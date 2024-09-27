心臟癌 ︱ 泰國男星患罕見心臟癌39歲病逝！易與其他心臟病混淆，逾5成患者一年内死亡！

R.I.P！日前，著名泰國男星Om Akkaphan因患罕見癌症離世，年僅39歲。據悉，Om Akkaphan在2年前發現心肌部位有腫瘤，接受化療和手術後再經過了漫長的康復期，可惜最終仍未能戰勝病魔。而這種極為罕見的心臟癌，通常一旦發現已是晚期，超過50%患者會在1年内死亡。

據泰媒報導，Om Akkaphan本名Akkaphan Namart，是泰國一線男演員，代表作品包括《虎紋月亮》、《情牽兩世》等，更客串過泰版《浪漫滿屋》；他亦憑藉《虎紋月亮》獲得泰國電視金獎的最佳男配角獎。

著名泰國男星Om Akkaphan因患罕見心臟癌離世，年僅39歲。（圖源：IG）

Om Akkaphan本名Akkaphan Namart，是泰國一線男演員。（圖源：IG）

Om Akkaphan本名Akkaphan Namart，是泰國一線男演員。（圖源：IG）

Om Akkaphan本名Akkaphan Namart，是泰國一線男演員。（圖源：IG）

曾主演泰劇《情牽兩世》。

曾主演泰劇《情牽兩世》。

2022年10月，Om Akkaphan被診斷出心肌部位有腫瘤，隨即接受了化療和手術。他經歷了漫長的康復期，期間雖有經營社交平台，但他的Instagram帖文最後更新已是今年5月。直至日前9月22日，Om Akkaphan終不敵病魔離世，年僅39歲。消息一出，引來無數粉絲追悼。

據悉，Om Akkaphan所患的心臟癌極為罕見，在泰國，每隔幾年就會發現一例，且通常已是晚期。而心臟癌目前的治療方法有限，效果並未理想；進行心臟手術切除腫瘤，也只能暫時延長患者的生命，超過50%的患者會在1年內死亡。

心臟腫瘤症狀易混淆 惡性難治癒

本港心臟科專科李楚山醫生曾接受訪問指出，心臟之所以不易發生癌症，是因為心肌細胞與身體其他組織器官細胞不同，它在肧胎孕育完成後，已不會分裂再生，因此就算有腫瘤出現，發生增生，甚至惡化的機率也很低。在臨床上，原發於心臟的腫瘤（原發性心臟腫瘤）十分罕有，而這些患者當中，只有約3成是惡性 ，其餘7成都是良性。

大部分心臟腫瘤都是源於其他組織器官的晚期腫瘤，它們透過淋巴和血流或鄰近組織轉移或擴散到心臟的包膜或心肌（繼發性心臟腫瘤），常見的包括肺癌、乳癌、腸癌、淋巴腫瘤等。

事實上，心臟腫瘤的症狀繁多，且極易與其他心臟性疾病相混淆，臨床診斷比較困難。幸而隨著科技的進步，現時已可透過心臟超聲檢查確診，而且準繩度亦很高。李楚山醫生指出，心臟腫瘤的症狀與併發症會隨著腫瘤生長的位置而有所變化，例如：

● 腫瘤生在內壁：腫瘤破裂後部分組織有機會流至腦部，造成中風；

● 腫瘤生在肌肉層：可致心律不正；

● 腫瘤生在外壁：有機會造成心包膜發炎，影響心臟機能。

治療方面，手術切除仍是治療心臟腫瘤的首選方法。李楚山醫生指出， 若心臟腫瘤屬良性，一般只需切除，復發率並不高；但若是惡性則較難治癒，治療目標主要以減少症狀以及治療原發病灶為主，醫生會按其腫瘤類型及範圍選擇輔以放射治療或化學治療。故此，李醫生提醒市民，若心臟有任何不適時，應盡速就醫，不可掉以輕心。

轉載自晴報