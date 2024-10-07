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浴室潔廁劑大比拼！消委會：留意4大成分小心傷眼刺激皮膚！日本雜誌選出A級潔廁劑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　消費者委員會（消委會）過往曾測試40款浴室潔廁劑，由於清潔劑屬於腐蝕性較強的家居用品，故消委會提醒市民要留意4大成分，避免使用不當以致不慎受傷。日本雜誌《LDK》早前亦評測過12款潔廁劑，當中有10款獲得A級評級。晴報幫大家整合出一共52款浴室潔廁劑，供大家參考。

 

超市大搜查｜消委會測試40款浴室座廁清潔劑

 

　　消委會於2022年長超巿、家品店、百貨公司等販售地點購入17款液態浴室清潔劑及23款液態座廁清潔劑，產品的大約售價由11.9元至54元，各樣本每10毫升平均費用由0.17元至1.66元，價格最多相差超過9倍。消委會檢視各樣本的標籤資料，包括標示的成分、環保的聲稱、是否包括中、英文的安全使用警告語及注意事項資料等。

 

17款液態浴室清潔劑：

 

威猛先生 浴室清潔劑
售價：$20
平均每10毫升費用 - $0.4
標示的成分資料 - 水、界面活性劑

威路士 消毒浴室廁板殺菌噴霧
售價：$26.9
平均每10毫升費用 - $0.54
標示的成分資料 - Contain<5% Oxygen-based bleaching agent,<5%Non-ionic surfactants, Disinfectant, Perfume

TOPVALU BESTPRICE 浴室清潔泡沫
售價：$17.9
平均每10毫升費用 - $0.47
標示的成分資料 - 

3M 魔利浴室清潔劑
售價：$40
平均每10毫升費用 - $0.8
標示的成分資料 - 水，介面活性劑，檸檬酸，乙氧基醇類(C12-14)，多羧酸衍生物

Happy Elephant 天然酵素浴缸清潔劑
售價：$52
平均每10毫升費用 - $1.3
標示的成分資料 - bio-surfactant

earth choice Bath & Shower Rapid Clean
售價：$39
平均每10毫升費用 - $0.65
標示的成分資料 - Water, Citric Acid*, Nonionic and Amphoteric Surfactants*, Fragrance, Colours *Plant derived ingredients

method anti-Bac Bathroon Cleaner
售價：$45
平均每10毫升費用 - $0.54
標示的成分資料 - <5%Non-ionic surfactants*, Anionic surfactants*, Lactic acid*, Perfume (Linalool*,Citronellol*),Lactic Acid"perfume (Linalool*,Citronellol*), Other: Water, Alconhol Denat*, Potassium Hydroxide*, Tetrasodium Glutamate Diacetate*.*Denotes Plant or Mineral Origin.

Poliboy 浴室有機消潔劑
售價：$49
平均每10毫升費用 - $0.98
標示的成分資料 - 5%以下的非離子表面活性劑(糖表面活性劑)、陰離子表面活性劑(氨基酸表面活性劑)、香料(西柚油或檸檬油中的檸檬烯)、水、酒精、檸檬酸、乳酸、黃原膠

橘子工坊 浴廁清潔劑
售價：$49.9
平均每10毫升費用 - $1.04
標示的成分資料 - 天然食品級橘油、檸檬酸、椰子油系界面活性劑

威寶 浴室EX - (茉莉．香草)
售價：$23
平均每10毫升費用 - $0.46
標示的成分資料 - 

白猫 浴室清潔劑 - 鈴蘭消香
售價：$19.9
平均每10毫升費用 - $0.38
標示的成分資料 -  

TESCO 環保浴室清潔劑
售價：$12.9
平均每10毫升費用 - $0.17
標示的成分資料 - <5%Non-ionic surfactants. Other:Perfume

Lion Look 浴室清潔噴霧
售價：$17.9
平均每10毫升費用 - $0.45
標示的成分資料 -  

DAISO Bath Cleaner
售價：$12
平均每10毫升費用 - $0.4
標示的成分資料 - surface active agent (5% alkyl amineoxide), chelate agnet, foaming agent

萬潔靈 浴室清潔劑(噴裝) - (檸檬芬芳)
售價：$18.9
平均每10毫升費用 - $0.38
標示的成分資料 - 界面活性劑、去污溶液

Meadows 浴場清潔劑 - (檸檬)
售價：$14
平均每10毫升費用 - $0.28
標示的成分資料 -  

萬潔靈 浴室除霉漂潔泡沫 (噴裝)
售價：$24.9
平均每10毫升費用 - $0.62
標示的成分資料 - 次氯酸鈉、氫氧化鈉、界面活性劑

資料來源：消委會

 

