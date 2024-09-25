脂肪肝 | 30歲女玩Filter展示手掌網民發現兩大異樣！檢查揭肝硬化兼脂肪肝！即睇肝功能變差4大警號
玩Filter竟然揭發重大健康問題？內地一名女子在社交平台上載玩手機Filter的短片，僅在短短數秒的短片中「晒玉掌」，就被眼利網民發現疑似暗藏健康問題。女事主後來到醫院檢查，竟然應驗網民的留言，引來不少網民紛紛分享自己的「玉掌」讓「民間醫生」看診。有醫生指出，如果手掌兩個位置皮膚長期呈現微紅和充血，要留意盡快做肝功能檢查為妙。
肝病警號｜「晒玉掌」驚揭肝功能出事
綜合內媒報道，大連一名30歲女子早前玩Filter「晒玉掌」，影片上載到自己的社交平台後居然引來網民關注，建議女事主去做肝功能檢查，指她手掌像是「肝掌」，手掌的大小魚際位置發紅。
去看看肝吧，這好像是肝掌。
女事主玩filter被網民發現肝臟健康出問題。（網上圖片）
女事主不信邪，翌日聽從網民意見到醫院減產，沒想到真的驗出有脂肪肝和肝硬化的問題。東南大學附屬中大醫院感染性疾病主任就個案指出，若肝臟出現慢性病變，手掌兩側的大小魚際會發紅和充血，醫學上稱之為「肝掌」。
肝病警號｜肝功能變差4大警號
台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。
肝功能變差4大容貎變化
皮膚+眼白變黃
- 處理膽紅素的能力可能會下降
- 導致皮膚色素沉著
蜘蛛痣變多
- 體內的雌淚素升高，刺淚皮膚下的小動脈擴張形成蜘蛛痣的網狀
- 主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹
肚子變大+四肢腫脹
- 合成白蛋白的能力下降
- 導致肚子變人（腹水）及下肢水腫
- 低蛋白血症亦會併發疲勞、虛弱、食慾不振、消化不良、呼吸困難等症狀
手掌變得又粗又紅
- 雌淚素活性過強／無法正常代謝→手掌的微血管擴張
- 出現紅斑＝「肝掌」
- 影響手指的生長和形狀→變粗及變短
資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生黃軒
肝病警號｜8種營養素逆轉脂肪肝
台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。
8種護肝營養素
1. 抗氧化蔬果（維他命A）
- 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜
2. 抗氧化蔬果（維他命B）
- 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆荀、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔
3. 抗氧化蔬果（維化命C）
- 番石榴、奇異果
4. 抗氧化蔬果（維化命E、Omega-9）
- 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果
5. 優質蛋白質
- 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉
6. 藻褐素
- 褐藻類的海帶及昆布
- 命有豐富水溶性膳食纖維，當中藻褐素（Fucoxanthin）可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。
7. 具解毒功能植物營養素
- 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜
8. 抗炎抗氧化食材
- 蘆荀、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
- 茄子、葡萄（花青素）
- 番茄、南瓜（茄紅素）
資料來源：營養師余朱青
肝病警號｜營養師推薦9大護肝食材
防患於未然，平日可以多吃些甚麼護肝？台灣營養師張宜臻曾在Facebook專頁「好食課」中發文分享9大護肝食材：
9大護肝食材
1. 三文魚
- 抗發炎
- 降低肝臟脂肪堆積
- 預防脂肪肝
2. 十字花科蔬菜
- 抗氧化
- 減少肝氧化壓力
- 提升肝解毒能力
3. 堅果
- 降低非酒精性脂肪肝風險
4. 莓果
- 幫助肝臟抗氧化
- 預防肝纖維化
5. 提子
- 具有抗氧化
- 降低氧化損摥的功能
6. 西柚
- 有助抗發炎
- 保護肝細胞
- 預防肝損傷
7. 番茄
- 預防脂肪肝
- 預防肝纖維化
- 具護肝功效
8. 綠茶
- 具抗氧化特性
- 降低肝臟脂肪堆積
- 降低其他肝疾病風險
9. 薑黃
- 延緩肝纖維化
- 預防後續肝硬化風險
資料來源：營養師張宜臻好食課
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