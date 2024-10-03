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橫紋肌溶解症 做運動要量力而為
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13歲男生夏令營被罰做1000下深蹲不支倒地，送院揭患橫紋肌溶解症，大腿肌肉斷裂恐終生殘疾！醫生：做運動要量力而為！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地夏令營再爆出體罰事件！山東一名13歲少年參加夏令營，因分心聊天而被罰做1,000下深蹲。當做到第200個後體力不支，營中教官見狀更一腳將他踢倒地上。隨後男童送院慘遇庸醫，起初僅被診斷為肌肉拉傷，後來男童再次求醫才被確診為橫紋肌溶解症，因延誤治療時間，恐終生殘疾。

 

橫紋肌溶解症｜聊天被罰做千下深蹲 體力不支被教官踢倒

 

　　綜合內媒報道，山東一名13歲少年參加夏令營期間，因與其他參加者聊天，被罰連續做1,000個深蹲。當時少年做到第200個時已經無法繼續，營內教官突然走到少年身邊，一腳將其踢倒。據悉，少年立刻面露痛苦神情，倒地接近半小時無人理。直到家長們快將到達，導師才將少年拉起坐到凳上稍息。少年曾表示大腿劇痛，遂由父親和導師陪同下送到醫院檢查，但當時醫生並沒有為少年照X光，僅開藥膏指少年傷勢只是肌肉拉傷。

 

橫紋肌溶解症｜內地13歲男生夏令營被體罰做1000下深蹲 送院揭橫紋肌溶解或終生殘疾

橫紋肌溶解症｜內地13歲男生夏令營被體罰做1000下深蹲 送院揭橫紋肌溶解或終生殘疾

橫紋肌溶解症｜內地13歲男生夏令營被體罰做1000下深蹲 送院揭橫紋肌溶解或終生殘疾

橫紋肌溶解症｜內地13歲男生夏令營被體罰做1000下深蹲 送院揭橫紋肌溶解或終生殘疾

 

橫紋肌溶解症｜慘遇庸醫延醫 肝腎功能受損或終生殘疾

 

　　回家後3天，男童不但無法正常走路，更因為劇痛而無法入睡。後來再次到另一間醫院求醫，才驚揭是大腿橫紋肌溶解，大腿肌肉或「完全斷裂」。由於男童第一次被誤診延誤治療時間，橫紋肌溶解症可能已對肝腎功能造成損害。男童終須留院13日，醫生表示男童腿部情況不樂觀，因為活動可能導致傷勢加重，但如果不活動又跟你導致受傷部位形成血栓。

 

橫紋肌溶解症｜不獲警方立案 機構僅賠1.8萬

 

　　少年被診斷大腿肌肉萎縮，有可能終生不能進行體育活動。少年母親當時救子心切，情急下同意夏令營舉辦機構向醫生隱瞞男童被體罰的實情。現時雙方正就責任和賠償方面爭持不下，當地警方鑒定為「輕傷二級」，不予立案處理。而機構負責人亦強調不存在體罰毆打男童，指少年傷勢是運動過猛所致，僅以1.8萬人民幣（約1.9萬港元）作賠償。

 

醫生警告：嚴重可造成腎衰竭

 

　　本港腎科專科醫生譚雋熹曾接受訪問指，橫紋肌溶解症是指人體肌肉組織受到急速及高強度破壞，肌肉分解後的酵素會在體內積聚，會導致腎臟機能的損傷，尿液變成茶啡色。如果情況輕微，一般可飲水排走酵素，惟若情況嚴重，甚至可造成急性腎衰竭。

 

　　橫紋肌溶解症的常見成因是肌肉大範圍受損傷，例如撞車、被擠壓，其次是過量運動。他提醒，不論任何年齡，進行任何運動都要量力而為，循序漸進增加運動強度，以免超身體負荷。

 

橫紋肌溶解症5大症狀

1.大腿、肩部、下腰部肌肉疼痛、腫脹

2.肌肉無力

3.手臂和腿部難以活動

4.尿液呈深紅色或褐色

5.同時伴有發燒、噁心嘔吐、心跳過快、乏力、精神異常等

資料來源：心內科主任郭美群醫生

 

3大做運動貼士

運動前務必要充分熱身

訓練前中後都要及時補充水分

不要突然之間大幅提高訓練或者訓練強度，應循序漸進，當運動量大到感覺自己不能承受時要及停止。


轉載自晴報

Tags:#健康問題#損傷#血栓#復康#腎衰竭
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