23款液態座廁清潔劑：

 

潔廁得　深層淨力潔廁啫喱 - (檸檬清新)除垢除污
售價：$16
平均每10毫升費用 - $0.21
標示的成分資料 - 碌、表面活性劑、增稠劑、香精

潔廁得　泡沫淨白潔廁啫喱 - (活考柑橘)
售價：$16
平均每10毫升費用 - $0.21
標示的成分資料 - 次氯酸鈉、表面活性劑、增稠劑、香精

Harpic 瑕辟強力潔廁啫喱 - (松木香)
售價：$15.9
平均每10毫升費用 - $0.21
標示的成分資料 - Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride

萬潔靈　強效潔廁漂 - (檸檬清新)殺菌漂白
售價：$14.9
平均每10毫升費用 - $0.3
標示的成分資料 - 界面活性劑、 次氨酸鈉

萬潔靈　浴室除臭潔淨泡沫噴裝 (廁盆、座廁專用)
售價：$29.9
平均每10毫升費用 - $0.79
標示的成分資料 -  

NEO トイレ用洗淨劑
售價：$12
平均每10毫升費用 - $0.24
標示的成分資料 - 塩酸(9.5%)、polyoxyalklene alkyl ether 酸性

萬潔靈　雙效潔廁液 - (海洋清香)
售價：$14.9
平均每10毫升費用 - $0.23
標示的成分資料 - 檸檬酸、界面活性劑

冰潔 瞬效廁所漂白劑
售價：$14.9
平均每10毫升費用 - $0.3
標示的成分資料 - 次氯酸鹽、界面活性劑(烷基氧化胺)、氫氧化鈉(1%)

雞仔牌 座廁泡沫潔淨劑
售價：$49.9
平均每10毫升費用 - $1.66
標示的成分資料 - Surfactant (1% Poloxyalklene alkyl ether), Ethyl Alcohol, Fragrance

保潔麗　殺菌潔廁漿
售價：$14
平均每10毫升費用 - $0.28
標示的成分資料 -  

TESCO 清新潔廁劑
售價：$15.9
平均每10毫升費用 - $0.21
標示的成分資料 - <5%non-ionic surfactants, disinfectant benzalkonium chloride, perfume;hexyl cinnamal, limonene

マイ
トイレ用合成洗劑
價格 - $16.9
平均每10毫升費用 - $0.34
標示的成分資料 - 界面活性劑 (5%polyoxyethylene alkyl ether), chelate 中性

ECOS
Toilet Cleaner Cedar
價格 - $49
平均每10毫升費用 - $0.69
標示的成分資料 - Water, Citric Acid (plant-derived pH adjuster), Gluconic Acid (plant-derived pH adjuster), Decyl Glicoside (plant-derived surfactandt), Xanthan Gum (plant-derived, food grafe thicker), Potassium Sorbate (food grade preservative), Juniperus Mexicana (Cedarwood) Oil

ecover
Toilet Cleaner - (Sea Breeze & Sage)
價格 - $54
平均每10毫升費用 - $0.72
標示的成分資料 - <5%:Non-ionic surfactants, Perfume (limonene, Linalool)
Other:Water, Citric acid, Sodium citrate, Xanthan gum

M & S
eco friendly Toilet Cleaner
價格 - $39
平均每10毫升費用 - $0.52
標示的成分資料 - Contains amongst other ingredients:
Less than 5%: Non-ionic Surfactants,
Cationic Surfactants
Also contains: Perfume, Benzisothiazolinone Contains 0.096g/100g
Benzalkonium Chloride, 0.025g/100g
Didecyldimethylammonium Chloride

M & S
Thick Active Toilet Gel
價格 - $23
平均每10毫升費用 - $0.31
標示的成分資料 - Contains amongst other ingredients:
Less than 5%: Non-ionic Surfactants,
Cationic Surfactants
Also contains: Perfume, Benzisothiazolinone Contains 0.096g/100g
Benzalkonium Chloride, 0.025g/100g
Didecyldimethylammonium Chloride

earth choice
Toilet Power Gel
價格 - $39
平均每10毫升費用 - $0.52
標示的成分資料 - Water, Amphoteric and Anionic Surfactants*, Citric Acid*, Fragrance, Chelating Agent*, Eucalyptus Oil, Dye.*Plant derived ingredients

