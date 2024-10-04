成功抗癌 │ 專家分享抗癌飲食關鍵3招：吃一口就有一口抵抗力！ 96歲奶奶30年前患大腸癌，化療期間靠兩類食物重拾胃口康復至今！

抗癌飲食極關鍵！毒物專家譚敦慈於健康節目中分享親人抗癌經歷，指自己已達96歲的奶奶於30年前，曾罹患大腸癌3期，化療後期胃口盡失、一般食物都難以入口，但靠住2類食物成功進食、捱過化療期康復，如今已完全康復，現時已達94歲高壽。

譚敦慈日前於台灣健康節目「聚焦2.0」分享，指她的奶奶30多年前曾罹患大腸癌3期B期，當時進行手術切除5粒淋巴結後，再進行6次化療以抑制癌細胞轉移，經治療後已成功康復，未有再復發，如今已達94歲高齡，其中飲食佔柔極為重要的一環。

癌症殺手｜化療後期胃口盡失 靠2招增加食慾抗病

譚敦慈透露指，癌症治療極為辛苦，當時她的奶奶到化療後期已吃不下東西，為了增加食慾，她的丈夫便會叫她去買香口的炸雞，然後剝皮給她吃；另外她為奶奶準備的抗癌料理亦會加入許多香料，讓食物酸酸甜甜的，令她能開胃一些、多吃一些。

譚敦慈續指，不少人認為患癌後飲食要無色無味，想要「餓死癌細胞」，治療期間飲食亦極為清淡惟這些觀念其實極為錯誤，因為抗癌過程體力非常重要，因此最重要反而是要「吃得下去」：

吃一口就有一口力量，有一口抵抗力。

癌症殺手｜化療飲食順序極關鍵

她透露指，治療過程中蛋白質很重要，因此飲食上會勸婆婆先吃肉，再吃菜，最後再吃點飯。

料理除了味道以開胃為主，亦會注意白血球數值，假如奶奶白血球高於3000，便會將番茄、菠蘿、芒果入菜，例如魚片加入菠蘿、番茄去煮，因為癌症患者不可吃太多水果，因此白血球如降到2000、3000以下、抵抗力太差時，便不會再讓她吃水果。

癌症殺手｜抗癌飲食關鍵3招

譚敦慈強調，抗癌及化療時飲食極為重要，以下3招可有助增強體力及抵抗力：

抗癌飲食關鍵3招

1. 料理分裝成小分避免反覆加熱再吃

2. 先吃肉再吃菜正確順序有助抗癌

3. 多使用辛香料調味

資料來源：台灣毒物專家譚敦慈

癌症殺手｜大腸癌6大徵狀

大腸癌一般可以分為「結腸癌」和「直腸癌」兩類。據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

大腸癌6大徵狀



1. 大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期

2. 大便帶血或帶有大量黏液

3. 大便後仍有便意

4. 腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5. 原因不明的體重下降

6. 原因不明的疲倦

資料來源：衛生署

癌症殺手｜初期大腸癌3大警號+4大常見症狀

初期大腸癌3大警號

1. 大便習慣改變

● 粗幼程度不一樣

● 大便次數增加

● 大便形狀，變細

2. 便血

● 大便有血

● 排黏液便

3. 肚子脹痛

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生房嘉略

大腸癌4大常見症狀

1. 大便帶血

● 呈鮮紅或深紅

● 或帶有大量分泌黏液

2. 大便習慣改變

● 大便變稀

● 便秘

● 剛大便後還有便急的感覺，但不能排出大便

3. 腹部不適

● 經常有胃氣痛、飽脹或胃抽筋的感覺

4. 體重無故地下降

資料來源：衛生署

轉載自晴報