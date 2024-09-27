日本雜誌評測11款白髮染髮劑，比較完成效果、顏色耐久性、成分及使用感，4款獲A級最平只售$31！

隨著年齡增長，白髮也會愈長愈多，所以不少人都會用染髮劑遮蓋白髮。日本雜誌《LDK》近日以4大標準評測11款白髮染發劑，比較各款產品的完成效果、顏色耐久性、成分和使用感，並挑選完成效果最佳的款式，當中包括SALON de PRO、美源髮采、WELLATON、花王等熱門品牌，其中一款獲高評分的產品僅售579日圓（約31港元），大家不妨在各大店舖、網上購物，或遊日時趁機入手。

超市大搜查︱4大標準評測白髮染髮劑

《LDK》指出，白髮專用的染髮劑比起一般美髮染髮劑有著較強的著色效果，較不容易因每日洗頭而逐漸脫色，不過顏色選擇就較少，多為黑色、棕色等接近自然髮色的選擇。

《LDK》以4大標準評測各款白髮染髮劑：

完成效果： 由專業髮型師在頭髮樣本上使用染髮劑，等待完全著色後，根據髮質、著色效果、光澤度等多方面進行評分；放置數天後再檢視頭髮樣本，根據樣本上的髮質變化、染髮劑殘留物和脫色情況再進行評分。

由專業髮型師在頭髮樣本上使用染髮劑，等待完全著色後，根據髮質、著色效果、光澤度等多方面進行評分；放置數天後再檢視頭髮樣本，根據樣本上的髮質變化、染髮劑殘留物和脫色情況再進行評分。 顏色耐久性： 專業髮型師對頭髮樣本進行14次的反覆清洗及乾髮過程，利用直接目測和專業儀器檢視頭髮脫色程度，從而評估染髮劑的顏色耐久度。

專業髮型師對頭髮樣本進行14次的反覆清洗及乾髮過程，利用直接目測和專業儀器檢視頭髮脫色程度，從而評估染髮劑的顏色耐久度。 成分： 由專業頭皮治療師檢查產品成分標籤，根據保濕成分、光澤成分、修護成分等進行評分。

由專業頭皮治療師檢查產品成分標籤，根據保濕成分、光澤成分、修護成分等進行評分。 使用感：由多名受測者實際使用產品，根據產品氣味、等待時間、附屬工具的使用便利性、用後髮質表現等多方面進行評分。

超市大搜查︱11款白髮染髮劑

第11名

CIELO - 按染髮霜6深棕色

完成效果：2

顏色耐久性：2.8

成分：3

使用感：3.67

綜合評分：2.71

等級：C

第10名

STEPHEN KNOLL Color Couture Cream Hair Colour 5M

完成效果：3.5

顏色耐久性：3

成分：4

使用感：2.33

綜合評分：3.22

等級：B

第9名

L'EQUIL Essence Glow Color OC5

完成效果：3.5

顏色耐久性：3.3

成分：5

使用感：2.5

綜合評分：3.52

等級：B

第8名

syoss oleo cream Hair Color 5N Cocoa Brown

完成效果：3.5

顏色耐久性：3.5

成分：4

使用感：3.5

綜合評分：3.58

等級：B

第7名

Kao 花王 Blaune 白髮專用泡沫染髮劑 5棕色

完成效果：3.5

顏色耐久性：3.3

成分：5

使用感：3.33

綜合評分：3.66

等級：B

第6名

美源髮采 Fragrant Hair Color 5D

完成效果：3.5

顏色耐久性：4.25

成分：3

使用感：3.67

綜合評分：3.7

等級：B

第5名

L'OREAL 三重護髮染髮霜 5NB

完成效果：4.5

顏色耐久性：3.6

成分：4

使用感：2

綜合評分：3.7

等級：B

第4名

WELLATON 2+1(4B)白髮專用植物染髮劑

完成效果：4

顏色耐久性：4

成分：4

使用感：3

綜合評分：3.83

等級：A

第3名

美源髮采 Foaming Cream Color 6N

完成效果：4.5

顏色耐久性：3.8

成分：4

使用感：2.67

綜合評分：3.88

等級：A

第2名

SALON de PRO 無氣味快速染髮霜 5B 深棕色

完成效果：4

顏色耐久性：3.8

成分：4

使用感：4.05

綜合評分：4.02

等級：A

第1名

SALON de PRO 沙龍級白髮染泡沫 6 棕黑色

完成效果：3.5

顏色耐久性：4.5

成分：5

使用感：4.17

綜合評分：4.2

等級：A

資料來源：LDK

評測結果顯示，「SALON de PRO 沙龍級白髮染泡沫 6棕黑色」及「SALON de PRO 無氣味快速染髮霜 5B深棕色」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為847日圓（約46港元）和9579日圓（約31港元），性價比甚高。