Happy Elephant
天然酵素塵廁清潔劑
價格 - $52
平均每10毫升費用 - $1.3
標示的成分資料 - bio-surfactant

高樂氏
潔廁劑 - (檸檬味)
價格 - $14.9
平均每10毫升費用 - $0.3
標示的成分資料 - 含漂白水成分

超值牌
強力潔廁液
價格 - $11.9
平均每10毫升費用 - $0.24
標示的成分資料 - 水、鹽酸、香精

Domestos
Thick Bleach Citrus Fresh
價格 - $17
平均每10毫升費用 - $0.23
標示的成分資料 - Disinfectant: Sodium Hypochlorite 4.5g per 100g, <5%:Chlorine Based Bleaching Agent (Sodium Hypochlorite), Non-Inoic Surfactants, Soap, Perfume

DAISO
Toilet Cleaner
價格 - $12
平均每10毫升費用 - $0.4
標示的成分資料 - surface active agent (5% polyoxyethylene alkyl ether),chelate agent, foaming agent, 中性

潔廁得
強效威力潔廁液 - (清新海洋)
價格 - $16
平均每10毫升費用 - $0.21
標示的成分資料 - 界面活性劑、鹽酸

資料來源：消委會

 

超市大搜查｜小心清潔劑4大成分

 

　　消委會根據北歐一項有關潔廁劑的調查指出，潔廁劑的酸鹼值非常懸殊，部分含鹽酸（hydrochloric acid）的潔廁劑的酸鹼值可低於2，部分含氯成分的潔廁劑的酸鹼值可高於11.5，這些產品都屬腐蝕性強的物質，使用不當可能會引致危險。至於其他酸性或鹼性的產品經接觸後可能刺激皮膚或呼吸系統，消費者不可不知。

 

　　浴室清潔劑的主要成分有酸性物質（例如檸檬酸）、不同種類的界面活性劑、香料、色素和水，產品一般比較稀，方便直接使用。

 

　　潔廁劑則可分為兩類，其中一類的成分和浴室清潔劑類同，都是由酸性物質、界面活性劑和增稠劑等組成，惟各成分所佔的比例與浴室清潔劑不同，以增加某些特定的潔淨效能，例如成分含有強酸較易除去含礦物的污漬或銹漬，但產品酸鹼值可能低於2，具有腐蝕性。

 

　　另一類則含有氯漂白劑、界面活性劑和增稠劑等，產品的酸鹼值一般大於9，屬鹼性並有殺菌和漂白用途，該兩類產品的成分及特性截然不同。

 

室清潔劑及潔廁劑 主要成分對健康影響

1. 界面活性劑（又稱表面活性劑）

主要成分名稱

陰離子界面活性劑

在水中可產生負電荷，有清潔、起泡和乳化作用，能有效去除油性污漬，是廣應用的界面活性劑，但可刺激皮膚。

 

非離子界面活性劑

在水中不會分離，其他種類的界面活性劑相溶，不受酸鹼值影響，一般清潔效能不及阾離子界面活性劑，但對皮膚刺激性較低。

 

兩性界面活性劑

在酸性環境呈陽離子，在鹼性環境呈阾離子，對皮膚和眼睛的刺激性較低。

 

主要功用：減底水的表面張力，以便清潔污垢和塵埃

 

對環境或人體健康的影響：

一般會混合使用各種不同的界面活性劑，以達清潔效能和減低刺激皮膚的可能性。

一般都在污水處理中生物降解，但如果大量排出也可能影響水質，甚或影響魚類和水中生物。

 

生物界面活性劑

一般採用糖/植物油等作主要碳的來源，以微生物發酵及以物理方式提取所產生的表面活性劑，屬可再生資源，應用愈來愈廣。

 

主要功用：減底水的表面張力，以便清潔污垢和塵埃

 

對環境或人體健康的影響：

一般毒性低，比傳統界面活性劑較快降解，出後影響魚類及水中生物的風險較低。

 

2.酸

主要成分名稱

檸檬酸（弱酸）、乳酸（弱酸）

 

主要功用

可清除礦物污漬

 

對環境或人體健康的影響

性質較溫和，正確使用可安全用於潔淨物件。

 

主要成分名稱

鹽酸（強酸）

 

