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手機屬2級致癌物！臨瞓前一習慣恐增患腦癌風險？醫生：睡前做兩件事可阻隔電磁波傷身！
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手機屬2級致癌物！臨瞓前一習慣恐增患腦癌風險？醫生：睡前做兩件事可阻隔電磁波傷身！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人有將手機過夜充電的習慣，這個習慣不但損害電池壽命，長久下去亦恐怕損害人體健康。世界衛生組織（WHO）早在2011年將手機列入第二級致癌物之一，主要是因為人體長期接觸電磁波會有致癌風險。台灣有醫生指出，有一個高風險習慣需要格外留意。

 

致癌風險｜手機被列為2B致癌物

 

　　台灣中醫師吳宏乾、精神科醫生杜俊賢，以及臨床毒物科護理師譚敦慈，在當地健康節目《健康零距離》分析關於手機致癌的迷思。中醫師吳宏乾指出，手機早在2011年被世界衛生組織歸類為「2B級的致癌物」，其定義為或許對人體致癌。

 

致癌風險｜長時間使用手機恐增致癌風險

 

　　儘管手機本身的電磁波有致癌風險，但吳宏乾解釋，其致癌風險會隨著手機與人體的距離和使用時間增加或減少。據世衛指出，每天將手機放近耳朵旁邊30分鐘，恐防增加腦癌風險。他建議，使用手機時，最好距離身體較遠的位置使用；聽電話時最好使用擴音或免提，減少直接將手機放近耳朵或頭部。

 

　　很多人習慣睡眠時將電話放在床頭充電，其實這個習慣很有可能會增加人體吸收電磁波的機率。故此，他建議2招阻隔手機電磁波，以及綜合3招日常預防：

 

睡前2招阻隔手機電磁波

 

使用有線網

  • 手機開飛啟行模或
  • 用轉插器將家中固網線連到手機

 

睡眠前將手機用鍚紙包覆

  • 睡眠位置盡量距離手機遠一點

 

資料來源：精神科醫生杜俊賢


阻隔電磁波3大日常貼士

 

減少電話放到耳邊使用

  • 建議使用免提聽造

 

隨身帶備太陽眼鏡

  • 陽光有電磁波+紫外光
  • 長期接觸恐致癌

 

需要時換上防藍光眼鏡

  • 抵擋LED燈光或電腦屏幕的強光
  • 保護眼睛

 

資料來源：精神科醫生杜俊賢、中醫師 吳宏乾

 

　　精神科醫生杜俊賢指出，長時間使用手機如同「溫水煮蛙」，當中可能帶來的致癌風險，是由於電磁波對人體的傷害。要杜絕生活中所有的電磁波是幾乎無可能，除了手機外，光線也有電磁波。杜俊賢分享自己盡量減低人體吸收電磁波的機會，如他會佩戴防藍光眼鏡、甚至購買一些阻隔電磁波的電話配件。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#健康養生#腦癌#致癌物#醫生#手機輻射#電磁波#免提通話#癌症#腫瘤科#腦神經科
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