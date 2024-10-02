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消委會、日本雜誌測試電飯煲19款獲高評價！兩款最慳電，其中一款只賣$208！
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消委會、日本雜誌測試電飯煲19款獲高評價！兩款最慳電，其中一款只賣$208！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　相信大家煮飯時，都會用電飯煲煲飯。日本雜誌《LDK》曾對13款電飯煲進行評測，比較各款產品的各行功能，包括一般煮飯、快速煮飯、翻熱功能、保溫功能，以及產品的煮飯速度、清洗便利性、功能性和操作便利性，當中有6款獲得A級評級。此外，消委會過往亦測試過11款電飯煲，全部均獲得4至5星，惟目前僅剩6款有販售。為此，TOPick整合出一共19款電飯煲，供大家參考。

 

超市大搜查︱8大標準評測電飯煲

 

　　《LDK》以8大標準評測各款電飯煲：

 

  • 一般煮飯：由專業製米業者親身品嚐米飯，針對機型在一般煮飯的功能下，米飯的口感和味道進行評分。
  • 快速煮飯：由專業製米業者親身品嚐米飯，比較米飯在「一般煮飯」和「快速煮飯」的口感和味道差異進行評分。
  • 翻熱功能：把冷凍後的米飯放在電飯煲翻熱，針對米飯的口感和味道進行評分。
  • 保溫功能：用「一般煮飯」功能煮飯，完成後再設置18小時進行保溫，18小時後取出米飯並針對口感和味道進行評分。
  • 煮飯速度：比較各款電飯煲的「一般煮飯」和「快速煮飯」所需時間。
  • 清洗便利性：計算產品需清洗的零件數量和形狀，並評估清洗所需時間和力量。
  • 功能性：查看說明書以檢閱產品內建功能多樣性。
  • 操作便利性：由多名家庭主婦實際使用產品，針對按鈕、顯示屏、功能性等多方面進行評分。

 

電飯煲推介︱《LDK》評測13款電飯煲

 

法國特福Tefal 遠紅外線IH電飯煲
一般煮飯：2
快速煮飯：3
翻熱功能：1
保溫功能：1
煮飯速度：4
易於清洗：4
功能性：4
操作便利性：4
綜合評分：2.2
等級：B

IRIS OHYAMA 壓力IH電飯煲 RC-PGA50
一般煮飯：2
快速煮飯：3
翻熱功能：2
保溫功能：1
煮飯速度：4
易於清洗：3
功能性：5
操作便利性：4
綜合評分：2.4
等級：B

象印IH電飯煲NW-VJ10
一般煮飯：3
快速煮飯：2
翻熱功能：2
保溫功能：2
煮飯速度：4
易於清洗：4
功能性：2
操作便利性：5
綜合評分：2.55
等級：B

TIGER IH電飯煲JPV-T100
一般煮飯：3
快速煮飯：2
翻熱功能：1
保溫功能：3
煮飯速度：5
易於清洗：4
功能性：2
操作便利性：5
綜合評分：2.6
等級：B

TIGER IH電飯煲JPW-Y100
一般煮飯：4
快速煮飯：1
翻熱功能：2
保溫功能：2
煮飯速度：4
易於清洗：5
功能性：2
操作便利性：5
綜合評分：2.6
等級：B

TOSHIBA 真空壓力電飯煲RC-10RWA
一般煮飯：3
快速煮飯：3
翻熱功能：2
保溫功能：2
煮飯速度：3
易於清洗：5
功能性：3
操作便利性：3
綜合評分：2.7
等級：B

Bic Camera Urban Cafe Series JJ-XP2M32AXK
一般煮飯：3
快速煮飯：4
翻熱功能：2
保溫功能：1
煮飯速度：4
易於清洗：4
功能性：1
操作便利性：5
綜合評分：2.7
等級：B

三菱頂級本炭釜電飯煲NJ-VP10G
一般煮飯：2
快速煮飯：3
翻熱功能：2
保溫功能：2
煮飯速度：5
易於清洗：4
功能性：4
操作便利性：5
綜合評分：2.7
等級：A