主要功用

清潔效能較強，能清除礦物污漬及頑垢

 

對環境或人體健康的影響

有腐蝕性，接觸可刺激眼睛和皮膚，必須小心使用。

 

3.鹼

主要成分名稱

氫氧化鈉

 

主要功用

調節酸鹼值，除油脂

 

對環境或人體健康的影響

有腐蝕性，可能會殘留在物件表面，必須小心使用。

 

4.殺菌劑

主要成分名稱

次氯酸鈉(又稱漂白水或氯酸鹽)

 

主要功用

漂白、殺菌、除霉

 

對環境或人體健康的影響

屬鹼性，切勿混含合其他清潔劑使用，以避免可能產生有毒氣體。在環境中可能與有機化合物產生有毒物質，環保產品一般不會使用的成分。

 

主要成分名稱

季銨鹽（荼扎氯銨Benzalkonium chloride, BAC Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, ADBAC Didecyldimethylammonium chloride，DDAC)

 

主要功用

殺菌、消毒

 

對環境或人體健康的影響

接觸可能刺激眼睛、皮膚企或人體呼吸系統, 含氮有機化合物，對水中生物有毒性。

 

主要成分名稱

酒精

 

主要功用

溶劑、消毒

 

對環境或人體健康的影響

易揮發及易燃，可經皮膚接觸或吸入體內，令皮膚乾燥。

資料來源：消委會

 

超市大搜查｜《LDK》12款潔廁劑

 

　　《LDK》早前評測過12款潔廁劑，當中有10款獲A級評級。《LDK》以3大標準評測各款產品：

  • 清潔力：把產品噴灑在帶有污漬的瓷磚上，靜待一段時間後用水沖洗，檢查污漬殘留程度以評估沒有擦拭下的清潔力。
  • 附著力：把產品噴灑在垂直表面，觀察泡沫向下流動的速度，以評估產品附著力。
  • 使用感：由多名家庭主婦實際使用產品，根據產品在實測情況下的清潔力、去除頑固污垢效果、氣味等多方面進行評分。
     

第10名

松本清除消臭馬桶清潔劑
清潔力 3
附著力 2
使用感 3.67
綜合評分 2.92
等級B

第9名 

MUJI無印良品 廁所泡沬清潔劑
清潔力 4
附著力 3
使用感 3.83
綜合評分 3.71
等級B

花王KAO
免刷洗除臭去漬
鹼性黏稠凝膠浴室馬桶清潔劑
等級A

獅王LION LOOK除菌消臭EX廁所用洗淨劑
等級A

第8名 

TOPVALU潔廁泡沫清潔劑
清潔力 5
附著力 2
使用感 3.33
綜合評分 3.83
等級A

第6名 

萬潔靈廁馬馬桶除菌除臭泡沫清潔劑
清潔力 4
附著力 4
使用感 4
綜合評分 4
等級A

獅王LION Look Plus泡沫密著浴廁清洗噴劑
清潔力 4
附著力 4
使用感 4
綜合評分 4
等級A

第4名 

綠魔女廁所泡沫環保清潔劑
清潔力 5
附著力 3
使用感 3.83
綜合評分 4.21
等級A

CLEAN PLANET Toilet Mold Cleaning Spray
清潔力 5
附著力 3
使用感 4.17
綜合評分 4.29
等級A

第3名 

萬潔靈除臭潔淨泡沫噴裝（廁盆/座廁專用）
清潔力 5
附著力 4
使用感 3.5
綜合評分 4.38
等級A

第2名 

RINREI Ultra Lemon Cleaner
清潔力 5
附著力 5
使用感 3.33
綜合評分 4.58
等級A

第1名 

AIMEDIA廁所去污泡泡
清潔力 5
附著力 5
使用感 4.33
綜合評分 4.83
等級A

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「AIMEDIA 廁所去污泡泡」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為1000日圓（約53港元），性價比甚高。

 

　　「AIMEDIA 廁所去污泡泡」在3項測試上均獲得4至5分，其中在清潔力和附著力上獲得5分滿分。《LDK》指出，產品呈濃稠泡沫狀，噴灑在馬桶出水口後能把頑固污垢「黏」走，沖廁後就會發現大部分污垢都會隨泡沫一同脫落並沖入水中。《LDK》建議，配合廁所刷擦拭可以完全除去頑固污垢，讓馬桶變回雪白。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#著數優惠#養生#家居#家品#日圓#日本#消委會
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