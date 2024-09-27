腸病毒 ｜ 日本爆腸病毒逾2萬5千宗 近10年高峰！一類人士最高危！4種症狀應即求醫！

遊日注意！日本腸病毒感染於疫情高峰過後，人數仍持續上升。截至今月15日，日本全國病例已達25,143宗，達到近10年高峰數字，約36個都道府縣處於警戒狀態，當局及多間醫生呼籲大眾採取感染控制措施，假如出現4症狀便應迅速求醫。

綜合日媒及《NHK》報道，日本國立傳染病研究所統計指，截至今月15日，全國約3,000家醫療機構因腸病毒求診人數約25,143宗，每間醫療機構病例約8.03宗，達到近10年高峰，其中神奈川縣病例最高，達到每間醫療機構約10.81宗，其次順序為埼玉縣9.27宗、東京都9.1宗、千葉縣7.81宗、栃木縣6.67宗及茨城縣5.4宗，全國36個都道府縣處於警戒狀態。

遊日注意｜日本腸病毒大爆發 一週累計2.5萬宗 這1類人士最高危

截至今月15日，全國約3,000家醫療機構病例人數約25,143宗。（日媒《NHK》截圖）

遊日注意｜9月份後病例再增 料與天氣持續高溫相關

據了解，東京港區一間兒科診所自上月初起，每周約有80宗病例出現，後來數量短暫減少，到9月份後又再次增加，目前每天約有5、6宗病例。

診所主任首里京子院長解釋指，由於持續高溫的影響，即使進入8月之後，不少人仍有到外戲水，部分小童曾經受感染後意識下降，不久後便再次感染。

遊日注意｜感染腸病毒4大症狀

日來國立醫院機構三重醫院院長谷口清州則表示，幼兒屬於腸病毒重症高危，加上過去因新型冠狀病毒疫情影響，不少孩子未曾受到過感染，導致今次疫情爆發於各個年齡段，呼籲大眾如出現以下4大症狀，請立即求醫：

感染腸病毒4大症狀

1. 發燒

2. 口腔疼痛

3. 無法進食

4. 出現大量皮疹

資料來源：日本國立醫院機構三重醫院院長谷口清

遊日注意｜甚麼是腸病毒？

據本港衞生防護中心資料，腸病毒中以腸病毒71型（EV71）最為常見， 是一種單鏈的核糖核酸病毒，也是引致手足口病的病原體之一。此病毒感染一般在幼童中發現，病徵主要與手足口病相同。

家庭醫生方玉輝接受訪問時曾表示，一般患者最少需隔離最少7至10日，而多數發燒、皮疹或潰瘍位置會於1星期後消退。他指，現時未有任何藥物治療EV71型感染，只能透過醫生處方的藥物紓緩病症引起的發燒及潰瘍問題，大部分患者都會自行痊癒。

甚麼是腸病毒？

病徵

發燒、口腔有疼痛的潰瘍、及帶水疱的皮疹、食慾不振、疲倦及喉嚨痛等

傳播途徑

患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱和糞便，或觸摸受污染的物件

潛伏期

一般為3-5日

嚴重情況

病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎

遊日注意｜外遊免疫3大自保法

感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受訪問時表示，台灣新冠染疫個案暴增，估計可能因為現時人們防疫意識較以往鬆懈及人與人接觸較之前頻繁有關。她又指，目前台灣新冠病毒JN.1變異株為主流株，具較強傳播力，不過感染後有嚴重併發症機會不是特別高，並不需過分憂心。惟對於一些抵抗力較弱人士，即高危人士，如兒童、長者及有慢性疾病人士感染則會增加其重症及死亡風險，她建議，有關人士應考慮接種新冠疫苗。

外遊免疫3大自保法

● 注重個人衛生尤其手部清潔

● 接種相關防疫疫苗

● 留意環境空氣流通高危人士在人多擠迫地方逗留戴上口罩

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

轉載自晴報