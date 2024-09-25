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43歲阿嬌鍾欣潼身型暴脹惹熱議！一原因增磅每天最少食5餐！曾半年激減30磅靠5天排濕毒湯水減肥法
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43歲阿嬌鍾欣潼身型暴脹惹熱議！一原因增磅每天最少食5餐！曾半年激減30磅靠5天排濕毒湯水減肥法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女神疑似又復胖！現年43歲的鍾欣潼（阿嬌）不時因身形變化而成為網民熱議話題，在參加內地真人騷《乘風破浪3》時積極修身的阿嬌顏值重回全盛期，展現零死角的美貌；但近日她出席活動卻被發現身形暴脹，再引起網民討論。

 

　　阿嬌在9月23日出席澳門一場表演活動，根據在場民衆拍攝的相片，阿嬌與女主持一同站在台上，體型明顯比身旁的女主持脹出一個碼，且整個人顯得圓潤又矮小，未知是拍攝角度問題抑或當日的穿搭不適合所致。

 

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌在9月23日出席澳門一場表演活動，被發現身形暴脹。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌在9月23日出席澳門一場表演活動，被發現身形暴脹。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌在9月23日出席澳門一場表演活動，被發現身形暴脹。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌在9月23日出席澳門一場表演活動，被發現身形暴脹。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌體型明顯比身旁的女主持脹出一個碼。

 

　　而阿嬌的最新狀態被網民發佈到社交平台後，脹爆身形隨即引起討論。有很多人對阿嬌善變的身形表示疑惑，指她似乎難長期維持fit爆狀態：「她總是忽胖忽瘦」、「她真的好容易發胖」。不過，就算阿嬌時胖時瘦，都不影響其靚麗顔值；有網民在分享變胖的阿嬌後稱讚：「我阿嬌胖過，瘦過，但是沒有醜過！」

 

曾荷爾蒙失調體重達高峰

 

　　2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐，全身明顯發福圓碌碌，隨即成為網民關注對象；更有路人及粉絲拍下她身形發胖的照片，在網上熱烈討論。當時，阿嬌的好姊妹阿Sa曾在活動上代為回應，指阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調才會有變化。另外又有報導指，阿嬌身形發福是因接拍了電影，由於事前要簽保密協議，故不能透露太多；阿嬌亦曾向媒體表示為了增磅，每天最少要吃5餐。

 

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐。

 

半年激減30磅重返20歲

 

　　2022年，阿嬌為參加《乘風破浪3》積極修身，在節食和做運動雙管齊下，成功在半年內勁減30磅，顏值重回全盛時期，重現「瓜子臉」及「螞蟻腰」，與在參加《怦然心動20歲》時的腫脹身形比較猶如判若兩人。

 

　　當時明顯瘦了一碼的阿嬌狀態回復大勇，頻頻在微博上載自己的瘦身成果，當中包括她居家時面尖尖的鏡前自拍、無懼死亡角度的躺拍，還有運動時大露「牙籤腿」及「螞蟻腰」的側拍。阿嬌更自揭最新體重數字，顯示僅45.5公斤，約一百磅左右，與半年前體重高峰期比較，大減近30磅。

 

　　而在減肥運動中，阿嬌迷上近年大熱的普拉提（Pilates）。從教練課上的照片可見，阿嬌身穿運動内衣及瑜伽褲、扎起辮子全素顏示人，氣色仍非常不錯。她在教練的教導下做出普拉提動作，只見其手臂肌肉結實；雖然未操出腹肌，不過腰部十分纖瘦，引來網民大讚：女神歸位！

 

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌在半年內勁減30磅，顏值重回全盛時期。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌在半年內勁減30磅，顏值重回全盛時期。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌在半年內勁減30磅，顏值重回全盛時期。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌迷上近年大熱的普拉提（Pilates）。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌迷上近年大熱的普拉提（Pilates）。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌瘦身後曾自揭最新體重數字，顯示僅45.5公斤，約一百磅左右。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌能擁有45.5kg的身型，除了平日積極運動之外，還有專業營養師為她設計每日餐單。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」keep fit。

阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

阿嬌又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」keep fit。

 

5天排濕毒高營養湯水減肥法

 

　　據了解，阿嬌能擁有45.5kg的身型，除了平日積極運動之外，還有專業營養師為她設計每日餐單；她又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」keep fit，飲食重點如下：

 

●　連續5天，每天都要飲一種不同的肉 ，例如雞、海鮮或豬煲成的湯，做法沒有限制。

●　每天最少要吃3個蛋白，早、午兩餐一定要吃一小碗米飯或廣東米粉，不飽肚則可加肉但不能甜及炸。

●　在菜方面要愈綠愈好，晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒。所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。

●　如果餐與餐之間肚餓，可以吃滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生蕃茄以代替水果。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#鍾欣潼#減肥#Keep#Fit#荷爾蒙失調#健康#肥胖#阿嬌#營養#減肥餐單#排濕毒高營養湯水減肥法
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