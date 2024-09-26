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移英兩年壓力爆煲致面癱，右眼不能合上要黐膠紙瞓？港女決定回流！1分鐘自測是否患抑鬱症
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移英兩年壓力爆煲致面癱，右眼不能合上要黐膠紙瞓？港女決定回流！1分鐘自測是否患抑鬱症

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年來不少港人移民英國，展開新生活。不過生活未必如理想中般美好，港英兩地生活習慣、文化差異等大有不同，更有不少港人在移英一段時間後回流香港。近日，一位已移民英國2年的港女就指自己「原來精神健康一早爛晒」壓力爆煲面癱決定回流，最後決定回流香港，更坦言不是一種選擇，「而係唯一出口」。

 

移英回流｜移英2年決定回流香港

 

　　一名港女近日在社交平台Threads發文表示，她已經移民英國2年，但「經歷咗狗狗離開、BB出世、返工、身體出現警號、辭職、返教會」，生活基本上都維持著抑鬱心情，更會無間斷、無原因地崩潰大哭，並感到焦慮。

 

　　「覺得自己好似困住咗，成日喺條街度都覺得自己好似發緊夢，一直撐，但每日都度日如年。」

 

　　樓主又指，曾認為捱過這段辛苦的時間就會好，抱怨自己「點解人哋可以自己唔得」，又希望能夠適應英國生活，勸告自己不要回頭，為孩子的未來著想。

 

移英回流｜壓力過大導致面癱

 

　　不過，上個月樓主因休息不足或壓力過大，「無啦啦瞓醒半邊面癱咗，郁唔到」，就連睡覺時右眼都不能合上，需要「黐住膠紙瞓」，結果就醫發現自己患上「Belly’s Palsy（貝爾氏麻痹症）」。

 

　　由於身體健康出現問題，亦令樓主下定決心回流香港。她指，決定回港比選擇留在英國需要更多勇氣，「知道要重新開始，預咗聽身邊好多人既說話」。

 

　　「其實喺我角度，返去唔係一種選擇，而係唯一出口。」

 

移英回流｜網民意見兩極

 

　　帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民支持樓主的決定，「好想同你講，你並不孤單。我同你情況一樣，都係有小朋友，而情緒亦出現問題，嚟緊搞掂晒呢邊嘅嘢就會返香港，留喺度唔係代表一定好，返香港唔係代表一定衰，人生係自己，唔好理人哋，心靈健康最重要」。

 

　　不過亦有網民質疑樓主在移民英國之前沒有考慮清楚，現在決定回流香港亦應多加考慮，「認同你mental health好重要，不過有冇諗過其實過多1-2年小朋友返reception你就會輕鬆好多，有返個人生。而且唔知你知唔知而家香港嘅教育變成點，先唔講政治，第一就不論1/2/3線學校都係谷，小朋友好competitive，唔係話你小朋友適應唔到，而係慣咗英國嘅學習模式...返香港應該會好地獄，死板、背誦、唔可以有自己思想...」

 

網民有乜講

 

呢個係喺香港每日嘅我。我好想走，搵食困難，生活空間越嚟越少。返嚟唔好後悔，呢個地方已經唔同晒。

每個人既想法都唔同…向自己想法就可以了…

我覺得你講得好啱，落腳地方決定咗你留唔留到喺度，返香港先，個人健康晒，存夠勇氣，再諗要唔要換個地方重新開始！

唔會唔好，識人都唔少選擇返咗香港住，有啲仲響英國已經買咗屋，而家間屋吉咗，佢地諗住留比仔女將來返嚟住。

尊重你嘅決定。但係我亦都會問吓自己係咩原因壓力突然倍增?因為如果未清楚咩令到你壓力增加，可能返到香港都未必會令到你精神健康improve。

 

　　面對網民意見兩極的留言，樓主最後亦在留言置頂補充，自己當初是深思熟慮才決定移民英國，「計劃移民已經喺香港plan咗三年，所有可以準備嘅嘢已經準備晒，唯一唔係計劃內嘅係黎之前就發現有咗，單單係呢一點已經同其他人好唔同。嗰個地方，好多人都經歷緊類似嘅嘢，自己諗通之後想講句：生活係自己過嘅，人哋比嘅意見可以參考，不過實行嘅係自己，對自己同家庭負責任就好了」。

 

同場加映：1分鐘自測是否患上抑鬱症

 

　　抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

 

　　抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

 

　　若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

 

1分鐘自測抑鬱症

 

1. 幾乎對所有活動失去

2. 幾乎每天都感到情緒

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

 

轉載自晴報

 

Tags:#移民#壓力#抑鬱症#健康問題#網絡熱話#健康#面癱#情緒病#移英#精神心理#回流
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