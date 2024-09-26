一遇壓力就肚屙？可能患腸易激綜合症！中醫治療：4味中藥+3穴位針灸有效改善！

大家有沒有試過臨近考試，或者適逢面試見工，心情非常緊張之際，就發現自己好迫切要去廁所？若沒有進食不潔食物，又在腸鏡檢查當中發現不到任何異常，很有可能就是腸易激綜合症作怪。今日就跟大家探討一下腸易激綜合症。

腸易激綜合症，英文Irritable Bowel Syndrome（IBS），俗稱腸敏感，是一個影響腸胃功能的常見疾病。患者典型的症狀包括腹瀉、便秘、腹痛、腹脹等，持續時間呈間歇性或長期性。現代醫學未能發現患者有任何腸胃道器質性的病變，但不少研究已發現此病多見於以下群組：容易情緒緊張、壓力大、曾有心理創傷等人士。因此，醫學界普遍公認腸易激綜合症的成因包括：遺傳、心理、環境、腸道活動度改變、神經紊亂等，而病情的進展亦有個體差異。現代醫學對於腸易激綜合症的分類有4種：泄瀉型，便秘型，混合型以及無法分類型。有資料顯示，香港人最常見的腸易激綜合症為混合型，第二常見的為泄瀉型。治療上根據患者的分型，以紓緩症狀為主，效果不一。

以中醫的角度解釋腸易激綜合症，中醫沒有與之相符的獨有病名，但按其症狀可歸納於中醫的泄瀉病、便秘病及腹痛病。中醫理論當中，泄瀉型的腸易激綜合症病機屬於肝旺脾虛。肝，屬木，主疏泄；脾，屬土，主運化。根據五行相生相剋理論，肝木疏泄失調時，肝氣橫逆犯脾，脾土運化失常，不能正常運化水穀輸佈周身，水濕下注則泄瀉。人的憂鬱焦慮情緒、精神壓力，往往就會影響肝氣的疏泄，進而抑壓脾的正常運作，導致腹痛泄瀉等不適症狀。

中醫的治療針對肝旺脾虛的病機，以疏肝健脾，理氣止瀉為大法。最對應病機及最常用的方子，便是朱丹溪《丹溪心法》所記載的痛瀉要方。痛瀉要方由白朮、白芍、陳皮、防風四味中藥組成。四藥互相配合，瀉肝補脾，調和氣機而達到效果。

中醫治療除了用藥以外，亦會使用針灸治療。一般會選用脾經、胃經和肝經的穴位，以下介紹3個常用的穴位。天樞穴，位於肚臍的旁開2寸處，屬胃經，有調大腸，扶土祛濕的效果。陰陵泉，位於小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處，屬脾經，有運脾土，化濕滯的效果。太衝穴，位於足背，拇趾及食趾間隙的凹陷處，屬肝經，能疏肝理氣。

天樞穴



太衝穴

陰陵泉

生活上有何事可做呢？飲食方面，要避免一些令脾胃虛弱的食品，建議忌生冷、肥膩之品，例如凍飲、雪糕、油炸食物等。另一方面，也可增添健脾的食物，例如煲湯時可添加蓮子、芡實、淮山等健脾祛濕的藥材。情志方面，盡量保持心境平靜，當生活壓力大或心情焦慮時，可考慮飲用玫瑰花茶，有助行氣解鬱，寧心安神。

如果經常腹痛、肚瀉或便秘，伴精神緊張或焦慮，請儘早諮詢專業人士並及早治療。

撰文：黃心瑜中醫師 基督教家庭服務中心-香港中文大學 中醫診所暨教研中（觀塘區）

轉載自晴報