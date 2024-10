浴室潔廁劑大比拼！消委會：留意4大成分小心傷眼刺激皮膚！日本雜誌選出A級潔廁劑

消費者委員會(消委會)過往曾測試40款浴室潔廁劑,由於清潔劑屬於腐蝕性較強的家居用品,故消委會提醒市民要留意4大成分,避免使用不當以致不慎受傷。日本雜誌《LDK》早前亦評測過12款潔廁劑,當中有10款獲得A級評級。晴報幫大家整合出一共52款浴室潔廁劑,供大家參考。

超市大搜查|消委會測試40款浴室座廁清潔劑

消委會於2022年長超巿、家品店、百貨公司等販售地點購入17款液態浴室清潔劑及23款液態座廁清潔劑,產品的大約售價由11.9元至54元,各樣本每10毫升平均費用由0.17元至1.66元,價格最多相差超過9倍。消委會檢視各樣本的標籤資料,包括標示的成分、環保的聲稱、是否包括中、英文的安全使用警告語及注意事項資料等。

17款液態浴室清潔劑:

威猛先生 浴室清潔劑

售價:$20

平均每10毫升費用 - $0.4

標示的成分資料 - 水、界面活性劑

威路士 消毒浴室廁板殺菌噴霧

售價:$26.9

平均每10毫升費用 - $0.54

標示的成分資料 - Contain<5% Oxygen-based bleaching agent,<5%Non-ionic surfactants, Disinfectant, Perfume

TOPVALU BESTPRICE 浴室清潔泡沫

售價:$17.9

平均每10毫升費用 - $0.47

標示的成分資料 -

3M 魔利浴室清潔劑

售價:$40

平均每10毫升費用 - $0.8

標示的成分資料 - 水,介面活性劑,檸檬酸,乙氧基醇類(C12-14),多羧酸衍生物

Happy Elephant 天然酵素浴缸清潔劑

售價:$52

平均每10毫升費用 - $1.3

標示的成分資料 - bio-surfactant

earth choice Bath & Shower Rapid Clean

售價:$39

平均每10毫升費用 - $0.65

標示的成分資料 - Water, Citric Acid*, Nonionic and Amphoteric Surfactants*, Fragrance, Colours *Plant derived ingredients

method anti-Bac Bathroon Cleaner

售價:$45

平均每10毫升費用 - $0.54

標示的成分資料 - <5%Non-ionic surfactants*, Anionic surfactants*, Lactic acid*, Perfume (Linalool*,Citronellol*),Lactic Acid"perfume (Linalool*,Citronellol*), Other: Water, Alconhol Denat*, Potassium Hydroxide*, Tetrasodium Glutamate Diacetate*.*Denotes Plant or Mineral Origin.

Poliboy 浴室有機消潔劑

售價:$49

平均每10毫升費用 - $0.98

標示的成分資料 - 5%以下的非離子表面活性劑(糖表面活性劑)、陰離子表面活性劑(氨基酸表面活性劑)、香料(西柚油或檸檬油中的檸檬烯)、水、酒精、檸檬酸、乳酸、黃原膠

橘子工坊 浴廁清潔劑

售價:$49.9

平均每10毫升費用 - $1.04

標示的成分資料 - 天然食品級橘油、檸檬酸、椰子油系界面活性劑

威寶 浴室EX - (茉莉.香草)

售價:$23

平均每10毫升費用 - $0.46

標示的成分資料 -

白猫 浴室清潔劑 - 鈴蘭消香

售價:$19.9

平均每10毫升費用 - $0.38

標示的成分資料 -

TESCO 環保浴室清潔劑

售價:$12.9

平均每10毫升費用 - $0.17

標示的成分資料 - <5%Non-ionic surfactants. Other:Perfume

Lion Look 浴室清潔噴霧

售價:$17.9

平均每10毫升費用 - $0.45

標示的成分資料 -

DAISO Bath Cleaner

售價:$12

平均每10毫升費用 - $0.4

標示的成分資料 - surface active agent (5% alkyl amineoxide), chelate agnet, foaming agent

萬潔靈 浴室清潔劑(噴裝) - (檸檬芬芳)

售價:$18.9

平均每10毫升費用 - $0.38

標示的成分資料 - 界面活性劑、去污溶液

Meadows 浴場清潔劑 - (檸檬)

