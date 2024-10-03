黑心食物｜四川黑心火鍋店被揭回收客人食剩湯底、廚餘製地溝油圖利！醫生：長期食用恐致肝癌！

【地溝油／湯底／火鍋／四川／麻辣火鍋】北上注意！四川一間黑心火鍋店為節省經營成本，竟回收「二手湯底廚餘」，提煉出「地溝油」重新製作成火鍋湯底進行販售，3年多來賺逾483萬人民幣（536萬港元）。

食用安全｜重用湯底 提煉地溝油再販售

綜合內媒報道，四川西昌市公安局在上周二（24日）「夏季治安打擊整治行動」新聞記者會上公佈，警方在2022年接獲舉報，指西昌一間火鍋店為節省經營成本，回收客人食剩的火鍋湯底及廚餘進行過濾，蒸煮、水洗、回煉後冷卻封裝，再次作為火鍋湯底進行銷售，從中獲利。據悉，2019年1月至案發時，3年已賺逾483萬人民幣（約536萬港元）。

警方在2022年10月展開收網行動，搗破2個生產加工據點，現場逮捕主犯10人，涉案人員33人，當場查獲「地溝油」成品火鍋底料600多盒，合共750多公斤、半成品1,750多公斤等，亦凍結涉事銀行資金200多萬元人民幣（約222萬港元）。

食用安全｜5名股東共罰款1,451萬人民幣

涼山州中級人民法院在7月做出終審判決，余某、廖某等10人犯生產、銷售有毒、有害食品罪，判處有期徒刑1年6個月至13年不等，並處罰金5萬至250萬元人民幣（約5.5萬277萬港元至）不等。同時，由該店5名股東按照所持股份比例，共計支付懲罰性賠償金逾1451萬人民幣（約1607萬港元）。

西昌市公安局9月24日舉行集中銷毀有毒有害食品活動，對該案件查獲的「地溝油」、成品和半成品火鍋湯底、作案工具進行銷毀。當日，西昌市43間火鍋店的負責人到現場參與警示教育。

食安中心教4招安全打邊爐

打邊爐4招減少脂肪攝入

1. 選擇清湯湯底

2. 先食蔬菜再食肉類

3. 少食肥肉及動物內臟

4. 留意營養標籤

資料來源：食物環境衛生署食物安全中心

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地溝油或劣質花生油黃曲霉素含量超標 易誘發肝癌

肝癌是亞洲常見癌症之一，亦是本港第3號癌症殺手。肝癌權威專家、本港外科專科醫生潘冬平曾指出，長期吃劣質食用油，可引致肝癌。

肝癌8大成因

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

潘冬平表示，內地肝癌發病率冠絕全球，據世界衛生組織調查，全球每年逾80萬肝癌新症中，中國就佔了近半達39萬；而「地溝油」或許是造成此現象的可疑因素之一。其中黃曲霉素常見於花生及發霉食物，可形成肝癌細胞， 已被世衞劃定為一級致癌物，惟內地地溝油或劣質花生油不時被驗出黃曲霉素含量超標。故相信內地人日常飲食時，或不時攝取了該種毒素，以致容易誘發肝癌。

另外，消委會亦提醒市民，食油脂肪酸有好壞之分，其中飽和脂肪酸和反式脂肪酸，都會增加體内壞膽固醇水平，增患心血管病風險。在煮食油炸時，如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

● 當油炸用食油顏色明顯變深。

● 出現明顯油膉味。

● 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

轉載自晴報