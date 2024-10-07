歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
郵輪爆疫症
健康Tips

豪華郵輪爆疫症，最少183人腹瀉、頭痛及肌肉痛！美疾病管制與預防中心展開調查：病因未明！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　旅輪出現神秘疫情！皇家加勒比遊輪「海洋燦爛號」（Radiance of the Seas）日前於阿拉斯加航行時，爆發神秘腸胃疾病，船上過百名乘客及船員出現多種腸胃不適及痛症，船員隨即採取緊急處理措施，阻止病毒蔓延。美國疾病管制與預防中心（CDC）目前已就此展開調查，惟至今尚未確定病因。

 

　　綜合外媒及《紐約郵報》報道，涉事郵輪原計劃前往阿拉斯加，並在加拿大溫哥華和阿拉斯加西沃德停靠，航程由上月20日至27日航行，未料航行期間忽然爆出神秘疫疫情，船上2,172名乘客和894名船員中，有超過8%乘客出現腹瀉、腹部痙攣、頭痛及肌肉疼痛等症狀，其中包括180名乘客和3名船員。

 

疫情危機｜郵輪啟動緊急應對措施 官方事後發表聲明

 

　　事發後，船員隨即進行嚴格清潔及消毒程序，遏力阻止疾病蔓延，同時呼籲乘客加強手部衛生、避免與他人共用餐具和毛巾，感到不適時應要及時通報病情。CDC事後亦已從患者身上採集了糞便樣本以檢測病原體，惟目前尚未確定具體病因。

 

　　皇家加勒比郵輪事後發表聲明，指船員已採取遠超公共衛生指南程序，以確保郵輪健康與安全環境達到最高水準，強調會以乘客、船員及到訪社區的健康和安全為首要任務。

 

不明病毒｜千人豪華郵輪海上爆「不明病毒」 至少183人嚴重腸胃不適 調查原因未明

皇家加勒比遊輪「海洋燦爛號」日前爆發神秘疫情。（網上圖片）

不明病毒｜千人豪華郵輪海上爆「不明病毒」 至少183人嚴重腸胃不適 調查原因未明

事發後船員隨即進行嚴格清潔及消毒程序，遏力阻止疾病蔓延。（網上圖片）

 

疫情危機｜涉事郵輪4月曾爆發疫情 疑與1病毒相關

 

　　據CDC 數據顯示，美國今年已爆發逾10宗胃腸疾病疫情，當中大多數與諾羅病毒有關。報道又指，涉事郵輪於今年4月曾爆發諾羅病毒疫情，導致約70名乘客上吐下瀉，雖然今次案例病因仍在調查，但諾羅病毒仍被視為引發疫情的病因之一，亦有消息指今次疫情與沙門氏菌相關，惟相關消息尚未得到郵論官方確認。

 

　　有專家指出，諾羅病毒於任何密集環境都很容易傳播，郵輪並非唯一的傳播場所，其中老人和小孩更是高風險族群，不容忽視。

 

疫情危機｜拆解諾如病毒

 

　　根據衞生防護中心資料顯示，諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒，這種病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。所有年齡組別的人士均有機會受感染，潛伏期通常為12至48小時。症狀如下：

 

諾如病毒6大症狀

1.噁心

2.嘔吐

3.腹瀉

4.腹痛

5.輕微發燒

6.不適感

資料來源：衞生署衞生防護中心

 

　　只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。大部分患者一般會自行痊癒。此外，處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。現在正值細菌快速繁殖的季節，市民亦要避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料。

 

疫情危機｜沙門氏菌常見病徵+高危溫床

 

　　據本港食安中心資料，沙門氏菌可透過受污染食物傳播給人類，來源一般為未煮熟肉類、家禽，以及未經加熱殺菌處理的奶、生蛋及蛋製食品等，過往本港就曾發生多宗於食肆食用未徹底煮熟雞蛋而感染沙門氏菌個案。

 

　　感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。其中孕婦、嬰幼兒、長者及免疫系統較弱人士較易在受感染後出現嚴重併發症：

 

感染沙門氏菌肖見病徵

嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒

若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等，但這些情況十分罕見。

資料來源：衞生防護中心

 

3大沙門氏菌常被發現地方

1.家養及野生動物

2.食用動物，例如家禽、豬和牛

3.寵物，例如猫、狗、鳥類和龜

資料來源：衞生防護中心

 

疫情危機｜甚麼是腸病毒？

 

　　據本港衞生防護中心資料，腸病毒中以腸病毒71型 (EV71)最為常見， 是一種單鏈的核糖核酸病毒，也是引致手足口病的病原體之一。此病毒感染一般在幼童中發現，病徵主要與手足口病相同。

 

　　家庭醫生方玉輝接受訪問時曾表示，一般患者最少需隔離最少7至10日，而多數發燒、皮疹或潰瘍位置會於1星期後消退。他指，現時未有任何藥物治療EV71型感染，只能透過醫生處方的藥物紓緩病症引起的發燒及潰瘍問題，大部分患者都會自行痊癒。

 

傳播途徑

患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱和糞便，或觸摸受污染的物件

 

潛伏期

一般為3-5日

 

嚴重情況

病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎

 

病徵

發燒、口腔有疼痛的潰瘍、及帶水疱的皮疹、食慾振、疲倦及喉嚨痛等

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#痛症治療#疫情#美國#疾病管制與預防中心#肌肉疼痛#諾如病毒#腸胃炎#食品#腹瀉#發燒#郵輪#頭痛
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處