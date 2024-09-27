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消委會測試13款風筒，一款$199性能媲美名牌！日雜誌比拼8款熱門風筒，$673負離子強力風筒表現A級性價比高！
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消委會測試13款風筒，一款$199性能媲美名牌！日雜誌比拼8款熱門風筒，$673負離子強力風筒表現A級性價比高！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人習慣在洗頭後或外出前，使用風筒吹乾頭髮或幫助塑形。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測8款熱門風筒，比較各款產品的完成效果、乾髮速度和便利性，並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式，當中包括PANASONIC、SHARP、Nobby by Tescom等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售12,296日圓（約673港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

 

超市大搜查｜3大標準評測各款熱門風筒

 

　　《LDK》指出，隨著科技日新月異，風筒的性能和功能也變得越來越豐富，例如標榜負離子技術、標榜速乾、標榜多功能塑形等，而市民也會因其性能和完成效果去挑選最合適自己髮質使用的風筒，避免吹乾頭髮後反而會造成髮質受損。

 

　　《LDK》以3大標準評測各款熱門風筒：

 

  • 完成效果：由專業髮型師在人頭模型上使用風筒，用最大功率吹乾頭髮，吹乾後再針對髮質狀態、光澤、順滑度等多方面進行評分。
  • 乾髮速度：把頭髮浸泡在水中靜待片刻，取出後用風筒在限時內以最大氣流吹頭髮，時間到達後利用專業儀器測量頭髮含水量和熱能分佈，從而計算產品的乾髮速度效能。
  • 便利性：由多名受測者實際使用產品，針對產品在使用上的便利性如模式切換、按鈕操作等多方面，以及產品摺疊的收納性和便攜性作評分。

 

超市大搜查｜8款熱門風筒

 

第8名

KOIZUMI KHD-9550
完成效果：3
乾髮速度：4
便利性：3
綜合評分：3.25
等級：B

第6名

Nobby by Tescom 專業美髮風筒NB1905
完成效果：4
乾髮速度：3
便利性：3.5
綜合評分：3.63
等級：B

Shark FlexStyle 2 in 1 Hair Dryer & Styler HD434J
完成效果：3
乾髮速度：4
便利性：4.5
綜合評分：3.63
等級：B

第4名

modshair MHD-1246
完成效果：3.5
乾髮速度：5
便利性：3
綜合評分：3.75
等級：B

SHARP 正負離子水潤溫控風筒 IB-WX901
完成效果：3.5
乾髮速度：3
便利性：5
綜合評分：3.75
等級：B

第3名

next innovation kaze dryer HJ-H106
完成效果：4.5
乾髮速度：5
便利性：3
綜合評分：4.25
等級：A

第2名

PANASONIC 負離子強力風筒 EH-NE7J
完成效果：4.5
乾髮速度：5
便利性：3.5
綜合評分：4.38
等級：A

第1名

PANASONIC nanoe@護髮風筒EH-NAoJ
完成效果：5
乾髮速度：5
便利性：4
綜合評分：4.75
等級：A+

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「PANASONIC nanoe®護髮風筒 EH-NA0J」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為33,975日圓（約1,860港元）。

 

　　「PANASONIC nanoe®護髮風筒 EH-NA0J」在3項評測上均獲得4至5分高分，其中在「完成效果」和「乾髮速度」測試上獲得5分滿分。專業髮型師指出，產品具有高強的乾髮能力，風速夠強但熱力不會太高溫而上海頭髮，測試後發現髮質變得順滑柔軟，而且帶有光澤，換言之產品不會令頭髮變得乾燥。受測者表示，產品重量輕、出風口等，所以使用上感覺平衡，用手握持著時不易感到太重而難以駕馭。

 

　　至於在3款A級產品中，「PANASONIC 負離子強力風筒 EH-NE7J」僅售12,296日圓（約673港元），其「完成效果」和「乾髮速度」測試上亦獲得分別4.5分和5分，性價比甚高。

 

超市大搜查｜消委會推薦10款4星風筒

 

　　本港消委會過往亦曾測試過市面上13款風筒，比較安全程度、性能、能源效益、耐跌撞能力、使用方便程度等項目；當中有10款獲得4星評價，名單如下：

 

米家H300
售價：$199
產地：中國
額定功率：1,600瓦特
吹乾速度：4
吹髮溫度：4.5(63.7-73.8度)
負離子濃度：66,200,000(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

Dyson Supersonic HD08
售價：$3680
產地：菲律賓
額定功率：1,600瓦特
吹乾速度：4
吹髮溫度：3.5(57.3-108.1度)
負離子濃度：11,710,000(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

iLIVI V8
售價：$699
產地：中國
額定功率：1,300瓦特
吹乾速度：3
吹髮溫度：4(51.9-76.4度)
負離子濃度：15,938,333(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

VS Sassoon
售價：$739
產地：中國
額定功率：1,500/1,300-1,600瓦特
吹乾速度：4
吹髮溫度：4.5(50.5-83.2度)
負離子濃度：82,233,333(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

億世家 HD1700
售價：$600
產地：中國
額定功率：1,700-1,900瓦特
吹乾速度：5
吹髮溫度：5(67.6-78.4度)
負離子濃度：13,388,666(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

Panasonic EH-NE66
售價：$398
產地：泰國
額定功率：1,700-2,000瓦特
吹乾速度：4.5
吹髮溫度：4.5(58.9-68.6度)
負離子濃度：7,215,666(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

飛利浦 BHD538
售價：$538
產地：中國
額定功率：1,930-2,300瓦特
吹乾速度：4
吹髮溫度：5(65-79.5度)
負離子濃度：64,633,333(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

Babyliss Rose Blush 2200
售價：$999
產地：中國
額定功率：2,000-2,200瓦特
吹乾速度：4.5
吹髮溫度：4.5(50.5-81.5度)
負離子濃度：6,849,666(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

Valera Nano4Ever EQ
售價：$2,588
產地：瑞士
額定功率：1,800-2,200瓦特
吹乾速度：4.5
吹髮溫度：4.5(58.1-82.3度)
負離子濃度：46,200,000(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

ghd helios
售價：$1795
產地：中國
額定功率：1,850-2,200瓦特
吹乾速度：4
吹髮溫度：4(72.7-96.7度)
負離子濃度：89,900,000(個/位方厘米)
安全程度：5
總評：4*

資料來源：消委會

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#著數優惠#網絡熱話#養生#頭髮護理#美髮#家電#Panasonic#Sharp#日圓#日本#消委會報告#風筒#吹頭#電器#家品安全
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