巿面逾6成洗潔精含致敏防腐劑？常用恐致皮膚炎！消委會、日本雜誌推介16款安全洗潔精：不含致敏物、清潔力強！

消費者委員會（消委會）過往曾測試35款市售洗潔精，當中有過半樣本含可致敏防腐劑，但仍有14款不含可致敏防腐劑，其中5款獲4.5星評分。日本雜誌《LDK》早前亦評測過14款洗潔精，當中有2款獲得A級評級。TOPick幫大家整合出一共16款安全不致敏洗潔精，供大家參考。

超市大搜查｜14款不含可致敏防腐劑洗潔精

消委會曾於2018年檢測過市面上35款洗潔精，測試發現當中21款含有可致敏防腐劑MIT、CMIT或BIT。TOPick整合出14款不含可致敏防腐劑的洗潔精，名單如下：

TOPVALU 食器用洗劑

滴潔 Ultra 超濃縮洗潔精(清新青檸)

滴潔 清新青檸洗潔精

綠蛙 蘆薈滋潤洗潔精

花王 萬潔靈清亮洗潔精

白猫 玫瑰薄荷中性洗潔精(高濃度配方)

ecover 洗潔精Dish Soap (Pink Geranium)

ECOS DishMate Dish Liquid (Lavender)

媽媽一選 超濃縮洗潔精(蘆薈精華)

花王 萬潔靈清亮超濃縮洗潔精(香橙芬芳)

紅威寶 食用器皿濃縮洗劑(透明裝)

ecostore Lemon Dish Liquid

ATTITUDE Dishwashing Liquid 洗潔精(Citrus Zest)

earthwise Plant Based Dish Wash Liquid Concentrate (Pink Grapefruit)

而上述14款洗潔精中，有5款因洗滌量及售價等各項目表現理想而獲得4.5星評分，包括：

消委會檢測 5款4.5星洗潔精

ECOS DishMate Dish Liquid (Lavender)

ecover 洗潔精Dish Soap (Pink Geranium)

滴潔 Ultra 超濃縮洗潔精(清新青檸)

紅威寶 食用器皿濃縮洗劑(透明裝)

花王 萬潔靈 清亮超濃縮洗潔精(香橙芬芳)

消委會指出，部份聲稱「成分天然」、「不傷手」，或是標榜「性質溫和」、「護膚／滋潤雙手」、「添加滋潤成分」的產品雖已獲得環保認證，但若然經常接觸可致敏防腐劑含量高的洗潔精，仍可引致過敏反應，甚至令手部皮膚出現皮膚炎。

超市大搜查｜經常接觸洗潔精或致皮膚炎

皮膚專科醫生陳厚毅提醒，雙手經常重複接觸洗滌用品（包括洗潔精）和濕水，可能增加雙手皮膚出現過敏反應，甚至引致皮膚炎的機會。他續指，如果習慣使用熱水，洗碗時間較長，洗潔精用量較多，都有機會增加使用者出現皮膚過敏的機會。如果雙手有傷口，例如常出現在手指的倒刺，選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品可能引起過敏或刺激反應的機會亦較高。

他建議，有皮膚敏感問題、濕疹患者和雙手有傷口人士，為減少接觸刺激或致敏物質，配戴手套洗碗是較穩妥的做法。在秋冬期間，建議在清洗碗碟後塗搽適當潤手霜，以減輕手部皮膚乾燥問題。

消委會建議選購和使用洗潔精應留意以下事項：

購買前細閱產品詳細成分資料，暸解是否含有可致敏成分；

皮膚敏感人士、濕疹患者，以及雙手有傷口時，應避免選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品；

有需要時應配戴手套洗碗，以減少接觸刺激或致敏物質；

洗碗碟時，如污漬不太頑固，可用冷水加適量洗潔精，避免長開水喉沖洗；

遇到頑固或者油膩污漬，可先用熱水浸泡，再用洗潔精清洗，以節省洗潔精的用量

超市大搜查｜《LDK》14款洗潔精

《LDK》早前評測過14款洗潔精，當中有2款獲A級評級。《LDK》以3大標準評測各款產品：

清潔力： 把一片沾有油漬的玻璃片放在洗潔精水中，攪拌一定時間和次數後取出晾乾，再根據油漬殘留面積評估清潔力。

把一片沾有油漬的玻璃片放在洗潔精水中，攪拌一定時間和次數後取出晾乾，再根據油漬殘留面積評估清潔力。 起泡密度： 把洗潔精以一定量擠到濕海綿上，摩擦海綿至一定次數後，根據泡沫量和結構性評估密度。

