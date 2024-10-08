211磅肥爸因女兒一句話激發減肥動力，7個月激減79磅！靠兩招大肚腩變腹肌！

只要有恒心！內地一名211磅肥爸爸，因為肥胖導致體態極差、外表亦非常顯老，曾想過減肥卻一直失敗。直到某日，女兒突然說出口的一句話，卻令他開始反思自己生活，最終下定決心減肥，靠2招在7個月內激減77磅，成功變身肌肉型男。

減肥大作戰｜受囡囡1句話打擊 211磅肥爸爸決心減肥

綜合內媒及《縱覽新聞》，浙江一名男子過去重達211磅，由於太肥導致五官被擠成一團，肚腩亦出現極深肥胖紋，平日亦因此沒有自信，雖然他曾經想過要減肥，但每次都因為貪吃而失敗告終，直到某次女兒見到他時，忍不住說道：「爸爸，你胖得跟豬一樣。」才讓他大受打擊，開始反思自己、決心要作出改變。

事主過去重達211磅，由於太肥導致五官被擠成一團，肚腩亦出現極深的肥胖紋，平日亦因此沒有自信。（網上圖片）



直到某次女兒見到他時，忍不住說道：「爸爸，你胖得跟豬一樣。」讓他大受打擊。（網上圖片）

女兒說話讓他大受打擊，開始反思自己、決心要作出改變。（網上圖片）

決定瘦身後，他從飲食及運動兩方面入手，開始調整飲食、戒掉宵夜及小食，自制減脂餐；堅持做運動及健身，每日都會行樓梯、跑步及踩單車等，期間雖然多次想放棄，但仍默默咬牙堅持下來，最後在7個月內由211磅激減到132磅，足足減走79磅，臉上肥肉消褪，身上肥胖紋亦完全消失，成功變身肌肉型男。

決定瘦身後，他從飲食及運動兩方面入手，成功在7個月內瘦身成功。（網）

他於7月內由211磅激減到132磅，足足減走79磅，臉上肥肉消褪，身上肥胖紋亦完全消失。（網上圖片）

他於社交平台分享自己的減肥心得及運動資訊，盼可鼓勵正在減肥的網友。（網上圖片）

減肥大作戰｜網上分享減肥心得 鼓勵網民：不要放棄自己！

事主於社交平台抖音帳號「大樂沖沖沖」分享自己的減肥心得及運動資訊，盼可鼓勵正在減肥的網友：

一定不要放棄自己！

不少網民見到他的轉變後紛紛感嘆：「減肥是最好的整容！」，亦有不少人建議他多分享減脂及運動方法，亦有人指自己難以戒口，希望他可以分享心路歷程，教大家調整心態：

網民有咩講

要節食真的太難了！

簡直換了一個人！

差太遠了，就像整容了一樣！

多分享一下你凡河肥的方法吧！

要怎麼樣才能管住自己的嘴？

減肥大作戰｜日本票選10大減肥法

1.步行

2.減少糖分

3.重量訓練

4.戒碳水化合物

5.戒零食

6.間歇性斷食

7.跑步

8.呼吸減肥法

9.按序進食

10.一天一餐



轉載自晴報