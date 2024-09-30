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提防飛蟻 │ 下雨天飛蟻入屋，最驚變成白蟻後患無窮！專家：留意家居3大黑點，教DIY兩招自救！
健康Tips

提防飛蟻 │ 下雨天飛蟻入屋，最驚變成白蟻後患無窮！專家：留意家居3大黑點，教DIY兩招自救！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一到雨季，除了怕「500年一遇」的暴雨來襲，更怕家中飛進「不速之客」後落地生根。下雨天最常見飛蟻成群結隊飛進屋內「避雨」，恐怕化成白蟻後患無窮。若飛蟻入屋可以如何處理？為此，《晴報》邀請「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗Henry為大家解開飛蟻迷思，更教大家2招自救法，清除家中害蟲。

 

白蟻危機｜家中3大黑點

 

　　從事滅蟲工作已經11年的滅蟲專家Henry指出，家中有5大常見害蟲，包括床蝨、木蝨、白蟻、普通螞蟻、蟑螂或是潮濕種類的裝修害蟲，當中以處理白蟻最為麻煩和棘手。坊間很多人都以為飛蟻的翅膀脫落後才會變成白蟻，Henry指飛蟻本身就是白蟻，以蛀食木質家具維生和繁殖。他補充，白蟻並非所有木質家具都會蛀咬，對於會移動的家具「沒有很大興趣」，反而要留意家中3大黑點，特別容易惹白蟻藏身：

 

3大白淨黑點

 

1. 牆身裂縫

2. 廚廁門框

3. 嵌入式櫥櫃／家具

 

資料來源：「觀林蟲害」滅蟲專家 鄭國鏗Henry

 

　　如何發現家中角落有白蟻入侵的痕跡？Henry指，只要留意門框有否發黑的跡象，尤其是比較潮濕的空間，如廚廁，特別容易有滲水問題，濕度高且陰暗是白蟻喜歡匿藏的地方。

 

白蟻危機｜白蟻入屋2招自救

 

　　要捕捉白蟻，Henry指白蟻很容易死亡，但用錯方法恐讓牠們擴散。對於下雨時飛進白蟻，他建議一個處理方法，只要一晚就能夠殺死大部分白蟻；亦可以先填補牆角或牆身裂縫或空洞，已可以大大降低白蟻匿藏後「落地生根」的機會。若在肉眼看到白蟻時，其中一個殺死他們的方法是用熱水燙，但係小心會擴大牠們的活動範圍。故此，Henry建議若家中白蟻為患，應儘早找專業人士處理，切勿亂試毫無科學根據的方法。

 

DIY 2招捉飛蟻

 

先吸塵，尤其是門縫暗角位置

先準備一盤水，水位盡量高一點，用博視燈照射水面一晚

 

《TOPick》《晴報》

資料來源：「觀林蟲害」滅蟲專家 鄭國鏗Henry

 

　　雖然白蟻入屋手尾長，但Henry最後指出，白蟻的存活率很低，每100隻才有2隻能夠活下來，故此只要時常保持家中乾爽不潮濕，就算偶爾有白蟻「不請自來」，亦難以存活。

 

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#滅蟲#家具#暴雨#飛蟻#白蟻#落雨#蟲患#驅蟲#傢俬
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