把洗潔精以一定量擠到濕海綿上，摩擦海綿至一定次數後，根據泡沫量和結構性評估密度。 溫和性：在實驗器皿上塗上一層雞蛋蛋白，再於其上滴幾滴洗潔精，由專業人士觀察蛋白變化評估溫和性。



第13名

Shabondama Addictive-free soap for kitchetn

清潔力：1

起泡密度：2

溫和性：1

綜會評分：1.33

等級：D

第11名

SARAYA Yashinomi Premium Power Gentle yet Powerful Kitchen Detergent

清潔力：4

起泡密度：2

溫和性：1.5

綜會評分：2.5

等級：C

DAISO Kitchen Detergent (Compact)

清潔力：5

起泡密度：1

溫和性：2

綜會評分：2.67

等級：C

第8名

CAINZ濃縮洗潔精

清潔力：3

起泡密度：3

溫和性：2.5

綜會評分：2.83

等級：B

花王KAO 超濃縮除菌洗潔精(檸檬芬芳)

清潔力：2

起泡密度：3.5

溫和性：3

綜會評分：2.83

等級：B

花王KAO 超濃縮除菌洗潔精(粉紅葡萄柚香)

清潔力：2

起泡密度：3.5

溫和性：3

綜會評分：2.83

等級：B

第7名

花王KAO 超濃縮除菌洗潔精

清潔力：3

起泡密度：3

溫和性：3

綜會評分：3

等級：B

第5名

DONKI 情熱價格 洗潔精

清潔力：4

起泡密度：3

溫和性：2.5

綜會評分：3.17

等級：B

寶潔P & G JOY時短漂洗+強力洗淨樂倒瓶洗碗精(檸檬香味)

清潔力：4

起泡密度：3.5

溫和性：2.5

綜會評分：3.33

等級：B

第4名

寶潔P & G JOY時短漂洗+強力洗淨樂倒瓶洗碗精(潔淨薄荷)

清潔力：5

起泡密度：3.5

溫和性：2

綜會評分：3.5

等級：B

第2名

TOPVALU 持久泡沫洗潔精食器用洗劑(檸檬香味)

清潔力：5

起泡密度：4.5

溫和性：1.5

綜會評分：3.67

等級：B

7-11 Premium Lifestyle Dish Detergent

清潔力：5

起泡密度：3

溫和性：3

綜會評分：3.67

等級：B

第1名

獅王LION CHARMY MAGICA 速乾+速乾除菌洗潔精(柑橘薄荷香)

清潔力：4

起泡密度：4

溫和性：4

綜會評分：4

等級：A

資料來源：LDK

評測結果顯示，2款獅王LION的「CHARMY Magica酵素+洗潔精（西柚香味）」及「CHARMY Magica速乾+速乾除菌洗潔精（柑橘薄荷香）」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦。

「獅王LION CHARMY Magica酵素+洗潔精（西柚香味）」在3項測試上均獲得4至4.5分。《LDK》發現，其清潔效率達75.7%，在清潔力測試上輪有效去除油漬；此外在起泡密度測試上，《LDK》發現產品容易起泡，亦能保持一定的泡沫量和結構性，而且不容易被流水帶走，換言之不需要每洗幾件廚具就要添加一次洗潔精。另外，《LDK》發現產品使用低敏成分，成分溫和，適合皮膚較易敏感的人士使用。

「獅王LION CHARMY Magica速乾+速乾除菌洗潔精（柑橘薄荷香）」在3項測試上均獲得4分。《LDK》發現，其清潔效率達63.9%，在清潔力測試上輪有效去除油漬，惟仍有少量肉眼可見的油漬；此外在起泡密度測試上，《LDK》發現產品容易起泡，泡沫結構濃密；至於在成分上，產品同樣含有低敏成分，不容易造成皮膚敏感。

轉載自晴報