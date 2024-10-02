《黑暗榮耀》宋慧喬「瘋媽媽」朴志雅腦梗塞離世終年52歲！即睇腦梗塞10大症狀！哪些食物宜少吃？

R.I.P！曾在全球熱播Netflix劇集《黑暗榮耀》中飾演宋慧喬「瘋媽媽」的實力派演員朴志雅，今日驚傳因腦梗塞離世消息，終年52歲，業界人士對此噩耗均深感惋惜。

據韓國媒體報道，朴志雅的親友透露：

她最近因腦梗塞倒下，在醫院接受治療，但未能恢復最終去世。

而朴志雅的經紀公司Billions隨後亦發表聲明證實，朴志雅於30日凌晨2時50分，因不敵腦出血離世，終年52歲；葬禮將於10月2日上午10點舉行。對此，業界人士均深感惋惜：

她是一位對演戲充滿熱情的演員，她的離開實在令人難過。

《黑暗榮耀》瘋癲演技備受討論

朴志雅於2002年透過電影《海岸線》正式出道，在2022年和2023年Netflix熱播原創影集《黑暗榮耀》中，飾演宋慧喬（文同珢）的「酒鬼母親」鄭美熙一角，因瘋癲演技而備受討論。

朴志雅在2022年和2023年Netflix熱播原創影集《黑暗榮耀》中，飾演宋慧喬（文同珢）的「酒鬼母親」鄭美熙一角，因瘋癲演技而備受討論。

朴志雅於30日凌晨2時50分，因不敵腦出血離世，終年52歲。

除了《黑暗榮耀》，作為韓國實力派演員，朴志雅還曾出演多部影視作品，飾演角色均為觀眾留下了深刻印象。

除了《黑暗榮耀》，作為韓國實力派演員，朴志雅還曾出演包括《鬼病院：靈異直播》、《紅丹心》、《呼吸》、《感官樂園》等作品；在電影《奇談》和《昆池岩》中飾演鬼魂角色，為觀眾留下了深刻印象。

今年2月，朴志雅還出演過話劇《妻子》與觀眾見面，並在5月份參加了電影《Wonderland》的VIP首映會。怎料如今突如其來的噩耗，讓南韓娛樂圈及影迷感到震驚及不捨。

腦梗塞10大症狀

内地網紅外科醫生「鉛醫薔薇」曾在微博發文，提及10大腦梗塞症狀，包括：

1.突然眩暈

2.肢體麻木

3.伸舌不居中

4.暫時性咬字不清

5.頭痛明顯和平時不同

6.突然趺倒

7.短暫性意識喪失

8.全身乏力

9.噁心嘔吐

10.每日處於嗜睡狀態，並有一側肢體不自主抽動

資料來源：內地網紅外科醫生「鉛醫薔薇」

7類食物少吃

中國註冊營養師谷傳玲引述研究提醒，有7類容易導致血管堵塞的食物，民眾平日應盡量少吃。

1.加工肉製品

包括醃肉、鹹魚、火腿、香腸、煙肉等醃製、煙燻的肉類。

由於加工肉類中的食鹽、硝酸鹽及亞硝酸鹽都容易升高血壓，增加胰島素阻抗，影響血管內皮的正常功能，因此建議2-3周才進食一次。

2.紅肉及牛肉

所謂紅肉，即牛肉、豬肉及羊肉；而牛油是從牛奶中掀取出的脂肪，兩者皆富含飽和脂肪酸，攝入過多會增加壞膽固醇的水平。

壞膽固醇很容易氧化沉積到升管內壁，是導致動脈粥狀硬化的高危因素之一。

此外，紅肉還富含血紅鐵素，攝入過多會增加氧化應激，導致脂質過氧化，繼而增加動脈粥狀硬化的風險。建議攝取量每周最多200克紅肉，及28克牛油（2茶匙）。

3.富含反式脂肪酸的食物

常見的食物包括：糕點、即溶咖啡、代可可脂朱古力等，具體可參考該食物的成分表。

這些食物通常都加入了氫化植物油、植脂末、精煉植物油、奶精、人造牛油等成分，因此含有反式脂肪酸，而反式脂肪酸則會增加動脈粥狀硬化的風險。

4.含鹽量高的食物

成年人每天的鹽攝取量不應該超過5克，當中包括食鹽、豉油、蠔油、辣椒油等調味料，以及食物中的鹽分，例如泡菜。

高鹽膳食增加高血壓的風險，而高血壓會導致動脈內壁受損，最終引致動脈粥狀硬化。

5.精緻澱粉類

例如白飯、饅頭、白麵包等，建議每周攝取量不超過2份（約160克)。

由於精緻澱粉類屬於高GI（升糖指數）的食物，容易引起胰島素阻抗、氧化應激及炎症，增加動脈粥樣硬化的風險。

6.含糖飲品

不少含糖飲品包括果汁、手搖飲品都加入了葡萄糖漿或玉米糖漿，含有大量果糖。

果糖會促進三酸甘油脂的合成，從而導致血脂異常、內臟肥胖和胰島素阻抗。

7.酒類

雖過往有研究顯示適量飲酒能降低心血管疾病的風險，但前提是無論身體狀況、抑或飲食及生活習慣，皆非常健康。

即使只是少量飲酒，亦會增加肝臟損傷，建議市民限制飲酒量；如果本身沒有飲酒習慣，則建議不要飲酒。

資料來源：中國註冊營養師谷傳玲

轉載自晴報