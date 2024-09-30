83歲蔡瀾去年股頸骨碎裂需坐輪椅，喪妻後繼續樂觀生活，月花50萬聘8人團隊照顧

現年83歲有「香港四大才子」之稱的蔡瀾，自去年因救愛妻而跌倒後，由於股頸骨碎裂，自此便需以輪椅代步。而自妻子離世後，本身無兒無女的蔡瀾便搬到香港豪華酒店套房居住，並聘請8人團隊照顧自己，大爆每月開支至少50萬。如此鉅額的養老花費，是否物有所值？日前有網民便於平民餐廳野生捕獲「才子」用膳，令他的近況曝光。

有網民日前於社交平台上分享自己與蔡瀾的偶遇，只見蔡瀾當時正在一美食廣場用餐。照片中，蔡瀾身材略為瘦削，他身穿恤衫加上一件藍色的外套，正坐著輪椅於圓枱食飯，而枱上有一湯及一碟近乎清空的碟子，胃口看似相當不錯。親民的他更與男網民合照時，亦一臉笑容，精神尚算不俗。

有網民日前於社交平台分享自己與蔡瀾的偶遇，只見蔡瀾當時正在一美食廣場用餐。(小紅書圖片)

蔡瀾安享晚年，他更不吝嗇金錢，聘請8人團隊照顧起居日常，他笑言估計單單每個月出糧至少50萬。(影片截圖)

蔡瀾自去年因救愛妻而跌倒後，由於股頸骨碎裂，自此便需以輪椅代步。(網上圖片)



事實上，自去年為救妻而跌倒後，蔡瀾曾被傳健康出現問題，不過他休養一段日子後，近期再度活躍社交網，亦不時接受傳媒訪問。他更透露自妻子過世之後，便把舊居裝修，再搬到尖沙咀某酒店式住宅單位居住。而為了安享晚年，蔡瀾不吝嗇金錢，聘請8人團隊照顧起居日常，他笑言估計單單每月出糧至少50萬。不過他亦笑稱，妻子離世後他才可以這樣做，因為沒有太太想丈夫做「大花筒」。

轉載自晴報