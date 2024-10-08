茹素男子皮膚潰爛20年，靠吃一種食物病情好轉！醫生揭關鍵：飲食不能完全沒有這東西！

不少人為了減肥、身體健康等原因都會減少攝取油脂，甚至實行無油飲食，但其實營養攝取要均衡才能保證健康。台灣有醫生就分享病例，指一名茹素的男子受皮膚潰爛困擾多年，結果吃了1種食物後竟出現好轉，原來關鍵就在於飲食不能完全沒有油脂。

均衡飲食｜無油飲食可損害健康

台灣家醫科醫生宋晏仁在節目《奕起聊健康》中分享，表示實行低脂肪或低碳飲食確實有機會減肥成功，不過就強調「完全不吃油一定會出問題」。他解釋，人的身上有一些脂肪酸叫必須脂肪酸，是人體必需的營養素，通常出現在細胞膜上；如果完全不進食油分，便會導致細胞膜出現缺損、影響細胞膜的健康，繼而無法跟旁邊的細胞溝通、傳遞訊號，無法有效做好防禦工作，最終令人變得容易生病。

均衡飲食｜進食油脂改善皮膚潰爛

他分享一宗案例，表示一位男子從美國回台，專門看他的門診，只為了講一件事；該名男子過去20年一直崇尚素食及無油飲食，所有食物都只用水煮「白烚」，但皮膚就出現嚴重潰爛，且四處求醫都無法治癒。

男子之後偶然在節目上聽到宋晏仁提及脂肪有益健康的論點，抱著將信將疑的態度吃了幾片五花肉，結果持續一個禮拜後皮膚狀況居然明顯改善，但只要他回復無油的全素飲食，潰爛便會復發，再吃五花肉又出現好轉，令他忍不住直呼「邪門了」。直至他前往門診拜訪宋晏仁的時候，皮膚已經完全康復、不再潰爛。

宋晏仁藉此提醒市民，表示好的油脂還是需要適量攝取。至於甚麼是好油？他就指出，但凡是天然的蛋白質裏面含有的油都是好油，反之，刻意榨出來的油就未必是好油。

同場加映：健康食油5大之選

紫蘇油（含豐富Omega-3食油）

亞麻仁籽油（含豐富Omega-3食油）

苦茶油（含豐富Omega-9食油）

橄欖油（含豐富Omega-9食油）

《TOPick》、《晴報》

資料來源: 台灣營養功能醫學專家劉博仁

消委會15款安全食油清單

消委會於2022年7月測試了市面上50款食油，測試結果發現有29款樣本檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有35款樣本被檢出有塑化劑。

為此，下列整理出15款不含環氧丙醇的食油名單，供大家參考：

15款食油不含基因致癌物食油

牌子+產品名稱

百得利 Bertolli 特純橄欖油 Cold Extracted Extra Virgin Olive Oil Rich Taste

售價：$122

總評：5星

伯爵 Borges Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original

售價：$138

總評：5星

Primtoriyri Organic Extra Virgin Olive Oil

售價：$55

總評：5星

Meadows Extra Virgin Olive Oil

售價：$181

總評：5星

百益 Filippo Berio Extra Virgin Olive Oil

售價：$189

總評：5星

MASSERIE diSANTERAMO MASSERIE Extra Virgin Olive Oil SANTERAMO Delicate Cold Extraction

售價：$110

總評：5星

Carbonell Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil

售價：$69

總評：5星

Showa Light Canola Oil（Added Vitamin E）

售價：$68

總評：5星

Primo Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed

售價：$115

總評：4.5星

Grove Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil

售價：$109

總評：5星

La Tourangelleigh Avocado Oil

售價：$118

總評：5星

加利奧 Casino Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil

售價：$118

總評：5星

city'super Organic Extra Virgin Olive Oil

售價：$92

總評：5星

樂家 Colavita 特純橄欖油（冷壓）Extra Virgin Olive Oil（Cold Production）

售價：$84.9

總評：5星

Cleanspring Organic Rapeseed Oil（Unrefined, Cold Pressed）

售價：$79

總評：5星

資料來源：消委會

轉載自晴報