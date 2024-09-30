雞蛋=高膽固醇？哈佛醫學博士生親身試驗：1個月狂食720隻雞蛋，壞膽固醇指數上升定下降？

高膽固醇是不少都市人面對的問題，一些坊間流傳說法指，雞蛋黃含有高膽固醇，長期大量食用可能導致心血管問題。一名哈佛醫學博士生為破解謠言，親身實測在1個月内吃720隻雞蛋，「壞膽固醇」是否會下降。

膽固醇｜哈佛博士生實測1個月吃720隻雞蛋

Nick Norwitz已擁有牛津大學生理學博士學位，目前正在哈佛大學攻讀醫學博士。近日，他在YouTube發布影片分享一項自己的實驗，他要求自己在1個月内共吃720隻雞蛋，也就是13萬3200毫克的膽固醇，測試膽固醇指數是否會因此發生變化。

實驗進行2周後，Norwitz開始每天攝取60克的碳水化合物，諸如香蕉、藍莓、冷凍車厘子等水果，並沾著夏威夷豆奶油吃。而在這1個月中，他每天必須吃24隻雞蛋，像是炒蛋、蛋捲、水煮蛋等等。實驗結果顯示，Norwitz的「壞膽固醇」，即低密度脂蛋白膽固醇（LDL）竟少了18%。

「這不會增加我的壞膽固醇。確實沒有，一點也沒有。儘管我在飲食攝取的膽固醇高達5倍多，我的壞膽固醇實際上降低了。」

Nick Norwitz已經擁有牛津大學生理學博士學位，目前正在哈佛大學攻讀醫學博士。（影片截圖）

他要求自己在1個月内共吃720隻，也就是13萬3200毫克的膽固醇，測試膽固醇指數是否會因此發生變化。（影片截圖）

他要求自己在1個月内共吃720隻，也就是13萬3200毫克的膽固醇，測試膽固醇指數是否會因此發生變化。（影片截圖）

在這1個月中，他每天必須吃24隻雞蛋，像是炒蛋、蛋捲、水煮蛋等等。（影片截圖)

在這1個月中，他每天必須吃24隻雞蛋，像是炒蛋、蛋捲、水煮蛋等等。（影片截圖）

實驗進行2周後，Norwitz開始每天攝取60克的碳水化合物。（影片截圖）

結果顯示，Norwitz的「壞膽固醇」，即低密度脂蛋白膽固醇（LDL）竟少了18%。（影片截圖）

他解釋，進行低碳水飲食的人，壞膽固醇往往容易飄升，因為身體開始燃燒脂肪獲取能量，而非碳水化合物，此時吃下更多碳水，身體能夠從中獲得更多能量，壞膽固醇就會下降。

英國《每日郵報》指出，每隻雞蛋大約含有186毫克膽固醇。有科學家認為，雞蛋不會提高膽固醇，原因是膽固醇會與腸道細胞上的受體結合，促進釋放一種叫做腸抑脂素（cholesin）的激素，透過血液抵達肝臟後，又會與一種叫做GPR146的受體結合，向肝臟發出信號，減少產生壞膽固醇。

轉載自晴報