

無指定原因，可能與皮膚病、濕疹等症狀有關，影響甲床健康。

西醫：

與營養不夠有關。但若指甲出現直線，某部份凹下去，則可能是粉瘤、疣。

針對粉瘤，會做手術割掉；若是疣，則用冷凍治療，治療後指甲會自己復原。

 

4. 指甲呈綠色

 

西醫：

可能是指甲有綠膿桿菌感染，患者因接觸不乾淨物件，例如在公眾場所接觸門柄、

升降機掣等，以致細菌經手部傷口或龜裂位置進入，需求診並以抗生素治療。

 

5. 指甲腫脹

 

西醫：

指甲腫脹與先天性心臟病，或是肺部問題如肺癆，支氣管、甚至肺癌等有關。由於是內部器官出問題，10隻指甲都可能會出現腫脹情況。

 

6. 指甲上出現溝槽

 

中醫：

與皮膚病、嚴重營養不良等問題有關有些工作如需用手指刮東西，可能造成外部傷害

西醫：

分為慢性甲溝炎及急性甲溝炎。慢性甲溝炎是指指甲表面凹凸不平，與患者指甲長期浸水有關。

急性甲溝炎則可見白點，指甲及皮膚紅腫疼痛，會流膿，與細菌感染有關。

陳醫生提醒，市民儘量不要因修甲剪走指甲溝。

急性甲溝炎患者需吃抗生素或抗生素藥膏作治療；慢性甲溝炎則勤作個人皮膚護理便可，如搽潤膚膏。

 

7. 甲現點狀白斑

 

中醫：

無特定原因，或與患者長期捱夜、疲勞、輕微營養不良有關，應好好調整生活習慣。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#癌症#黑色素瘤#痣#皮膚癌#癌王#腳甲#癌變#皮膚科#腫瘤科
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