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淋巴癌 ｜ 婚後10日確診末期淋巴癌 28歲女婚前摸到頸有腫塊，化療半年奇蹟康復！即睇淋巴癌6大症狀
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淋巴癌 ｜ 婚後10日確診末期淋巴癌 28歲女婚前摸到頸有腫塊，化療半年奇蹟康復！即睇淋巴癌6大症狀

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:撰文：蘇麗儀

　　結婚前患上大病，實在是晴天霹靂。新加坡一名28歲女子在籌備婚禮期間，摸到頸部有腫塊，並在婚後10天確診末期淋巴癌，幸經過半年化療後奇蹟康復。

 

　　據新加坡《新明日報》報道，當地28歲女子葉育均受訪時透露，去年她正密鑼緊鼓地準備婚禮事宜，未料在舉行婚禮6、7天前，她有一次洗澡時發現頸上有一塊明顯的腫塊，她隨即前去求醫，「我當時心中一緊，之後趕緊去看醫生，在輾轉找了專科醫生後，醫生告訴我，有95%的可能性是癌症」。

 

　　葉女終在去年9月確診患上何杰金氏淋巴瘤，該是一種會影響淋巴系統的癌症。她憶述當她得悉噩耗時感到晴天霹靂，想為何是她遇上這種事。然而，葉女最後跟丈夫決定暫時不接受活體組織檢查（biopsy），希望先把即將舉行的婚禮辦好，

 

　　「我們在婚禮當天沒表現出任何異樣，不想讓賓客擔心，只想享受當下，因為婚禮只有一次。」

 

淋巴癌｜婚前摸到腫塊 婚後10日確診末期淋巴癌 28歲女化療半年奇蹟康復

淋巴癌｜婚前摸到腫塊 婚後10日確診末期淋巴癌 28歲女化療半年奇蹟康復

 

婚後10天確診末期癌症

 

　　婚禮舉行10天後，葉女接受進一步檢查，確診為末期霍奇金淋巴瘤（Hodgkin Lymphoma）。霍奇金淋巴瘤是當地較常見的癌症，常見於15至30歲、以及50歲以上人士。葉女形容治療過程十分痛苦，「護士無數次把針頭插進我的血管，無法自己行走，洗澡的感覺也令我很難受」。

 

　　不過，她當時一心想為身邊的人做很多事，因此抱持「不能倒下」的信念。她在丈夫和家人陪伴下，堅強捱過逾半年的化療，奇蹟地在今年3月痊癒。她將抗癌過程製作成影片分享至社交平台，希望透過分享自己的故事鼓勵他人，「希望我的經歷，能鼓勵、支持更多正在經歷相同事情的人」。

 

淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

 

　　據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類，當中以本港第8號癌症殺手非霍奇金淋巴瘤較為常見，且可從身體任何部位發病，較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌三大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

 

病徵易與其他疾病混淆

 

　　淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

 

1. 頸內、腋窩或腹股溝的淋巴結內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅硬且無痛感，用手觸摸不易滑動

2. 大量流汗或發燒，尤其是在夜晚

3. 全身持續出現紅疹、痕癢

4. 食慾不振、體重下降

5. 容易疲累

6. 咳嗽、呼吸急促

 

資料來源：香港防癌會及智友站

 

　　若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

 

　　醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

 

● 遺傳基因病變

● 病毒感染（如感染愛滋病病毒）

● 輻射

● 化學藥物

● 體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）

 

　　血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常低。雖然年輕患者較容易治癒，但化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上長者，年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。 

 

　　要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#家居#癌症#治療#化療#醫生#新加坡#淋巴癌#晴報文章#腫瘤科#末期癌症#抗癌#腫塊#淋巴癌症狀#大量流汗#發燒#紅疹#食慾不振#疲累
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