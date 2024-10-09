大腸癌 ｜ 便血求醫確診大腸癌，50歲男子驚現20粒瘜肉 切完再生20粒！醫生建議多吃一種食物，瘜肉成功清零！

大腸瘜肉切完又生？台灣一名50多歲男子因血便就醫，發現長有20多粒大腸瘜肉，確診患上大腸癌。惟後來男子半年後再長出10多粒新瘜肉，切除後又再長10多粒。於是醫生建議他多吃1種食物，最後其大腸瘜肉成功清零！

大腸瘜肉｜男子罹患大腸癌狂生瘜肉

台灣肝膽腸胃科醫生楊子緯在節目《健康好生活》中分享案例，指一名50多歲的男患者因糞便潛血陽性就醫，他在首次接受大腸鏡檢查時，發現長有20多粒大腸瘜肉，其中有1粒瘜肉被確認為「原位癌」，即第零期大腸癌，當時醫生耗用了逾1小時為他切除瘜肉。

惟半年後該名男患者覆診再接受大腸鏡檢查時，竟發現又長出10多粒新瘜肉，於是醫生再全數切除。但半年後又再次長出10多粒新瘜肉。對此，男患者大感疑惑，為改善病情，他在確診大腸癌初期已經開始戒煙酒、戒檳榔，但大腸瘜肉依然切完又生。

大腸瘜肉｜1食物令瘜肉全部消失

楊醫生表示，外國有一項持續近15年、涵蓋英法德等10個歐洲國家的研究，針對52萬名參與者進行追蹤他們的飲食習慣，包括分析魚的攝取量及種類。

結果發現，每周攝取魚類和貝類總量超過357克（約2至3份）的人士，比低於65克（約1份）的人士，罹患大腸直腸癌的風險降低了12%。若每周攝取100至200克魚類，罹患大腸直腸癌的風險也降低了7%。

研究亦指出，脂肪含量高的魚類，其防癌效果略勝於脂肪含量較低的魚類。不過，單獨貝類的攝取量則與罹患大腸癌風險無關。研究推測，吃魚可以有效預防大腸癌，與魚類中的Omega-3多元不飽和脂肪酸含量較高有關。此外，魚類還富含維他命D、維他命B12、硒、特殊胺基酸，也是主要預防大腸癌的關鍵因素。

同場加映：大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1.大便出血(鮮紅色)

2.大量黏液性便

3.貧血，導致疲憊、頭暈

4.排便型態改變，形狀與量的改變

5.體重減輕

6.腹痛

7.排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志



轉載自晴報