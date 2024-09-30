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肝癌 ｜ 15年前患肝癌，醫學教授公開抗癌飲食+生活習慣 12年無復發！建議每日喝2杯飲品
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肝癌 ｜ 15年前患肝癌，醫學教授公開抗癌飲食+生活習慣 12年無復發！建議每日喝2杯飲品

健康解「迷」
健康解「迷」

　　健康可以「吃出來」！台灣知名抗癌教授15年前不幸罹患肝癌且復發，曾２次動刀做手術切除腫瘤及超過一半肝臟。為了重拾健康，他決定從飲食入手，自此12年來肝癌再沒有復發。他分享自己的飲食餐單和生活作息，當中有２種飲品是疏肝排毒的黃金鑰匙。

 

肝癌復發｜15年前患肝癌 2度切肝保命

 

　　台灣醫學大學名譽教授韓柏檉在當地健康節目《小宇宙大爆發》上分享抗癌餐單和生活習慣。韓柏檉教授是一個乙型肝炎帶菌者，30歲時曾患急性肝炎。2008年，當時51歲的韓柏檉證實患上肝癌，切除直徑19厘米的腫瘤和三分之二的肝臟保命。

 

抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌 公開抗癌餐單12年無復發 每日必飲這2杯抗癌飲品

抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌 公開抗癌餐單12年無復發 每日必飲這2杯抗癌飲品

抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌 公開抗癌餐單12年無復發 每日必飲這2杯抗癌飲品

抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌 公開抗癌餐單12年無復發 每日必飲這2杯抗癌飲品

 

　　半年後，肝癌轉移肺部，他形容當時肺部X光片像是「滿天星」，開始使用標靶藥和化療，一共化療25次和放射治療12次。根據過往病例，他對於自己的病情不太樂觀，幸好化療和標靶藥雙管齊下起了作用，出院後開始養生。沒想到3年多後，肝癌復發，韓柏檉再次開刀切除肝腫瘤，至今再也沒有復發了。

 

肝癌抗癌飲食｜自創2種飲品補充營養＋排毒

 

　　後來從改變飲食著手，韓柏檉在2021年體檢報告中，驚訝發現自己不再是乙型肝炎帶菌者，身體產生抗體自行痊癒了。他分享15年來的抗癌抗炎飲食習慣：

 

抗癌抗炎生活+飲食習慣

起床前

  • 念佛經10次、按摩臉部、耳朵
  • 用手指稍徵施壓按摩梳頭皮

 

起床後

  • 上廁所排毒+梳洗

 

早餐

  • 先喝薑茶->讓身體變暖和
  • 炮製「韓兩杯」+水煮蛋

 

「韓兩杯」

清血排耘蔬果汁

  • 紅菜頭+番茄+紅蘿蔔打成汁
  • 富含植化素超過1000種
  • 每天喝1.5升

-早餐喝500毫升
-中午前喝250毫升
-下午喝500毫升
-晚餐前喝250毫升

 

自製穀豆粉

  • 裹面含33種食材
  • 包括堅果粉+豌豆蛋白+靈芝
  • 1包含10.5g 蛋白質
  • 可隨口味加入肉桂粉或薑黃粉等其他口味
  • 另推薦紅豆、黃豆、綠豆、黑豆、紫米煮成美容粥

 

午餐/晚餐

  • 多種蔬菜鍋
  • 配辛香料或調配醬汁
  • 控制澱粉質攝取：如半碗白飯或一點饅頭等

 

多種蔬菜鍋食譜

  • 材料：南瓜、蓮子、粟米、西蘭花、牛番茄、節瓜、紫色甘藍、紅蘿蔔、蘑菇
  • 加入薑泥、橄欖油，少量水烹煮
  • 中小火慢旁邊冒出水蒸氣後可加入肉類
  • 最後加人黑胡椒、鹽、其他好油（牛油果、披薩油等）調味

 

調配韓式1號醬

  • 材料：薑泥、蒜泥、醬油、好油（橄欖油、紫蘇油、亞麻籽油、印加果）

 

晚餐後

運動

  • 如1小時打網球或走動30分鐘或以上

 

睡前

  • 敲打經絡，允其是委中穴（膝蓋正後方）或肩膀
  • 泡腳：放鬆＋助眠
  • 涼水＋粗鹽模仿海水
  • 養心：心存感恩＋懺悔

資料來源：台灣北醫大公共衞生暨營養學院 教授韓柏檉教授

 

肝癌｜心態決定健康

 

　　他強調，身體健康除了飲食外，重點著重於養心和保持情緒平穩。回想起第一次肝癌復發時，他相信當時健康受情緒影響，肝鬱成癌。後來自己改變心態，放下執著，凡事心存感恩，定時反省自己和懺悔，慢慢解開心結，健康亦見起色。

 

肝癌｜肝癌8大成因

 

　　肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

 

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有四分一人會演變成肝硬化，導致肝癌。

 

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性愈高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

 

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

 

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

 

5. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)及非酒精性脂肪肝(NASH)

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，導致肝硬化及肝癌。

 

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可導致肝癌。

 

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用到的聚氯乙烯。

 

8. 膽管炎或先天性膽總管囊腫

可引致膽管細胞癌。

 

資料來源：醫院管理局智友站

 

肝癌｜肝癌9大常見徵狀

 

　　香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

 

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色而大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衞生署衞生防護中心

 

肝癌｜7招預防肝癌

 

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

 

1. 切勿吸煙

 

2. 節制飲酒

 

3. 作息定時，多吃蔬菜水果

 

4. 預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射。

 

5. 使用安全套，勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

 

6. 妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可增加患上肝癌風險；應貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉。

 

7. 定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。


資料來源：醫院管理局智友站

 

轉載自晴報

Tags:#乙型肝炎#治療#化療#手術#癌症#養生#肝炎#肝癌#腫瘤科#腸胃肝臟科#按摩頭皮#薑茶#清血排毒蔬果汁#水煮蛋#穀豆粉#運動#泡腳#穴位按摩#肝鬱
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