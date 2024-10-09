遊泰注意｜奪命鏈球菌致12人死逾百人喪失聽力 當局警告：勿食或徒手接觸生豬肉

泰國東北部4個府接連出現12宗與豬鏈球菌（Streptococcus suis）感染有關的死亡個案，並有149宗聽力受損案例。泰國疾病管制局為此發出警告，要求民眾切勿食用生豬肉，不要徒手接觸生豬肉和血等，以免感染豬鏈球菌。

豬鏈球菌｜鏈球菌致12人死 逾百人喪失聽力

據《曼谷郵報》報道，泰國疾病管制局周六（5日）表示，今年1月7日至9月3日間，東北部4府呵叻府（Nakhon Ratchasima）、武里南府（Buri Ram）、素輦府（Surin）和猜也蓬府（Chaiyaphum）共出現149宗因豬鏈球菌引起的聽力受損病例，並有12人死亡，大部分患者為65歲以上長者。

在這4個府中，呵叻府的感染案例最多，佔89宗，包括6宗死亡個案；猜也蓬府則有31宗案例，其中4人死亡；素輦府有16例，1人死亡；武里南府則有13例，1人死亡。

豬鏈球菌｜感染者嚴重恐永久失聰或死亡

官員稱，人類有可能透過食用或接觸生豬肉、豬血和內臟感染豬鏈球菌，也有可能透過開放式傷口、刮痕或眼結膜進入。通常情況下，感染豬鏈球菌會出現劇烈頭痛、頭暈、嘔吐和頸部僵硬等症狀，約14天後可能會出現短暫的聽力受損，嚴重者甚至會永久失聰或死亡。

疾病管制局建議，民眾購買豬肉時應選擇可靠來源，切勿購買氣味濃烈或顏色較深的豬肉並確保豬肉、內臟及豬血在攝氏60到70度下烹煮超過10分鐘。

此外，料理過程中必須使用不同的器皿來處理生、熟豬肉；不要徒手接觸生豬肉時應，如果有傷口，必須覆蓋傷口，且每次接觸豬肉後都要徹底清洗雙手。如出現任何感染症狀的跡象，就要立即求醫。

豬鏈球菌｜豬鏈球菌經破損的皮膚傷口進入人體

據香港衞生防護中心，豬鏈球菌感染是通過直接接觸傳播，細菌通常經破損的皮膚傷口進入人體，亦有可能經進食或通過黏膜而傳播。潛伏期由數小時至兩星期不等。

如感染豬鏈球菌，最常引致腦膜炎，病徵包括：



1.發燒

2.頭痛

3.嘔吐

4.皮下出血

5.少數情況會出現：敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症

6.常見併發症：永久性失聰



資料來源：香港衞生防護中心

豬鏈球菌｜預防方法

現時並沒有預防豬鏈球菌感染的疫苗。市民應採取下列措施以減低感染風險：

1.保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

避免接觸豬隻（包括野豬）和其他動物否則在接觸後，應儘快以梘液和清水清潔雙手。

處理豬隻或生豬肉時，應佩戴手套和慎防損傷。

虛理生豬肉前，應先用防水敷料妥善覆蓋傷口。

2.保持良好的食物衞生

處理食物(包括豬肉)時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

從衞生及可靠的地方購買食物，不要光顧無牌小販。

生的豬肉須存放在蓋好的容器內，並貯存於攝氏4度或以下的雪櫃。

分開處理和擺放生豬肉和熟食。

徹底清潔曾與生豬肉接觸的工仍枱面、器皿及設備。

豬肉要徹底煮熟方可進食。

資料來源：香港衞生防護中心



轉載自晴報