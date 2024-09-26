腦震盪 │ 高空擲物擊中途人致腦震盪！頭部受傷可大可小或有6大後遺症

高空擲物除了破壞環境，更隨時有可能危害途人。內地江西省近日發生「高空拋垃圾」事件，一名居民駕車路過社區時被砸中導致輕微腦震盪。警方接報之後要求全棟樓的住戶驗DNA，與被丟下的垃圾進行比對，結果隔天便有人主動投案自首，陳述自己的罪行。

綜合內地媒體報道，事發地點為江西貴溪市一個住宅區，一名居民在社區路面駕電動車，經過時突然被從天而降的垃圾砸中，所幸事主當時戴著頭盔，因此並未受傷，但頭部就受到輕微腦震盪。

警方接報就事件展開調查，不過由於該社區並未安裝閉路電視，且沒有目擊證人，在偵破案件上有一定難度。警員於是決定將高空丟下的垃圾送往鷹潭司法鑑定中心鑑定DNA信息，並聯合社區工作人員逐門逐戶走訪，上門採集該大樓所有住戶的DNA進行比對，同時告知居民，如果願意主動承認，並如實供述自己的罪行便屬於投案自首，可從輕發落或減輕處罰。

江西貴溪市發生高空拋垃圾事件，一名居民騎車經過時被砸中，頭盔破裂，所幸並未受傷，僅頭部受到輕微震盪。（網上圖片）

從天而降被擲下的垃圾。（網上圖片）

警方要求涉事大樓的所有住戶提供DNA與垃圾上的DNA進行比對，結果事發翌日便有男住戶主動投案自首。（網上圖片）

結果事發翌日、DNA報告尚未出爐便有一名男住戶前往警局自首，並供述了自己的罪行，目前已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

根據香港法例，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，即屬犯罪，最高可處罰款1萬元及監禁6個月。

頭部受傷5大後果

如不慎因高空墮物擊中頭部，後果可大可小。由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

1. 頭皮損傷、積血或出血

2. 頭顱骨折

3. 顱內出血

4. 腦部受損

5. 腦震盪

資料來源：醫院管理局

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顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。

腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。

腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出現5大惡化徵兆須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

拆解6大後遺症

1. 頭暈頭痛

2. 耳鳴

3. 疲倦

4. 記憶力減退

5. 注意力不集中

6. 情緒低落

資料來源：醫院管理局

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