售價:$14

平均每10毫升費用 - $0.28

標示的成分資料 -

萬潔靈 浴室除霉漂潔泡沫 (噴裝)

售價:$24.9

平均每10毫升費用 - $0.62

標示的成分資料 - 次氯酸鈉、氫氧化鈉、界面活性劑

資料來源:消委會

23款液態座廁清潔劑:

潔廁得 深層淨力潔廁啫喱 - (檸檬清新)除垢除污

售價:$16

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - 碌、表面活性劑、增稠劑、香精

潔廁得 泡沫淨白潔廁啫喱 - (活考柑橘)

售價:$16

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - 次氯酸鈉、表面活性劑、增稠劑、香精

Harpic 瑕辟強力潔廁啫喱 - (松木香)

售價:$15.9

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride

萬潔靈 強效潔廁漂 - (檸檬清新)殺菌漂白

售價:$14.9

平均每10毫升費用 - $0.3

標示的成分資料 - 界面活性劑、 次氨酸鈉

萬潔靈 浴室除臭潔淨泡沫噴裝 (廁盆、座廁專用)

售價:$29.9

平均每10毫升費用 - $0.79

標示的成分資料 -

NEO トイレ用洗淨劑

售價:$12

平均每10毫升費用 - $0.24

標示的成分資料 - 塩酸(9.5%)、polyoxyalklene alkyl ether 酸性

萬潔靈 雙效潔廁液 - (海洋清香)

售價:$14.9

平均每10毫升費用 - $0.23

標示的成分資料 - 檸檬酸、界面活性劑

冰潔 瞬效廁所漂白劑

售價:$14.9

平均每10毫升費用 - $0.3

標示的成分資料 - 次氯酸鹽、界面活性劑(烷基氧化胺)、氫氧化鈉(1%)

雞仔牌 座廁泡沫潔淨劑

售價:$49.9

平均每10毫升費用 - $1.66

標示的成分資料 - Surfactant (1% Poloxyalklene alkyl ether), Ethyl Alcohol, Fragrance

保潔麗 殺菌潔廁漿

售價:$14

平均每10毫升費用 - $0.28

標示的成分資料 -

TESCO 清新潔廁劑

售價:$15.9

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - <5%non-ionic surfactants, disinfectant benzalkonium chloride, perfume;hexyl cinnamal, limonene

マイ

トイレ用合成洗劑

價格 - $16.9

平均每10毫升費用 - $0.34

標示的成分資料 - 界面活性劑 (5%polyoxyethylene alkyl ether), chelate 中性

ECOS

Toilet Cleaner Cedar

價格 - $49

平均每10毫升費用 - $0.69

標示的成分資料 - Water, Citric Acid (plant-derived pH adjuster), Gluconic Acid (plant-derived pH adjuster), Decyl Glicoside (plant-derived surfactandt), Xanthan Gum (plant-derived, food grafe thicker), Potassium Sorbate (food grade preservative), Juniperus Mexicana (Cedarwood) Oil

ecover

Toilet Cleaner - (Sea Breeze & Sage)

價格 - $54

平均每10毫升費用 - $0.72

標示的成分資料 - <5%:Non-ionic surfactants, Perfume (limonene, Linalool)

Other:Water, Citric acid, Sodium citrate, Xanthan gum

M & S

eco friendly Toilet Cleaner

價格 - $39

平均每10毫升費用 - $0.52

標示的成分資料 - Contains amongst other ingredients:

Less than 5%: Non-ionic Surfactants,

Cationic Surfactants

Also contains: Perfume, Benzisothiazolinone Contains 0.096g/100g

Benzalkonium Chloride, 0.025g/100g

Didecyldimethylammonium Chloride

M & S

Thick Active Toilet Gel

價格 - $23

平均每10毫升費用 - $0.31

標示的成分資料 - Contains amongst other ingredients:

Less than 5%: Non-ionic Surfactants,

Cationic Surfactants

Also contains: Perfume, Benzisothiazolinone Contains 0.096g/100g

Benzalkonium Chloride, 0.025g/100g

Didecyldimethylammonium Chloride

earth choice

Toilet Power Gel

價格 - $39

平均每10毫升費用 - $0.52

標示的成分資料 - Water, Amphoteric and Anionic Surfactants*, Citric Acid*, Fragrance, Chelating Agent*, Eucalyptus Oil, Dye.*Plant derived ingredients