「SALON de PRO 沙龍級白髮染泡沫 6棕黑色」在4項測試上均獲得3.5至5分。專業髮型師表示，產品的完成效果良好，頭髮樣本不見任何白髮，顏色感覺自然並帶有光澤；而且著色力甚強，即使經過反覆洗滌仍不見任何脫色情況，僅在髮尾略顯變淡。專業頭皮治療師就發現，產品具有多種頭髮護理成分，含有保濕成分、光澤成分和修護成分，甚至能調節髮質的pH值，換言之髮質不會因染髮劑而受傷害，反而會因產品而獲得一定程度的護理效果。受測者表示，產品呈泡沫狀，亦不像傳統染髮劑一樣要把2種化學劑混合；產品在使用上非常方便，只需要塗抹在頭髮上並均勻地掃到各位置的頭髮，然後靜待20分鐘就完成染髮。

「SALON de PRO 無氣味快速染髮霜 5B深棕色」在4項測試上均獲得3.8至4.5分。專業髮型師表示，產品的完成效果良好，頭髮樣本不見任何白髮，顏色較偏黃棕色並帶有光澤，惟髮尾略感粗糙；著色效果亦不錯，經過多次洗滌後只有輕微脫色情況，但髮色表現更自然、更具光澤。專業頭皮治療師就發現，產品含有修護成分及保濕成分，並去除了香料成分，故不容易引起頭皮敏感。受測者表示，雖然產品需先把2種化學劑混合，但混合速度快，馬上就能塗抹在頭髮上，產品質地不黏稠，利用附屬的髮梳就能輕易塗抹到各位置的頭髮，再靜待15分鐘就完成染髮，過程中也不會發出任何異味。

超市大搜查︱消委會9款安全選擇

消費者委員會（消委會）過往曾測試過市面上26款染髮劑，當中有逾6成半樣本含有致敏物質、重金屬或細菌，僅有9款獲評5分滿分，屬於安全之選，名單如下：

50惠 天然海藻染髮護髮膏(自然黑)

總評：5*

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$166

致敏物或重金屬：-

Fuente Organic Wellness Color Care

總評：5*

類別：染色護髮素

產地：-

零售價：$450

致敏物或重金屬：-

KUPA Color Recharge Conditioner (Organic Therapy)

總評：5*

類別：染色護髮素

產地：中國

零售價：$120

致敏物或重金屬：-

LPLP 天然昆布染髮護髮膏

總評：5*

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$179

致敏物或重金屬：-

Rerise 回麗絲 天然植萃黑色素護染膏 - 豐盈彈性

總評：5*

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$239

致敏物或重金屬：-

Return 回本天然染髮護髮膏 - 黑色

總評：5*

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$199

致敏物或重金屬：-

Rishiri 飄然 利尻昆布白髮染色護髮膏 - 自然黑色

總評：5*

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$199

致敏物或重金屬：-

Herbatint Permanent Haircolor Gel (1N)

總評：5*

類別：含氧化染料的永久性染髮劑

產地：意大利

零售價：$124

致敏物或重金屬：PPD, 阿摩尼亞

Naturtint Permanent Hair Color

總評：5*

類別：含氧化染料的永久性染髮劑

產地：西班牙

零售價：$105

致敏物或重金屬：PPD

資料來源：消委會

超市大搜查︱2種顏色要避染

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾在受訪時指出，由於大部分染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

超市大搜查︱染髮劑注意事項

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量：

p-苯二胺(p-phenylenediamine) 簡稱PPD；最高使用濃度為6%。

p-氨基苯酚(p-aminophenol) 簡稱PAP；最大允許使用濃度為1%。

甲苯-2,5-二胺(toluene-2,5-diamine) 簡稱PTD；最高使用濃度為10%。

m-氨基苯酚(m-aminophenol) 簡稱MAP；最大允許使用濃度為2%。

染髮前可在髮線、耳朵、額頭、頸項等位置塗抹凡士林(vaseline)，減低染髮劑對皮膚造成刺激的機會。

皮膚敏感人士宜特別留意染髮產品是否含有PPD和PTD等，如有必要，可考慮選用濃度較低的型號（例如顏色較淺的型號）。

大部分產品不建設使用者染髮前先洗頭，最好在染髮前一天洗頭，頭皮上天然的油脂分泌可以起保護頭皮的作用，減低刺激頭皮機會。

剷逾時放置、自行加熱、用保鮮紙包裹頭髮，可能增加染髮劑中所產生的致癌物質的濃度，或對皮膚造成更大刺激。

資料來源:消委會

部分人士會對對苯二胺（PPD）產生過敏反應，常見過敏症狀是痕癢、刺痛，乾燥和灼熱。另外，部分人更會出現紅斑和斑塊，嚴重者甚至會出現併發症，包括接觸性蕁麻疹、血管性水腫、支氣管痙攣、哮喘等。

轉載自晴報