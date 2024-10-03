飲食地雷｜專家點名從不吃7種「有毒」健康食物 常食恐致癌及增糖尿病風險

有些食物看似健康，一不小心可能已經踩中飲食地雷。食物一旦經過加工，其營養價值可能會流失，甚至轉化成有毒物質。美國有專家指出，市面上有7種普遍被標籤為健康的食物，皆暗藏健康危機，嚴重甚至可致癌。

飲食地雷｜專家不吃7種「健康」食物

美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg在其YouTube頻道發布短片，指出7種健康食物不建議常吃。他指出，這7種食物經常被宣傳和標榜為健康食物，但某些加工方法可能影響其營養價值，甚至將原來健康的食物變得不健康，甚至危害身體，其中早餐穀物或米餅最不建議食用，他過往曾用白老鼠做實驗，發現以膨脹穀物或米餅餵飼的老鼠最後會死亡，因而相信這類食物進食後難以被消化、分解或排出體外。

1. 穀物棒

市面上有很多標榜為天然全穀物製作而成的穀物棒，稍微以天然蜂蜜調味，成分天然無添加。事實上，有些穀物棒含基因改造成分，如草甘膦（化學農藥），有可能會致癌；其他成分包括，糖（或是甜菜糖）、種子油（如葵花籽油或菜籽油）和精製澱粉。Dr. Berg指出，穀物棒最主要的成成分——全穀燕麥，不等同於有機燕麥。二來，營養成分表中沒有標明使用哪一款糖，若使用甜菜糖，亦同樣是基因改造食品。他強調，糖漿比一般糖的升糖指數更快，僅1條穀物棒就已經含有28克糖（約7茶匙糖）。

2. 龍舌蘭糖漿（Agrave Syrup）

很多人以為龍舌蘭糖漿升糖指數低，適合糖尿病病人和生酮人士食用就等同健康食品。Dr. Berg指出，當糖轉化成糖漿，會形成果糖，尤其是龍舌蘭糖漿含85%果糖，比蔗糖及玉米糖漿更多。然而攝入果糖後，體內只有肝臟可以分解，其毒素與分解酒精不相伯仲，繼而增加肝臟負擔。果糖亦會影響胰島素分泌，增加患糖尿病和肥胖風險。

3. 調味乳酪

超市購買的調味乳酪一般被標榜為健康食物，富含鈣質、蛋白質、或腸道益生菌，一杯撕開包裝就能方便快捷吃早餐。事實上，這類乳酪在製作時加入大量糖（約30克）或味精等調味。當蛋白質混合糖，反而會增加食品中的壞菌，好菌亦無法在胃酸中生存。故此，Dr. Berg不建議選購脫脂或低脂產品，最好選擇全脂乳酪，如無糖希臘乳酪、保加利亞乳酪，特別推薦吃克菲爾乳酪（Kefie），更含腸道益菌。

專家不吃7種健康食物

1. 穀物棒

☑ 含基因改造成分：草甘膦 = 化學農藥

● 有可能致癌

☑ 全穀燕麥≠有機燕麥

☑ 糖漿比一般糖的升糖指數更快

● 1條穀物棒就已經含有28克糖（約7茶匙糖）

2. 龍舌蘭糖漿

☑ 糖轉化成糖漿會形成果糖

● 含85%果糖，比蔗糖及玉米糖漿更多

● 肝臟分解果糖=分解酒精

● 影響胰島素分泌，增加患糖尿病和肥胖風險

3. 調味乳酪

☑ 製作時加入大量糖（約30克）或味精等調味

● 當蛋白質混合糖 ⇒ 增加壞菌

● 好菌亦無法在胃酸中生存

✩✩ 推薦吃克菲爾乳酪（Kefie）

4. 奶精

☑ 奶精比牛奶含更少脂肪

⚠ 含反式脂肪（由高果糖糖漿合成）

選購貼士：留意成分

✩ 不含種子油或蔬菜油

✩ 只用普通或有機鮮奶油

5. 豆奶

☑ 豆奶含大量雌激素

● 建議適量飲用

● 過量恐刺激乳房發育

6. 速食／包裝沙律

☑ 沙律醬是致肥元兇

● 大量植物油和隱藏反式脂肪、澱粉等

☑ 使用化學劑延長保質期 + 殺死細菌恐攝入殘餘物質危害健康

7. 早餐穀物或米餅

☑ 膨脹榖物難以消化、分解、及排出體外

● 增加腸道負擔

資料來源：美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg

飲食地雷｜腸胃科醫生6大不吃食物名單

據外媒報道，外國6名腸胃科醫生及權威，盤點6種食物絕對不吃或甚少食用，以維持腸道健康，其中1種容易讓大部分人跌入「健康陷阱」。

腸胃科醫生6大不吃食物名單

✖ 蛋白能量棒

● 高度加工，並含有大量用途未知的添加劑

● 看似健康但從來不吃

✖ 紅肉

● 每天攝入超過100克，可增加患大腸癌風險

✖ 加工肉類

● 每周攝取紅肉和加工肉類4次或以上

● 大腸癌風險增至20%

✖ 油炸食物

● 研究指出，煎炸油可能會對腸道微生物組產生不利影響

● 導致動脈粥狀硬化加劇（即脂肪和其他物質在動脈壁上堆積）

✖ 汽水

● 容易導致胃脹、胃氣或胃酸倒流

● 可引致糖尿病和心臟病

✖ 白麵包

● 精緻榖物有損腸道健康

資料來源：哈佛醫學院副教授 Dr. Shilpa Grover

轉載自晴報