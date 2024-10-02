消委會、日本雜誌測試電飯煲19款獲高評價！兩款最慳電，其中一款只賣$208！

相信大家煮飯時，都會用電飯煲煲飯。日本雜誌《LDK》曾對13款電飯煲進行評測，比較各款產品的各行功能，包括一般煮飯、快速煮飯、翻熱功能、保溫功能，以及產品的煮飯速度、清洗便利性、功能性和操作便利性，當中有6款獲得A級評級。此外，消委會過往亦測試過11款電飯煲，全部均獲得4至5星，惟目前僅剩6款有販售。為此，TOPick整合出一共19款電飯煲，供大家參考。

超市大搜查︱8大標準評測電飯煲

《LDK》以8大標準評測各款電飯煲：

一般煮飯： 由專業製米業者親身品嚐米飯，針對機型在一般煮飯的功能下，米飯的口感和味道進行評分。

由專業製米業者親身品嚐米飯，針對機型在一般煮飯的功能下，米飯的口感和味道進行評分。 快速煮飯： 由專業製米業者親身品嚐米飯，比較米飯在「一般煮飯」和「快速煮飯」的口感和味道差異進行評分。

由專業製米業者親身品嚐米飯，比較米飯在「一般煮飯」和「快速煮飯」的口感和味道差異進行評分。 翻熱功能： 把冷凍後的米飯放在電飯煲翻熱，針對米飯的口感和味道進行評分。

把冷凍後的米飯放在電飯煲翻熱，針對米飯的口感和味道進行評分。 保溫功能： 用「一般煮飯」功能煮飯，完成後再設置18小時進行保溫，18小時後取出米飯並針對口感和味道進行評分。

用「一般煮飯」功能煮飯，完成後再設置18小時進行保溫，18小時後取出米飯並針對口感和味道進行評分。 煮飯速度： 比較各款電飯煲的「一般煮飯」和「快速煮飯」所需時間。

