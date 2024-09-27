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雞蛋測試 | 部分雞蛋含類雌激素！世衛：或致癌、引起不育、兒童性早熟！ 即睇9款安全無毒雞蛋名單
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雞蛋測試 | 部分雞蛋含類雌激素！世衛：或致癌、引起不育、兒童性早熟！ 即睇9款安全無毒雞蛋名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　雞蛋是甚為常見的高營養價值食物，水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）在2024年檢測市面上14款雞蛋，當中有9款雞蛋不含有毒物質，屬於安全選擇。究竟正常人體一天可攝取多少隻雞蛋？有醫生就拆解了食雞蛋會提升膽固醇水平的迷思，並建議雞蛋的每日可進食份量。

 

超市大搜查｜9款安全雞蛋清單

 

　　「水中銀」於2023年11月至2024年2月期間檢驗了市面上14款雞蛋，進行「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試。結果顯示，有部份樣本檢驗出上述毒物，但仍有9個樣本不含上述毒物，顯示為綠魚（代表品質卓越），名單如下：

 

9款安全雞蛋清單

 

佳之選美國A級新鮮白蛋 L size

價格：HKD 49.9

產品規格：12隻

品牌所在地：香港

 

佳之選非籠養雞蛋 M size

價格：HKD 29.9

產品規格：10隻

品牌所在地：香港

 

精品農莊新鮮雞蛋

價格：HKD 36.9

產品規格：10隻

品牌所在地：香港

 

雪櫻姬日本白蛋

價格：HKD 36.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

 

農町湖北香濃粉紅鮮雞蛋大蛋

價格：HKD 29

產品規格：10隻

品牌所在地：中國

 

首爾太陽韓國新鮮啡蛋

價格：HKD 26.8

產品規格：10隻

品牌所在地：韓國

 

新紀元卵日本白蛋

價格：HKD 32.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

 

City'super Free Range Fresh Spanish Eggs

價格：HKD 40

產品規格：6隻

品牌所在地：香港

 

琉璃之月日本白蛋

價格：HKD 24.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

 

超市大搜查｜部分雞蛋含類雌激素可誘發疾病

 

　　水中銀利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，並根據綠色螢光強度量化有害物質及世界衛生組（WHO／FAO）的指引，評估對人體的安全風險。世界衛生組織及聯合國曾表明，類雌激素有機會引發人體各種疾病，並造成內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

 

　　針對斑馬魚胚胎毒性測試，水中銀指出，斑馬魚能夠篩選過千種有毒化學物質，包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐劑或植物源毒素等，而過往有多項研究證實，對斑馬魚胚胎發育有影響的有毒物質，亦會對人類構成高度健康風險，包括心血管毛病，骨骼異常發育等。

 

　　過往有研究指出，母雞攝取的污染物，如飼料中具有雌激素活性的各種有害物質如嘔吐黴素、農藥殘留物、獸藥殘留物等，均可傳遞給雞蛋，同時影響母雞的健康狀況；此外，毒性亦有機會由環境因素造成，包括農場土壤、空氣、飲用水，運輸飼料槽車等。

 

超市大搜查｜雞蛋每日進食份量

 

　　台灣初日診所減重專科醫師李思賢引述牛津大學博士、哈佛醫學生Nicholas Norwitz在科學期刊《Cell》的文獻發表，指出雞蛋與膽固醇的關係。

 

　　該文獻表示，實際上人體內的膽固醇有70至80％由肝臟產生，而非由攝入膽固醇轉變；攝入膽固醇會藉由一種蛋白質NPC1L1所吸收，釋放更多用以抑制肝臟的荷爾蒙合成的Cholesin荷爾蒙，是為身體維持膽固醇平衡的重要機制。及後再經過一連串反應，身體減少製造膽固醇以維持膳食膽固醇與血清膽固醇的平衡，換言之攝入的膽固醇多，產生的膽固醇越少。不過，Norwitz亦發現攝取越多膽固醇，並不代表身體的膽固醇水平會必然越低，臨床上就發現有部分人會用進食較多雞蛋，而提升其膽固醇水平。

 

　　李思賢就建議大家，一般而言基本上每日吃4至6隻雞蛋屬於接受範圍，不會明顯影響體內膽固醇水平，惟亦提醒大家，如果本身的體質會因為吃很多雞蛋而導致膽固醇升高，就要注意膳食膽固醇攝取。

 

超市大搜查｜11種降膽固醇食物

 

11種降膽固醇食物

 

1. 燕麥

2. 全穀類

3. 豆類

4. 茄子和秋葵

5. 堅果

6. 植物油

7. 水果

8. 大豆

9. 高脂肪魚類

10. 富含甾醇和甾烷醇的食物

11. 纖維補充劑

 

《TOPick》、《明報》

資料來源：哈佛醫學院

 

超市大搜查｜大推1種煮法 營養吸收率高達99%

 

　　台灣營養師劉怡里曾在Facebook專頁分享影片，建議大家進食雞蛋時要吃全蛋，營養比較豐富，因蛋黃中含有維他命A、D、E，葉黃素及玉米黃素，對眼睛和身體健康非常有好處。她推薦大家以熟蛋為主，並最好是用水煮的方式。但她也補充，即使雞蛋再有營養，減肥人士也不宜吃太多蛋，否則一樣會變胖。

 

　　劉怡里還提醒，有研究發現雞蛋的不同熟度會影響營養吸收率。比如很多人愛吃的生蛋，其實吸收率很低，只有約50%；其他熟蛋例如炒煎蒸蛋、荷包蛋的吸收率大概80%。不過，「水煮蛋」的吸收率竟可達99%，相比生蛋而言，吃下的不止營養更豐富，也更衛生健康。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#著數優惠#網絡熱話#養生#食用安全#膽固醇#蛋#農藥#雌激素#胎毒#雞蛋#類雌激素#致癌#不育#兒童性早熟#糖尿病#營養#腫瘤科#糖尿科#兒科#生殖
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