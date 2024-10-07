肝癌 │78歲羅家英曾兩度患肝癌：癌指數高達500度！惡性腫瘤需割肝保命！即睇肝癌9大症狀 + 預防7招

現年78歲的資深演員羅家英，曾分別於2004年及2014年兩度罹患肝癌，一度需要割肝保命；當時汪明荃不離不棄陪伴抗癌，更四出訪尋名醫，並承諾待他病好之後就結婚，兩人之後於2009年正式註冊結婚。近日羅家英受訪，談及患病經歷，表示當初因胃痛入院，期間醫生因為一個巧合好心為他查驗癌症指數，才得以發現其體內有腫瘤，變相救他一命。

羅家英患癌｜入院意外揭癌指數高達500度

羅家英日前亮相好友汪曼玲的YouTube節目《快拍。曼鏡頭》接受訪問，重提當年患病的經過。他表示自己當初因胃痛而入院，但打完止痛針後15分鐘仍覺得痛，於是醫生建議他留院檢查，翌日便告知「家英哥，你中咗」，指出其驗血報告發現有乙型肝炎及癌症指數，

普通人係4、5度，但我有500度。

之後醫生著他進行磁力共振檢查，並多找一位醫生看診，最後發現肝臟右邊有3cm大的惡性腫瘤。所幸腫瘤僅有一粒，且位於肝臟邊緣，並未擴散，只需進行手術切除。完成手術後3個月，羅家英再接受磁力共振檢查，「我一路都係咁照住，每半年就照一次磁力共振，監察住啲指數。」

羅家英近日接受汪曼玲訪問，談及兩度患上肝癌的經歷。（影片截圖）

他表示自己接受檢查後，發現癌症指數高達500度，而普通人的癌症指數僅為4、5度。（影片截圖）（影片截圖）

他之後再接受磁力共振檢查，結果發現肝臟有惡性腫瘤。（影片截圖）

至2014年，羅家英的肝臟左邊發現另一粒2cm大小的腫瘤，同樣位於邊緣，一樣以手術切除；去年，羅家英體內再發現一粒腫瘤，不過體積非常細小，只需進行微創手術割掉。有指汪明荃曾花費5位數字為他調校中藥，對此羅家英就解釋：「呢個係呢5、6年嘅事，好話唔好聽，我嗰陣係冇睇過中醫，全部都係睇西醫，但係都唔係睇得太多，嗰陣我只係切咗個腫瘤，之後只係食一粒肝藥，我到而家都食緊。」他續指，自己直到近年才開始服食中藥，

因為阿姐都食緊中藥，所以佢帶埋我去睇，醫生打咗啲藥粉畀我食，一食要食三個月，要6萬蚊，我食到而家都食晒，我唔係日日食，只係得閒食吓，而家食咗差唔多2年，仲有一個月嘅份量。

羅家英患癌｜醫生因1巧合救一命

回想多年來的經歷，羅家英認為自己很幸運，並爆出當初醫生之所以會替他驗癌症指數，其實是出於一個巧合：「佢諗羅文又肝癌，我又係姓羅，不如幫我驗埋肝嘅癌症指數」，而此舉可謂救他一命。

本來唔會同我驗，因為要畀錢，點知一驗就驗咗出嚟。如果唔係醫生好心，我唔會知，3個月腫瘤就會由3cm變6cm，再3個月就會變10cm，好快就晚期，容乜易死？

羅家英患癌｜曾贈千萬物業予汪明荃

此外，他亦在訪問中提及財產分配問題，表示目前尚未立平安紙，不過亦打算趁身體仍健康時完成安排。他指自己不會覬覦汪明荃的財產，更在拍拖時便講過「我唔會要你啲錢，你鍾意點用就點用......家用我會畀，其他嘢就係我自己，錢我有，係冇你咁多，但係我夠用。」

雖然彼此財政獨立，但原來羅家英3年前曾送贈一間價值9百多萬的單位給對方，並表示：「我有能力嘛，咪買囉，我哋呢啲大男人，唔可以畀老婆管，所以咪各自各管自己，就算而家我哋出去食飯，都係AA制，一人一半錢。」

羅家英與汪明荃於2009年在美國正式註冊結婚。（無線電視提供圖片）

兩人財政獨立，不過羅家英就曾在3年前送贈價值9百多萬的物業予汪明荃。（資料圖片）

羅家英又表示，兩人如今出街食飯皆為AA制。（資料圖片）

汪明荃於周一（30日）提早為羅家英慶祝農曆生日。（汪明荃IG圖片）

汪明荃於周一（30日）提早為羅家英慶祝農曆生日。（汪明荃IG圖片）

同場加映：肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衛生署衛生防護中心

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7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1. 切勿吸煙

2. 節制飲酒

3. 作息定時，多吃蔬果水果

4. 預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射

5. 使用安全套；勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6. 妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀殻和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可以增加患肝癌；應貯存在涼快及乾爽的地方，以防發霉。

7. 定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源：衛生署衛生防護中心

轉載自晴報