Happy Elephant

天然酵素塵廁清潔劑

價格 - $52

平均每10毫升費用 - $1.3

標示的成分資料 - bio-surfactant

高樂氏

潔廁劑 - (檸檬味)

價格 - $14.9

平均每10毫升費用 - $0.3

標示的成分資料 - 含漂白水成分

超值牌

強力潔廁液

價格 - $11.9

平均每10毫升費用 - $0.24

標示的成分資料 - 水、鹽酸、香精

Domestos

Thick Bleach Citrus Fresh

價格 - $17

平均每10毫升費用 - $0.23

標示的成分資料 - Disinfectant: Sodium Hypochlorite 4.5g per 100g, <5%:Chlorine Based Bleaching Agent (Sodium Hypochlorite), Non-Inoic Surfactants, Soap, Perfume

DAISO

Toilet Cleaner

價格 - $12

平均每10毫升費用 - $0.4

標示的成分資料 - surface active agent (5% polyoxyethylene alkyl ether),chelate agent, foaming agent, 中性

潔廁得

強效威力潔廁液 - (清新海洋)

價格 - $16

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - 界面活性劑、鹽酸

資料來源:消委會

超市大搜查|小心清潔劑4大成分

消委會根據北歐一項有關潔廁劑的調查指出,潔廁劑的酸鹼值非常懸殊,部分含鹽酸(hydrochloric acid)的潔廁劑的酸鹼值可低於2,部分含氯成分的潔廁劑的酸鹼值可高於11.5,這些產品都屬腐蝕性強的物質,使用不當可能會引致危險。至於其他酸性或鹼性的產品經接觸後可能刺激皮膚或呼吸系統,消費者不可不知。

浴室清潔劑的主要成分有酸性物質(例如檸檬酸)、不同種類的界面活性劑、香料、色素和水,產品一般比較稀,方便直接使用。

潔廁劑則可分為兩類,其中一類的成分和浴室清潔劑類同,都是由酸性物質、界面活性劑和增稠劑等組成,惟各成分所佔的比例與浴室清潔劑不同,以增加某些特定的潔淨效能,例如成分含有強酸較易除去含礦物的污漬或銹漬,但產品酸鹼值可能低於2,具有腐蝕性。

另一類則含有氯漂白劑、界面活性劑和增稠劑等,產品的酸鹼值一般大於9,屬鹼性並有殺菌和漂白用途,該兩類產品的成分及特性截然不同。

室清潔劑及潔廁劑 主要成分對健康影響

1. 界面活性劑(又稱表面活性劑)

主要成分名稱

陰離子界面活性劑

在水中可產生負電荷,有清潔、起泡和乳化作用,能有效去除油性污漬,是廣應用的界面活性劑,但可刺激皮膚。

非離子界面活性劑

在水中不會分離,其他種類的界面活性劑相溶,不受酸鹼值影響,一般清潔效能不及阾離子界面活性劑,但對皮膚刺激性較低。

兩性界面活性劑

在酸性環境呈陽離子,在鹼性環境呈阾離子,對皮膚和眼睛的刺激性較低。

主要功用:減底水的表面張力,以便清潔污垢和塵埃

對環境或人體健康的影響:

一般會混合使用各種不同的界面活性劑,以達清潔效能和減低刺激皮膚的可能性。

一般都在污水處理中生物降解,但如果大量排出也可能影響水質,甚或影響魚類和水中生物。

生物界面活性劑

一般採用糖/植物油等作主要碳的來源,以微生物發酵及以物理方式提取所產生的表面活性劑,屬可再生資源,應用愈來愈廣。

主要功用:減底水的表面張力,以便清潔污垢和塵埃

對環境或人體健康的影響:

一般毒性低,比傳統界面活性劑較快降解,出後影響魚類及水中生物的風險較低。

2.酸

主要成分名稱

檸檬酸(弱酸)、乳酸(弱酸)

主要功用

可清除礦物污漬

對環境或人體健康的影響

性質較溫和,正確使用可安全用於潔淨物件。

主要成分名稱

鹽酸(強酸)

