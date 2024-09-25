脂肪肝 | 30歲女玩Filter展示手掌網民發現兩大異樣！檢查揭肝硬化兼脂肪肝！即睇肝功能變差4大警號

玩Filter竟然揭發重大健康問題？內地一名女子在社交平台上載玩手機Filter的短片，僅在短短數秒的短片中「晒玉掌」，就被眼利網民發現疑似暗藏健康問題。女事主後來到醫院檢查，竟然應驗網民的留言，引來不少網民紛紛分享自己的「玉掌」讓「民間醫生」看診。有醫生指出，如果手掌兩個位置皮膚長期呈現微紅和充血，要留意盡快做肝功能檢查為妙。

肝病警號｜「晒玉掌」驚揭肝功能出事

綜合內媒報道，大連一名30歲女子早前玩Filter「晒玉掌」，影片上載到自己的社交平台後居然引來網民關注，建議女事主去做肝功能檢查，指她手掌像是「肝掌」，手掌的大小魚際位置發紅。

去看看肝吧，這好像是肝掌。

女事主玩filter被網民發現肝臟健康出問題。（網上圖片）

女事主不信邪，翌日聽從網民意見到醫院減產，沒想到真的驗出有脂肪肝和肝硬化的問題。東南大學附屬中大醫院感染性疾病主任就個案指出，若肝臟出現慢性病變，手掌兩側的大小魚際會發紅和充血，醫學上稱之為「肝掌」。

肝病警號｜肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

肝功能變差4大容貎變化

皮膚+眼白變黃

處理膽紅素的能力可能會下降

導致皮膚色素沉著

蜘蛛痣變多

體內的雌淚素升高，刺淚皮膚下的小動脈擴張形成蜘蛛痣的網狀

主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹

肚子變大+四肢腫脹

合成白蛋白的能力下降

導致肚子變人（腹水）及下肢水腫

低蛋白血症亦會併發疲勞、虛弱、食慾不振、消化不良、呼吸困難等症狀

手掌變得又粗又紅

雌淚素活性過強／無法正常代謝→手掌的微血管擴張

出現紅斑＝「肝掌」

影響手指的生長和形狀→變粗及變短

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生黃軒

肝病警號｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

8種護肝營養素

1. 抗氧化蔬果（維他命A）

紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜



2. 抗氧化蔬果（維他命B）

深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆荀、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔

3. 抗氧化蔬果（維化命C）

番石榴、奇異果

4. 抗氧化蔬果（維化命E、Omega-9）

葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果

5. 優質蛋白質

豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉

6. 藻褐素

褐藻類的海帶及昆布

命有豐富水溶性膳食纖維，當中藻褐素（Fucoxanthin）可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。

7. 具解毒功能植物營養素

西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜

8. 抗炎抗氧化食材

蘆荀、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇

茄子、葡萄（花青素）

番茄、南瓜（茄紅素）

資料來源：營養師余朱青

肝病警號｜營養師推薦9大護肝食材

防患於未然，平日可以多吃些甚麼護肝？台灣營養師張宜臻曾在Facebook專頁「好食課」中發文分享9大護肝食材：

9大護肝食材

1. 三文魚

抗發炎

降低肝臟脂肪堆積

預防脂肪肝

2. 十字花科蔬菜

抗氧化

減少肝氧化壓力

提升肝解毒能力

3. 堅果

降低非酒精性脂肪肝風險

4. 莓果

幫助肝臟抗氧化

預防肝纖維化

5. 提子

具有抗氧化

降低氧化損摥的功能

6. 西柚

有助抗發炎

保護肝細胞

預防肝損傷

7. 番茄

預防脂肪肝

預防肝纖維化

具護肝功效

8. 綠茶

具抗氧化特性

降低肝臟脂肪堆積

降低其他肝疾病風險

9. 薑黃

延緩肝纖維化

預防後續肝硬化風險

資料來源：營養師張宜臻好食課

轉載自晴報