比較各款電飯煲的「一般煮飯」和「快速煮飯」所需時間。 清洗便利性： 計算產品需清洗的零件數量和形狀，並評估清洗所需時間和力量。

計算產品需清洗的零件數量和形狀，並評估清洗所需時間和力量。 功能性： 查看說明書以檢閱產品內建功能多樣性。

查看說明書以檢閱產品內建功能多樣性。 操作便利性：由多名家庭主婦實際使用產品，針對按鈕、顯示屏、功能性等多方面進行評分。

電飯煲推介︱《LDK》評測13款電飯煲

法國特福Tefal 遠紅外線IH電飯煲

一般煮飯：2

快速煮飯：3

翻熱功能：1

保溫功能：1

煮飯速度：4

易於清洗：4

功能性：4

操作便利性：4

綜合評分：2.2

等級：B

IRIS OHYAMA 壓力IH電飯煲 RC-PGA50

一般煮飯：2

快速煮飯：3

翻熱功能：2

保溫功能：1

煮飯速度：4

易於清洗：3

功能性：5

操作便利性：4

綜合評分：2.4

等級：B

象印IH電飯煲NW-VJ10

一般煮飯：3

快速煮飯：2

翻熱功能：2

保溫功能：2

煮飯速度：4

易於清洗：4

功能性：2

操作便利性：5

綜合評分：2.55

等級：B

TIGER IH電飯煲JPV-T100

一般煮飯：3

快速煮飯：2

翻熱功能：1

保溫功能：3

煮飯速度：5

易於清洗：4

功能性：2

操作便利性：5

綜合評分：2.6

等級：B

TIGER IH電飯煲JPW-Y100

一般煮飯：4

快速煮飯：1

翻熱功能：2

保溫功能：2

煮飯速度：4

易於清洗：5

功能性：2

操作便利性：5

綜合評分：2.6

等級：B

TOSHIBA 真空壓力電飯煲RC-10RWA

一般煮飯：3

快速煮飯：3

翻熱功能：2

保溫功能：2

煮飯速度：3

易於清洗：5

功能性：3

操作便利性：3

綜合評分：2.7

等級：B

Bic Camera Urban Cafe Series JJ-XP2M32AXK

一般煮飯：3

快速煮飯：4

翻熱功能：2

保溫功能：1

煮飯速度：4

易於清洗：4

功能性：1

操作便利性：5

綜合評分：2.7

等級：B

三菱頂級本炭釜電飯煲NJ-VP10G

一般煮飯：2

快速煮飯：3

翻熱功能：2

保溫功能：2

煮飯速度：5

易於清洗：4

功能性：4

操作便利性：5

綜合評分：2.7

等級：A

HITACHI IH電飯煲RZ_V100HM

一般煮飯：3

快速煮飯：3

翻熱功能：3

保溫功能：2

煮飯速度：3

易於清洗：4

功能性：3

操作便利性：5

綜合評分：2.95

等級：A

TOSHIBA 真空壓力電飯煲RC-10HGW

一般煮飯：3

快速煮飯：3

翻熱功能：3

保溫功能：2

煮飯速度：3

易於清洗：5

功能性：4

操作便利性：4

綜合評分：3

等級：A

象印 IH電飯煲NW-YB10

一般煮飯：4

快速煮飯：3

翻熱功能：3

保溫功能：3

煮飯速度：4

易於清洗：4

功能性：2

操作便利性：5

綜合評分：3.35

等級：A

PANASONIC IH電飯煲SR-M10B

一般煮飯：4

快速煮飯：4

翻熱功能：3

保溫功能：4

煮飯速度：5

易於清洗：4

功能性：3

操作便利性：4

綜合評分：3.8

等級：A+

TIGER IH電飯煲JPW-X100

一般煮飯：5

快速煮飯：4

翻熱功能：5

保溫功能：5

煮飯速度：4

易於清洗：5

功能性：2

操作便利性：5

綜合評分：4.6

等級：A+

資料來源:LDK

評測結果顯示，「TIGER IH電飯煲JPW-X100」及「PANASONIC IH電飯煲SR-M10B」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為26999日圓（約1474港元）和37409日圓（約2041港元），性價比甚高。

「TIGER IH電飯煲JPW-X100」在8項測試上有7項獲得4至5款，其中在「一般煮飯」、「快速煮飯」、「翻熱功能」、「保溫功能」及「清洗便利性」獲得5分滿分。專業製米業者表示，在「一般煮飯」和「快速煮飯」功能下煮出的米飯都具有嚼勁，口感綿滑、粒粒分明，而「翻熱功能」亦同樣出色，不會令米飯互相黏著或過冷成塊狀。《LDK》發現，一般煮飯功能能因應個人喜好調整米飯的軟硬口感，另外亦有「壽司／咖喱」模式，可以用於製作壽司醋飯和咖喱煲。

「PANASONIC IH電飯煲SR-M10B」」在8項測試上僅在「操作便利性」獲得5分滿分，但在「一般煮飯」、「快速煮飯」、「翻熱功能」、「保溫功能」、「煮飯速度」和「清洗便利性」均獲得3至4分，表現良好。專業製米業者表示，在「一般煮飯」和「快速煮飯」功能下煮出的米飯具有蓬鬆又帶有嚼勁的口感，而「翻熱功能」煮出的米飯亦與「一般煮飯」的沒有太大差異，惟外觀上較粗糙。

消委會電飯煲推介︱消委會測試過11款電飯煲 全部樣本均獲得4至5分評分

消委會過往亦測試過市面上11款電飯煲，包括3款IH（磁應）電飯煲、5款微型電腦電飯煲及3款電子保溫電飯煲，全部樣本均獲得4至5分評分，惟有部分現已停售，僅剩6款有在市面上販售，名單如下：

消委會6款高分電飯煲

IH電飯煲

Panasonic SR-JHS10

售價：$2698

評分：4.5*

象丟 NP-HBQ10

售價：$2899

評分：4.5*

TIGER JKW-A10S

售價：$2688

評分：4.5*

微型電腦電飯煲

Panasonic SR-ND10

售價：$988

評分：5*

TOSHIBA RC-10NMFIH

售價：$648

評分：4*

電子保溫電飯煲

imarflex IRC-YH30B

售價：$208

評分：4.5*

消委會發現，「象印 NP-HBQ10」和「TIGER JKW-A10S」在保溫功能上的耗電量較低，均錄得每小時保溫耗電量低於20W，假設每日保溫3小時，每年用於保溫的電費僅僅17.5至44.5港元，換言之這2款電飯煲在用電上較為慳電。值得一提的是，「象印 NP-HBQ10」在待機模式的耗電量同樣較低，每小時耗電量僅1.8W。

轉載自晴報