零節食！220磅肥妹兩年激減110磅變索女不反彈！7招減肥秘訣大公開！

最强復仇！擁有火辣「沙漏型」身材的韓國美女Youtuber Jini，中學時是一名重達220磅的肥妹，不愛運動且常常暴飲暴食，最後慘遭男友嫌棄出軌而分手，同時Jini也因肥胖出現健康問題。在雙重打擊之下，她勵志開始減肥，最終成功在2年内減走半個自己，變身肌肉索女，引來前男友回頭再追求；但Jini則霸氣拒絕，表示減肥是「為了自己」，並透過經營YouTube頻道，公開自己「0節食」練成川字腹肌及蜜桃臀的瘦身大法。

暴飲暴食不運動 體重飆升遭男友抛棄+現健康危機

Jini在YouTube影片中透露，自己從小就不愛運動，因為懶惰，連每日上學走幾層樓梯到五樓的課室，對她來說都很痛苦。加上她體育課考試永遠拿最低分，也讓她更想逃避運動。

此外，Jini還是一個吃貨性格。她透露自己非常喜歡吃炸雞喝啤酒，在中學至大學入學階段，因暴飲暴食的習慣加上缺乏運動，令她的體重從143磅飆升至220磅；Jini當時的男友因此感到嫌棄，最終更「劈腿」分手收場。

Jini中學時是一名重達220磅的肥妹，不愛運動且常常暴飲暴食。

儘管被前男友拋棄，但Jini當時還覺得自己很年輕，胖一點也沒問題，直至她體檢時被診斷出椎間盤凸出。在愛情與健康問題雙重打擊下，Jini終於痛定思痛，下定決心減肥。

「0節食」2年蛻變成火辣女神 引前男友求復合

Jini開始為期2年的減肥之路，在最初也並非快速見效，而是分成許多階段慢慢減。Jini表示，自己難以放棄澱粉和碳水化合物，於是先嘗試三餐正常吃，只戒掉零食與宵夜。又因不愛特意去運動，所以將運動生活化，平時多爬樓梯及多走路。

僅僅是改變了一部分生活習慣，Jini就已在頭3個月就減走約53磅；接著休息半年，在學校假期時再減22磅。近一年的時間，Jini就減掉約75磅。到了第二年，她成功減掉半個自己，體重由220磅回落至110磅，至今無復胖；她亦從一個討厭運動的女孩，變成了運動型女神。

在減肥過程中，Jini沒有節食、沒有服用減肥藥物，憑藉乾淨的日常飲食及健身塑形，Jini從原本的水桶身材養成了令全世界女生都羡慕的「沙漏型」身材，擁有超級分明的肌肉線條，尤其是川字腹肌及蜜桃臀，可謂女性魅力大爆發。

Jini成功在2年内減走半個自己，變身肌肉索女。

蛻變後的Jini不意外地引來前男友回頭求復合，但Jini毫不猶豫地霸氣拒絕「回頭草」，表示減肥只是「為了自己」。她之後透過經營YouTube頻道及Instagram專頁，不私藏地分享瘦身經驗，包括飲食及運動方法，鼓勵女孩們都要健康瘦。

公開7招減肥秘訣

很多人為了想要快速獲得減肥效果而無所不用其極。作為過來人，Jini誠摯相勸：「心急是最大的敵人」。她認為，減肥應按部就班，將好習慣貫徹於日常生活，享受過程才可持之以恒。而她本人就有7大秘訣，在不節食、不服藥的情況下，有效幫助瘦身塑形：

秘訣一：適量進食

良好的心態是減肥的重要一環。Jini分享，減肥時務必記得，即使吃了邪惡美食也不要帶有罪惡感。

間中給自己一點cheat time是沒有問題的，重點是要適量，不要暴飲暴食。建議可以將喜歡的美食放在午餐享用，能減少身體晚上的負擔。

秘訣二：飯量減半

Jini 不鼓勵完全放棄攝取碳水化合物。三餐以韓式家常飯為主，且只吃原本飯量的一半。

選擇吃雜量飯，升糖指數較低，飽足感持久。

每餐的小菜需要有蛋白質，例如雞蛋、雞胸、蝦、牛肉、海鮮等。

Jini 也常吃生菜、芝麻葉、青江菜等富含膳食纖維又具有飽足感的蔬菜。

秘訣三：高營養沙律

Jini推薦以奶油生菜（Butte Lettuce）作為沙律主食，在沙律中搭配豆腐、雞肉等富含蛋白質的食物；還可以適當地加入番薯、糙米等這類碳水化合物、卡路里較低的食物，增加飽腹感及營養。

秘訣四：適時調整飲食

若突然暴飲暴食，則調整飲食習慣。日間飲用蛋白質飲料、吃能量棒，晚餐仍以沙律為主食。

減肥休息期間，不過量飲食。以豆漿、藍莓、麥片或乳酪做為早餐及午餐，晚餐還是以沙律為主。

減肥有成效後，早餐改為一個拳頭大小的水果，例如西瓜、士多啤梨、蘋果；午晚餐以低鹽低糖、少量多餐方式進食。

秘訣五：每日至少3L水

Jini 每日至少飲用3L澧水為身體排毒，並減少澱粉質的攝取量。

避開含糖飲料。

秘訣六：不宵夜不飲酒

Jini在瘦下53磅的過程，一次宵夜都沒吃過。

另外，減重初期也要忍耐不攝取酒精。

秘訣七：適積極運動

Jini一周運動六天，分別為：周一及五訓練上半身肌力；周二、四、六做有氧運動；周三訓練下半身肌力；周日則休息。

運動順序：伸展、10分鐘有氧運動、循環體能訓練、腹肌運動、1小時有氧運動。

肌力訓練菜單：

伸展10分鐘

有氧運動10分鐘

循環訓練（2個無氧運動+1個有氧運動；3組各做3次）

有氧運動選擇：

（健身室）跑步機、踩腳踏車

（在家）開合跳、仰臥起坐25次、抬腿25次、側面棒式。

下半身運動菜單：

深蹲30個+弓箭步30個+波比跳15下。以上為一組，會做三組；

搭配健身器材做兩項腿部運動+階梯踢腳。以上為一組，會做三組；

寬深蹲25個+弓箭步25個+伏地走路25個。以上為一組，會做三組。

腹肌運動菜單：

捲腹25次

抬腿25次

平板支撐，做到撐不住為止；共做3組。

Jini還會每日用1小時步行；另外會做普拉提（Pilates）。

Jini表示，每個人適合的運動方式不一樣，不一定要完全按照她的方式。應要親自嘗試尋找適合自己的方式。

Jini建議，可以先用較簡單的方法養成運動習慣。例如：坐車提前一站下車走路、早起做伸展運動、不搭電梯改走樓梯。

資料來源：＠zip_jini

轉載自晴報