放臭屁 │ 可能是患末期癌症警號！屁味可反映腸胃健康？中醫：發現3種屁味要求診

放屁是人體正常的生理現象，但屁味若是異常惡臭，就要小心了！有中醫師指出，放屁時飄出3種臭味，就要留意腸胃狀況，其中一種更有可能是患上末期癌症的警號。

《翰醫堂中醫診所》在Facebook專頁發文，指「放屁」雖是人體的正常現象，但一些屁味同時也反映著腸胃狀況。其中有3種千萬要小心的屁味，一旦出現，務必要及時重視並採取應對方法：

3種屁味要注意

1

● 臭魚腥味

● 反映消化道可能有出血

● 若排便顏色是黑色，應立即就醫檢查。

2

● 臭雞蛋味

● 吃太多肉類等蛋白質食物

● 改善用餐習慣，注意3要點：

● 不過多、不過快、不過急，並多吃蔬果。

3

● 臭腐肉味

● 常出現在晚期腸癌者身上

● 反映癌症腫瘤組織糜爛， 在體內產生難聞廢氣，通常也伴隨嚴重脹氣，應立即就醫。

資料來源：翰醫堂中醫診所

醫生拆解3大放屁成因

澳洲註冊營養師劉惠汶及腸胃肝臟科劉紹輝醫生接受訪問時曾指出，一般而言只要排泄功能正常，「其實沒屁放或經常放屁都沒問題。」但若有長期肚痛、便秘或肚瀉問題，就可能是身體的警號，而一般放屁可分為以下3大成因：

● 進食速度太快：劉惠汶指，當我們大口吞嚥、邊吃邊飲時，會把食物和空氣一併吞入體内，致胃部容易積集氣體。另外，如進食速度太快，大腦會來不及接收「吃飽」的訊息，讓人不自覺吃過量，飯後可能會打嗝或放屁。因此想減少放屁，可盡量放慢進食速度，以及減少吃香口膠、喝汽水。

● 進食高纖維、含糖醇食物：豆類、西蘭花、燕麥等纖維含量高食物，及椰菜花、菇菌類、蕃薯等含糖醇食物，因消化需時較長，當食物還未被完全消化時，腸道内細菌會令食物發酵而產生氣體。而常被視爲放屁元兇的蕃薯，正正含有名為「甘露醇」的糖醇。

● 乳糖不耐症：「乳糖不耐症」患者進食乳製品如牛奶、芝士、乳酪時，因身體缺少乳糖分解酵素，未能消化牛奶製品而腸胃不適。不過乳糖不耐症非敏感症，只是身體未習慣攝取乳製品，可靠控制分量慢慢令身體適應。如初時只飲1／4杯牛奶，待腸胃製造足夠酵素後再增至半杯。

5臭屁味知健康

台灣醫生肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況，而當出現「臭腐肉味」及「魚腥味」時就要小心：

5大屁味反映身體狀況

臭水渠味

腸道有細菌而引發感染、腹瀉，此時屁味便會有「臭水渠味」

臭雞蛋味

若含硫食物吃太多，例如椰菜花、大蒜等重口味食物，排出的屁會有「臭雞蛋味」

臭腐肉味

通常是癌症、腫瘤組織糜爛

魚腥味

當腐爛組織出血，血液被腸道細菌分解，屁味聞起來會帶有「魚腥味」

糞臭味

平時蛋白質、肉類吃太多

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

錢政弘又提醒，除了吸煙習慣外，愛吃高油炸、高脂肪、加工紅肉、低纖維飲食等習慣，都會增加罹癌機率；建議以健康烹調方式，如水燙、蒸煮、滷製的方式為主，降低罹癌風險。

一招可令屁味變淡

台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓曾於當地節目表示，假如發現屁味變臭，可先嘗試增加進食蔬果量，並維持半個月至一個月，有助改善腸道生態，增加益生菌，從而令屁味變淡。可是，若持續增加蔬果量半個月至兩個月，屁味仍然很臭，代表大腸可能出現問題，應儘快求醫。

轉載自晴報