主要功用

清潔效能較強,能清除礦物污漬及頑垢

對環境或人體健康的影響

有腐蝕性,接觸可刺激眼睛和皮膚,必須小心使用。

3.鹼

主要成分名稱

氫氧化鈉

主要功用

調節酸鹼值,除油脂

對環境或人體健康的影響

有腐蝕性,可能會殘留在物件表面,必須小心使用。

4.殺菌劑

主要成分名稱

次氯酸鈉(又稱漂白水或氯酸鹽)

主要功用

漂白、殺菌、除霉

對環境或人體健康的影響

屬鹼性,切勿混含合其他清潔劑使用,以避免可能產生有毒氣體。在環境中可能與有機化合物產生有毒物質,環保產品一般不會使用的成分。

主要成分名稱

季銨鹽(荼扎氯銨Benzalkonium chloride, BAC Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, ADBAC Didecyldimethylammonium chloride,DDAC)

主要功用

殺菌、消毒

對環境或人體健康的影響

接觸可能刺激眼睛、皮膚企或人體呼吸系統, 含氮有機化合物,對水中生物有毒性。

主要成分名稱

酒精

主要功用

溶劑、消毒

對環境或人體健康的影響

易揮發及易燃,可經皮膚接觸或吸入體內,令皮膚乾燥。

資料來源:消委會

超市大搜查|《LDK》12款潔廁劑

《LDK》早前評測過12款潔廁劑,當中有10款獲A級評級。《LDK》以3大標準評測各款產品:

清潔力: 把產品噴灑在帶有污漬的瓷磚上,靜待一段時間後用水沖洗,檢查污漬殘留程度以評估沒有擦拭下的清潔力。

把產品噴灑在帶有污漬的瓷磚上,靜待一段時間後用水沖洗,檢查污漬殘留程度以評估沒有擦拭下的清潔力。 附著力: 把產品噴灑在垂直表面,觀察泡沫向下流動的速度,以評估產品附著力。

把產品噴灑在垂直表面,觀察泡沫向下流動的速度,以評估產品附著力。 使用感:由多名家庭主婦實際使用產品,根據產品在實測情況下的清潔力、去除頑固污垢效果、氣味等多方面進行評分。



第10名

松本清除消臭馬桶清潔劑

清潔力 3

附著力 2

使用感 3.67

綜合評分 2.92

等級B

第9名

MUJI無印良品 廁所泡沬清潔劑

清潔力 4

附著力 3

使用感 3.83

綜合評分 3.71

等級B

花王KAO

免刷洗除臭去漬

鹼性黏稠凝膠浴室馬桶清潔劑

等級A

獅王LION LOOK除菌消臭EX廁所用洗淨劑

等級A

第8名

TOPVALU潔廁泡沫清潔劑

清潔力 5

附著力 2

使用感 3.33

綜合評分 3.83

等級A

第6名

萬潔靈廁馬馬桶除菌除臭泡沫清潔劑

清潔力 4

附著力 4

使用感 4

綜合評分 4

等級A

獅王LION Look Plus泡沫密著浴廁清洗噴劑

清潔力 4

附著力 4

使用感 4

綜合評分 4

等級A

第4名

綠魔女廁所泡沫環保清潔劑

清潔力 5

附著力 3

使用感 3.83

綜合評分 4.21

等級A

CLEAN PLANET Toilet Mold Cleaning Spray

清潔力 5

附著力 3

使用感 4.17

綜合評分 4.29

等級A

第3名

萬潔靈除臭潔淨泡沫噴裝(廁盆/座廁專用)

清潔力 5

附著力 4

使用感 3.5

綜合評分 4.38

等級A

第2名

RINREI Ultra Lemon Cleaner

清潔力 5

附著力 5

使用感 3.33

綜合評分 4.58

等級A

第1名

AIMEDIA廁所去污泡泡

清潔力 5

附著力 5

使用感 4.33

綜合評分 4.83

等級A

資料來源:LDK

評測結果顯示,「AIMEDIA 廁所去污泡泡」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦,售價為1000日圓(約53港元),性價比甚高。

「AIMEDIA 廁所去污泡泡」在3項測試上均獲得4至5分,其中在清潔力和附著力上獲得5分滿分。《LDK》指出,產品呈濃稠泡沫狀,噴灑在馬桶出水口後能把頑固污垢「黏」走,沖廁後就會發現大部分污垢都會隨泡沫一同脫落並沖入水中。《LDK》建議,配合廁所刷擦拭可以完全除去頑固污垢,讓馬桶變回雪白。

轉載自晴報