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10款水果含糖量
健康Tips

水果控注意！營養師警告：過量食水果恐增患糖尿病、脂肪肝風險！每日應食幾多分量？即睇10款水果含糖量比拼！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　水果愛好者注意！有醫生指過度攝取水果，如同大量飲用含糖飲料，一旦超過小腸處理能力，便會令果糖直接流向肝臟，增加脂肪肝風險。為了使吃得安心又健康，他更列舉大眾10款常見水果的每百克果糖含量。

 

　　台灣減重醫師蕭捷健在Facebook引述美國普林斯頓大學科學家們過去曾追蹤果糖進入人體後的去向的研究，發現42% 果糖在小腸被轉化成葡萄糖、30% 被轉化為有機酸，只有 14% 進入肝臟。他指研究證明適量的果糖，會在小腸中會被代謝成葡萄糖等物質，不會對肝臟造成負擔。但他強調，「適量」很重要！因為大量飲用含糖飲料或過度攝取水果，會超過小腸的處理能力，迫使未代謝的果糖直接流向肝臟，造成增加脂肪肝風險。

 

　　蕭捷健又解釋，水果與含糖飲料的分別，是前者含纖維、水分能減緩身體對糖分的吸收，讓它們不會一下子湧進小腸；而後者糖分會快速進入小腸，當超過其處理極限，就只好滿到肝臟去處理，大大增加內臟脂肪、脂肪肝和痛風問題風險。但他警告水果吃太多、超過身體能處理的數量，還是會引起脂肪肝、糖尿病。

 

10款常見水果的每百克果糖含量

 

　　談及一天能吃多少水果，蕭捷健表示，小腸大約1天可處理每公斤體重0.5公克的果糖，以體重60公斤為例，那每天攝取不超過30克果糖就沒問題，相當於2顆網球大的水果。他並列出以下10款常見水果的果糖含量，以每100克計算，以供民眾參考：

 

10大常見水果果糖含量

 

檸檬：每百克約 1.5 克

桃子：每百克約 1.5 克

草莓：每百克約 2.4 克

橙子：每百克約 2.3 克

西瓜：每百克約 3.4 克

芒果：每百克約 4.6克

香蕉：每百克約5克

蘋果：每百克約5.9克

水梨：每百克約6.2克

葡萄：每百克約8.1克

 

資料來源：台灣減重醫師蕭捷健

 

轉載自晴報

 

Tags:#養生#脂肪#美國#糖尿病#痛風#脂肪肝
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