HITACHI IH電飯煲RZ_V100HM
一般煮飯：3
快速煮飯：3
翻熱功能：3
保溫功能：2
煮飯速度：3
易於清洗：4
功能性：3
操作便利性：5
綜合評分：2.95
等級：A

TOSHIBA 真空壓力電飯煲RC-10HGW
一般煮飯：3
快速煮飯：3
翻熱功能：3
保溫功能：2
煮飯速度：3
易於清洗：5
功能性：4
操作便利性：4
綜合評分：3
等級：A

象印 IH電飯煲NW-YB10
一般煮飯：4
快速煮飯：3
翻熱功能：3
保溫功能：3
煮飯速度：4
易於清洗：4
功能性：2
操作便利性：5
綜合評分：3.35
等級：A

PANASONIC IH電飯煲SR-M10B
一般煮飯：4
快速煮飯：4
翻熱功能：3
保溫功能：4
煮飯速度：5
易於清洗：4
功能性：3
操作便利性：4
綜合評分：3.8
等級：A+

TIGER IH電飯煲JPW-X100
一般煮飯：5
快速煮飯：4
翻熱功能：5
保溫功能：5
煮飯速度：4
易於清洗：5
功能性：2
操作便利性：5
綜合評分：4.6
等級：A+

資料來源:LDK

 

　　評測結果顯示，「TIGER IH電飯煲JPW-X100」及「PANASONIC IH電飯煲SR-M10B」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為26999日圓（約1474港元）和37409日圓（約2041港元），性價比甚高。

 

　　「TIGER IH電飯煲JPW-X100」在8項測試上有7項獲得4至5款，其中在「一般煮飯」、「快速煮飯」、「翻熱功能」、「保溫功能」及「清洗便利性」獲得5分滿分。專業製米業者表示，在「一般煮飯」和「快速煮飯」功能下煮出的米飯都具有嚼勁，口感綿滑、粒粒分明，而「翻熱功能」亦同樣出色，不會令米飯互相黏著或過冷成塊狀。《LDK》發現，一般煮飯功能能因應個人喜好調整米飯的軟硬口感，另外亦有「壽司／咖喱」模式，可以用於製作壽司醋飯和咖喱煲。

 

　　「PANASONIC IH電飯煲SR-M10B」」在8項測試上僅在「操作便利性」獲得5分滿分，但在「一般煮飯」、「快速煮飯」、「翻熱功能」、「保溫功能」、「煮飯速度」和「清洗便利性」均獲得3至4分，表現良好。專業製米業者表示，在「一般煮飯」和「快速煮飯」功能下煮出的米飯具有蓬鬆又帶有嚼勁的口感，而「翻熱功能」煮出的米飯亦與「一般煮飯」的沒有太大差異，惟外觀上較粗糙。

 

消委會電飯煲推介︱消委會測試過11款電飯煲 全部樣本均獲得4至5分評分

 

　　消委會過往亦測試過市面上11款電飯煲，包括3款IH（磁應）電飯煲、5款微型電腦電飯煲及3款電子保溫電飯煲，全部樣本均獲得4至5分評分，惟有部分現已停售，僅剩6款有在市面上販售，名單如下：

 

消委會6款高分電飯煲

IH電飯煲

Panasonic SR-JHS10
售價：$2698
評分：4.5*

象丟 NP-HBQ10
售價：$2899
評分：4.5*

TIGER JKW-A10S
售價：$2688
評分：4.5*

微型電腦電飯煲

Panasonic SR-ND10
售價：$988
評分：5*

TOSHIBA RC-10NMFIH
售價：$648
評分：4*

電子保溫電飯煲

imarflex IRC-YH30B
售價：$208
評分：4.5*

 

　　消委會發現，「象印 NP-HBQ10」和「TIGER JKW-A10S」在保溫功能上的耗電量較低，均錄得每小時保溫耗電量低於20W，假設每日保溫3小時，每年用於保溫的電費僅僅17.5至44.5港元，換言之這2款電飯煲在用電上較為慳電。值得一提的是，「象印 NP-HBQ10」在待機模式的耗電量同樣較低，每小時耗電量僅1.8W。

 

轉載自晴報

Tags:#消委會報告#電飯煲#慳電#電器
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