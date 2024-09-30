醫生公開兩大減肥秘訣 一年激減40磅不反彈！靠一飲食法消除脂肪肝+改善高血壓，毋須再食藥控制！

根據本港衞生署2020-22年度人口健康調查報告，15至84歲人士之中，有32.6%屬肥胖，22%超重，37.8%屬中央肥胖，而肥胖會衍生三高、脂肪肝等問題，甚至增加患上心血管疾病和癌症的風險。台灣就有醫生分享自己的減肥經歷，表示自己戒1種食物後在一年內減走40磅不反彈，更成功逆轉高血壓及脂肪肝病情。

綜合台媒報道，北投健康管理醫院副院長、肝膽腸胃科醫生梁程超透露，自己的體重曾達到84公斤（約185磅），並因此患上中度脂肪肝及高血壓，一度需要靠藥物控制病情。為了成為病人的榜樣，他下定決心減肥，然而嘗試過少吃多動、吃水煮餐、低卡路里飲食等方法後，一開始雖然有效，但最後皆因為難以持續而宣告失敗。

梁程超醫生表示自己的體重一度達到84公斤（約185磅），並因此患上中度脂肪肝及高血壓。（網上圖片）

他後來接觸到「半醣飲食法」，在飲食和運動的配合下成功瘦身。（網上圖片）

因緣際會之下，梁程超接觸到「半醣飲食法」，只要將自己生活中攝取的醣類全部減半，便能達到減重的效果。他於是決定從晚餐不吃白飯開始實行，之後果然在一個月內成功減掉5公斤，並在一年內成功瘦身，不反彈之餘亦無需再靠服藥控制病情。

到底為何減醣能夠減肥？梁程超就指出，造成肥胖的原因有很多，其中最關鍵的荷爾蒙就是胰島素。胰島素由胰臟分泌，負責處理體內醣份、將其運送到細胞內，一部份的醣則轉化為肝醣儲存，如果還有多餘的醣類，就會變成脂肪儲存下來，以備身體需要能量時燃燒。

他解釋，問題就在於肝醣的儲存量有限，而脂肪儲存卻是無窮無盡的，因此當身體持續累積皮下脂肪及內臟脂肪時，就會造成肥胖的問題。由此可見，當胰島素分泌太多、濃度太高，其實就是一個警訊，而當醣份及油脂堆積越來越多，能量合成或轉換的機制也會變得不靈敏，最終演變成胰島素阻抗，令血糖幾乎無法順利進入細胞，飢餓感不斷增加，形成惡性循環。

梁程超又總結自己的知識及經驗，歸納出2個減肥秘訣及3個飲食地雷，供市民參考。

醫生公開2大減肥秘訣

1. 吃飯順序影響血糖控制

● 建議按照「水、肉、菜、飯」的順序進食

● 先喝水和吃肉類蛋白質，可增加飽足感和促進脂肪分解

● 接著吃大量蔬菜，最後再攝取碳水化合物和水果

● 這樣的順序有助於穩定血糖，避免胰島素過度分泌

2. 運動強化胰島素敏感性

● 運動不僅能消耗多餘的熱量，更可以提升肌肉細胞對胰島素的敏感性，強化胰島素功能，增加肌肉量和代謝率。

● 建議可進行間歇性高強度運動，透過短時間內的高強度訓練，有效燃燒全身脂肪。

● 體重較重或年紀較大的人士則可以選擇超慢跑，在燃燒脂肪的同時活化粒線體功能

資料來源：台灣北投健康管理醫院副院長梁程超

控制血糖3大飲食地

1. 將水果打成果汁

醣類導致血糖上升，尤其「果糖」更容易在肝臟轉化為三酸甘油脂，增加脂肪肝、內臟脂肪、壞膽固醇過高以及高尿酸的風險。

2. 愛喝手搖飲品

手搖飲品即使選擇微糖、喝起來甜味不太明顯，實際上依然加入了大量的果糖，容易在不知不覺中堆積內臟脂肪、引發脂肪肝。

3. 主食「三白」傷肝

「三白」指白糖、白飯及白麵條，其營養價值在加工製作中大量流失，亦是高GI值、升糖快的碳水化合物。建議盡量以非精緻澱粉取代，並控制進食份量，有助維持血糖穩定。

資料來源：台灣北投健康管理醫院副院長梁程超

他最後提醒，日常飲食中攝取來自蛋白質及蔬菜的營養亦很重要，其中魚、肉、蛋、奶、豆腐都是蛋白質來源，而進食不同顏色新鮮蔬菜則可以攝取多元植化素。除了飲食控制外，梁程超也建議，透過適度運動幫助燃燒內臟脂肪，尤其推薦高強度間歇性運動（HIIT），不僅能提升心肺功能，還能訓練核心肌群。

轉載自晴報