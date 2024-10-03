歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
【etnet30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
放臭屁患末期癌症警號
健康Tips

放臭屁 │ 可能是患末期癌症警號！屁味可反映腸胃健康？中醫：發現3種屁味要求診

健康解「迷」
健康解「迷」

　　放屁是人體正常的生理現象，但屁味若是異常惡臭，就要小心了！有中醫師指出，放屁時飄出3種臭味，就要留意腸胃狀況，其中一種更有可能是患上末期癌症的警號。

 

　　《翰醫堂中醫診所》在Facebook專頁發文，指「放屁」雖是人體的正常現象，但一些屁味同時也反映著腸胃狀況。其中有3種千萬要小心的屁味，一旦出現，務必要及時重視並採取應對方法：

 

3種屁味要注意

 

1

● 臭魚腥味

● 反映消化道可能有出血

● 若排便顏色是黑色，應立即就醫檢查。

 

2

● 臭雞蛋味

● 吃太多肉類等蛋白質食物

● 改善用餐習慣，注意3要點：

● 不過多、不過快、不過急，並多吃蔬果。

 

3

● 臭腐肉味

● 常出現在晚期腸癌者身上

● 反映癌症腫瘤組織糜爛， 在體內產生難聞廢氣，通常也伴隨嚴重脹氣，應立即就醫。

 

資料來源：翰醫堂中醫診所

 

醫生拆解3大放屁成因

 

　　澳洲註冊營養師劉惠汶及腸胃肝臟科劉紹輝醫生接受訪問時曾指出，一般而言只要排泄功能正常，「其實沒屁放或經常放屁都沒問題。」但若有長期肚痛、便秘或肚瀉問題，就可能是身體的警號，而一般放屁可分為以下3大成因：

 

● 　進食速度太快：劉惠汶指，當我們大口吞嚥、邊吃邊飲時，會把食物和空氣一併吞入體内，致胃部容易積集氣體。另外，如進食速度太快，大腦會來不及接收「吃飽」的訊息，讓人不自覺吃過量，飯後可能會打嗝或放屁。因此想減少放屁，可盡量放慢進食速度，以及減少吃香口膠、喝汽水。

 

● 　進食高纖維、含糖醇食物：豆類、西蘭花、燕麥等纖維含量高食物，及椰菜花、菇菌類、蕃薯等含糖醇食物，因消化需時較長，當食物還未被完全消化時，腸道内細菌會令食物發酵而產生氣體。而常被視爲放屁元兇的蕃薯，正正含有名為「甘露醇」的糖醇。

 

● 　乳糖不耐症：「乳糖不耐症」患者進食乳製品如牛奶、芝士、乳酪時，因身體缺少乳糖分解酵素，未能消化牛奶製品而腸胃不適。不過乳糖不耐症非敏感症，只是身體未習慣攝取乳製品，可靠控制分量慢慢令身體適應。如初時只飲1／4杯牛奶，待腸胃製造足夠酵素後再增至半杯。

 

5臭屁味知健康

 

　　台灣醫生肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況，而當出現「臭腐肉味」及「魚腥味」時就要小心：

 

5大屁味反映身體狀況

 

臭水渠味

腸道有細菌而引發感染、腹瀉，此時屁味便會有「臭水渠味」

 

臭雞蛋味

若含硫食物吃太多，例如椰菜花、大蒜等重口味食物，排出的屁會有「臭雞蛋味」

 

臭腐肉味

通常是癌症、腫瘤組織糜爛

 

魚腥味

當腐爛組織出血，血液被腸道細菌分解，屁味聞起來會帶有「魚腥味」

 

糞臭味

平時蛋白質、肉類吃太多

 

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

 

　　錢政弘又提醒，除了吸煙習慣外，愛吃高油炸、高脂肪、加工紅肉、低纖維飲食等習慣，都會增加罹癌機率；建議以健康烹調方式，如水燙、蒸煮、滷製的方式為主，降低罹癌風險。

 

一招可令屁味變淡

 

　　台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓曾於當地節目表示，假如發現屁味變臭，可先嘗試增加進食蔬果量，並維持半個月至一個月，有助改善腸道生態，增加益生菌，從而令屁味變淡。可是，若持續增加蔬果量半個月至兩個月，屁味仍然很臭，代表大腸可能出現問題，應儘快求醫。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#養生#便秘#中醫#健康
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處