脫髮｜確診8次新冠 23歲女狂脫髮慘變禿頭，醫生：與免疫系統有關或患長新冠！

自信最緊要！英國一名女子多年前連續確診8次新冠後，一頭秀髮竟開始逐漸脫落，最終慘變禿頭，醫生認為她的脫髮恐與免疫系統相關，令她一度感到極為自卑。不過事主很快便調整好心態，最後更做出一個勇敢決定，得到網民熱烈讚賞之餘，現時更迎來驚喜結果，漸漸回歸正常生活。

脫髮危機｜連續確診8次新冠 去年再開始狂脫髮慘變禿頭

綜合外媒及《每日郵報》報道， 英國23歲女子Lydia Morley自2020年起連續確診8次新冠，去年11月一次淋浴時，她發現自己每次梳理頭髮時，都會梳落大量頭髮，令她開始感到有些許奇怪。

英國23歲女子Lydia Morley自2020年起連續確診8次新冠，之後開始出現脫髮問題。（網上圖片）

英國23歲女子Lydia Morley自2020年起連續確診8次新冠，之後開始出現脫髮問題。（網上圖片）

Lydia確診斑禿五個月內，已失去了逾8成頭髮。（網上圖片）

Lydia確診斑禿五個月內，已失去了逾8成頭髮。（網上圖片）

直到今年1月，Lydia父親發現她的後腦出現一塊禿斑，於是立即到院求醫，醫生經檢查後認為她是因為免疫系統攻擊毛囊，導致毛囊脫落而患上斑禿。起初醫生懷疑Lydia是因為壓力導致斑禿，惟Lydia素來樂天，因此認為脫髮可能是由長期感染新冠病毒所引起。不過醫生表示患上斑禿可能性極多，因此無法確切告知實際原因：

醫生確實說過這可能是造成斑禿的原因，但亦說這種病有一百萬種其他原因。

脫髮令她變得面目全非，而身邊的人亦因她外表的變化、改變了對她的態度，令她變得極無自信。（網上圖片）

脫髮令她變得面目全非，而身邊的人亦因她外表的變化、改變了對她的態度，令她變得極無自信。（網上圖片）

經歷一段低潮後，Lydia便打起精神將所有頭髮剃掉，再配上假髮出門。（網上圖片）

經歷一段低潮後，Lydia便打起精神將所有頭髮剃掉，再配上假髮出門。（網上圖片）

脫髮危機｜疑新冠後脫髮變禿頭 痛失8成頭髮感自卑

Lydia確診斑禿五個月內，已失去了逾8成頭髮，她坦言自己本身是一個極為外向的人，但脫髮令她變得面目全非，而身邊的人亦因她外表的變化、改變了對她的態度，令她變得極無自信，開始不敢拍照：

我的相機相簿變成我檢查頭頂是否出現新補丁，或情況會否變得更糟的工具。

她笑言假髮的造型多變，讓她可以每日擁有不同風格。（網上圖片）

她笑言假髮的造型多變，讓她可以每日擁有不同風格。（網上圖片）

她笑言假髮的造型多變，讓她可以每日擁有不同風格。（網上圖片）

她笑言假髮的造型多變，讓她可以每日擁有不同風格。（網上圖片）

她笑言假髮的造型多變，讓她可以每日擁有不同風格。（網上圖片）

脫髮危機｜脫後後陷入低潮 1勇敢舉動獲網民力讚

不過有經歷一段低潮後，Lydia便打起精神將所有頭髮剃掉，再配上假髮出門，不料這個舉動讓為她帶來了更多的信心，令她開始會化妝、自拍，引起不少網民讚好。

不久後，她的頭髮亦開始重新生長，令她坦言自己如今已有足夠自信，會用光頭的造型走出家門、正常生活，亦笑言假髮的造型多變，讓她可以每日擁有不同風格。

網民有乜講

光頭的造型也很美啊！

希望你早日康復！

我也遇上和你一樣的情況，你的故事讓我變得沒有那麼焦慮。

你戴著棕色假髮的照片真的很美！

果然自信才是最美的化狀品！

脫髮危機｜預防脫髮6大重點

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中曾提及預防脫髮6大重點：

1. 補充足夠鐵質

鴨血、蜆、牛肉、紅莧菜

2. 補充足夠維他命D

日曬、三文魚、鯖魚、蛋黃、維他命D補充劑

3. 補充足夠鋅

蠔、蝦、瘦肉、板腱牛、南瓜籽

4. 補充足夠蛋白質

雞肉、豆類、海鮮

5. 避免煙酒習慣

6. 保持良好睡眠質素

資料來源：程涵宇營養師

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脫髮危機｜6大生髮忌食

李醫師又指，想生髮、維持頭髮健康，具刺激性、高油高納、醃製食物要避免，以下6類食物應要忌食：

1. 辛辣食物

2. 高鈉食物

3. 醃製食物

4. 油炸食物

5. 甜食

6. 酒精煙草

資料來源：註冊中醫師李廣冀

轉載自晴報