環保袋唔洗兩個月 細菌量暴增180倍？一物料最易滋生細菌！專家教正確洗環保袋方法

大部分人外出購物、買餸都習慣自備環保袋，惟日本有調查結果顯示，環保袋2個月無洗，細菌量會暴增180倍至超過17萬個，其中一款材質的環保袋因較難乾燥，最容易滋生細菌。有專家就建議正確清洗方法、頻率和使用環保袋的貼士。

綜合日媒報道，使用環保袋對環境有好處，但如果未有小心使用，細菌就會滋長，並有機會導致食物中毒。提供食品衛生管理諮詢的「HACCP Japan」針對環保袋的細菌量進行調查，測量未經使用的環保袋，以及使用2個月的環保袋的細菌數量。未經使用的環保袋，底部每毫升有970個細菌；使用該環保袋2個月後，細菌量超過17萬個，與使用前相比增加180倍以上。

HACCP表示，環保袋沾有的肉汁、魚汁、手上的污漬等均會導致細菌生長，由於細菌無法用肉眼看見，因此很難注意到它們的生長，而繼續使用同一個環保袋、而不作任何清潔是非常危險。

一款環保袋最多細菌

據報細菌量會根據環保袋的材質而變化，福岡縣消費者合作社Fcorp的產品檢驗中心測量了棉質、聚酯纖維和鋁襯保冷袋3大類型環保袋的細菌量，發現細菌最多的環保袋是帶有鋁背襯的保冷袋，接下來是棉質，然後是聚酯纖維，這與環保袋的通風性有關。Fcorp職員表示，細菌喜歡潮濕的環境，因此如果背面是鋁或棉製成，就會很難乾燥，並且容易滋生細菌。至於聚酯纖維具有容易防潮的特性，因此細菌較少。然而，細菌可能在任何織物上生長，因此即使感覺不髒也要經常清洗。

正確清洗方法+頻率

農林水產省消費者安全局食品安全政策課程負責人表示，在清洗環保袋時，應先檢查洗滌標籤，如果材料可水洗，就進行水洗，並建議每使用3次清洗一次。但如果弄髒或弄濕了環保袋，無論使用多少次，都應立即清洗。而很多冷袋類物品內部都含有鋁，無法清洗，在這種情況下，可使用消毒濕紙巾或消毒噴霧清潔，關鍵是把它翻過來然後風乾。

使用環保袋裝食物貼士

除了清洗，如擔心肉、魚和蔬菜汁液洩漏，應將其放入膠袋再放入環保袋，防止細菌污染其他食物。另外，應避免重複使用膠袋存放食品，亦要注意放置食品的順序，避免冷熱食品密切接觸，防止熱食提高冷食的溫度而導致其變質，亦可準備多一個環保袋分開裝。另外，可將堅硬或較重的物品放在袋子底部，以防止食物汁液溢出。而在選擇環保袋時，建議選擇平底的款式，以保持袋內物品平衡穩定。

轉載自晴報