超市大搜查｜消委會測試30款臘腸 6款含禁用染料部分或致癌 推介4款高分安全臘腸

在秋冬季節，不少港人都愛吃臘味煲仔飯、糯米飯、蘿蔔糕等，臘腸是當中不可或缺的食材。消費者委員會早前測試了市面30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，結果發現全部樣本均屬高鈉高糖，其中有4款預先包裝樣本獲得4星半高分。

消委會臘腸｜30款臘腸測試

16款預先包裝臘腸（評分由高至低排列）：

官燕棧 古法經典臘腸皇

每包條數：5

售價：$84

來源地：中國

總評：4.5*

營養素評分：5

總脂肪：35.7(克/100克)

飽和脂肪：13.4(克/100克)

糖：20(克/100克)

鈉：1552.9(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：- (毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

樓上 廣東風味臘腸

每包條數：6

售價：$72

來源地：中國

總評：4.5*

營養素評分：4.5

總脂肪：23.2(克/100克)

飽和脂肪：9(克/100克)

糖：24.5(克/100克)

鈉：1390.6(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.013(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

大棧 加拿全天然臘腸

每包條數：6

售價：$59

來源地：加拿大

總評：4.5*

營養素評分：4

總脂肪：42(克/100克)

飽和脂肪：16(克/100克)

糖：8.6(克/100克)

鈉：1314.5(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.010(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

仁御堂 皇牌精選臘腸皇

每包條數：5-7

售價：$35

來源地：中國

總評：4.5*

營養素評分：4.5

總脂肪：30.8(克/100克)

飽和脂肪：12.8(克/100克)

糖：20.6(克/100克)

鈉：1651.3(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.032(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

安記 特級臘腸皇

每包條數：7

售價：$32.9

來源地：中國

總評：4*

營養素評分：4

總脂肪：37.2(克/100克)

飽和脂肪：11(克/100克)

糖：16.2(克/100克)

鈉：1717(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.039(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

好棧 特選三花臘腸

每包條數：4

售價：$59

來源地：香港

總評：3.5*

營養素評分：1.5

總脂肪：19.4(克/100克)

飽和脂肪：7.4(克/100克)

糖：17.1(克/100克)

鈉：1764(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.015(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

好東西 本港臘腸

每包條數：6-7

售價：$148

來源地：香港

總評：3.5*

營養素評分：1.5

總脂肪：24.5(克/100克)

飽和脂肪：7.1(克/100克)

糖：19.1(克/100克)

鈉：1686.9(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.034(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

香港榮華 榮華臘腸精選瘦肉臘腸

每包條數：11

售價：$240

來源地：香港

總評：3.5*

營養素評分：2

總脂肪：23(克/100克)

飽和脂肪：8.5(克/100克)

糖：25.9(克/100克)

鈉：1404.1(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.027(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

大生 海味三花臘腸

每包條數：6

售價：$48

來源地：中國

總評：2.5*

營養素評分：2

總脂肪：47(克/100克)

飽和脂肪：12.8(克/100克)

糖：13(克/100克)

鈉：1550.1(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：- (毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

金御膳 特級臘腸西班牙豬肉

每包條數：4

售價：$33.9

來源地：新加坡

總評：2.5*

營養素評分：2

總脂肪：27.5(克/100克)

飽和脂肪：7.3(克/100克)

糖：24.9(克/100克)

鈉：1898(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：- (毫克/公斤)

砷：0.045(毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

價真棧 真萫頂級鮮肉腸

每包條數：11

售價：$81

來源地：中國

總評：2*

營養素評分：1

總脂肪：33.1(克/100克)

飽和脂肪：9.2(克/100克)

糖：22.8(克/100克)

鈉：1823.1(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.029(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

皇上皇 富豐臘腸

每包條數：4

售價：$35

來源地：中國

總評：2*

營養素評分：2

總脂肪：45.9(克/100克)

飽和脂肪：17.5(克/100克)

糖：16.5(克/100克)

鈉：1692.2(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：- (毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

光大 本港原味鮮肉臘腸

每包條數：8

售價：$68

來源地：香港

總評：2*

營養素評分：1

總脂肪：40.2(克/100克)

飽和脂肪：12.1(克/100克)

糖：12.6(克/100克)

鈉：1448(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：- (毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

祥德 一級臘腸皇

每包條數：11.5

售價：$128

來源地：-

總評：2*

營養素評分：1

總脂肪：40.2(克/100克)

飽和脂肪：6.1(克/100克)

糖：20.4(克/100克)

鈉：1971.6(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.008(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

裕華 金牌臘腸

每包條數：9-10

售價：$168

來源地：中國

總評：2*

營養素評分：2

總脂肪：31.7(克/100克)

飽和脂肪：10.5(克/100克)

糖：17.6(克/100克)

鈉：1590(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：- (毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

尚品 秘製臘腸皇

每包條數：6

售價：$68

來源地：中國

總評：2*

營養素評分：2

總脂肪：41.8(克/100克)

飽和脂肪：13.5(克/100克)

糖：20.9(克/100克)

鈉：1922.6(毫克/100克)

染色料評分：-

多環芳香烴評分：-

重金屬

鉛：0.009(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

Copyright@《TOPick》、《晴報》

14款非預先包裝臘腸（評分由高至低排列）：

陽光海洋 本地特級臘腸

每包條數：-

售價：每斤$168

來源地：香港

總評：4*

營養素評分：2.5

總脂肪：35.4(克/100克)

飽和脂肪：8.1(克/100克)

糖：19(克/100克)

鈉：1512.8(毫克/100克)

染色料評分：5

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：- (毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

永華 一級臘腸

每包條數：-

售價：每斤$116

來源地：-

總評：4*

營養素評分：2.5

總脂肪：36.2(克/100克)

飽和脂肪：11.6(克/100克)

糖：17.2(克/100克)

鈉：1411.1(毫克/100克)

染色料評分：5

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.009 (毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

恒興臘味雜貨 鮮肉單枝腸

每包條數：-

售價：每斤$118

來源地：香港

總評：4*

營養素評分：2.5

總脂肪：29.3(克/100克)

飽和脂肪：9.0(克/100克)

糖：20(克/100克)

鈉：1587.3(毫克/100克)

染色料評分：5

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.032(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

聯盛食品市場 本港腊腸

每包條數：-

售價：每磅$85

來源地：香港

總評：4*

營養素評分：2

總脂肪：38.5(克/100克)

飽和脂肪：13.5(克/100克)

糖：19.7(克/100克)

鈉：1620.6(毫克/100克)

染色料評分：5

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.012(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

林記臘味家 腊腸王

每包條數：-

售價：每斤$128

來源地：-

總評：3.5*

營養素評分：2.5

總脂肪：29(克/100克)

飽和脂肪：9.8(克/100克)

糖：19.5(克/100克)

鈉：1645.7(毫克/100克)

染色料評分：5

多環芳香烴評分：2

重金屬

鉛：0.022(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

金源南北雜貨 腊腸

每包條數：-

售價：每磅$168

來源地：-

總評：1.5*

營養素評分：2.5

總脂肪：28.9(克/100克)

飽和脂肪：11.5(克/100克)

糖：20.2(克/100克)

鈉：1722.9(毫克/100克)

染色料評分：1

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.022(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

生興臘味雜貨 金牌腸王

每包條數：-

售價：每斤$180

來源地：-

總評：1.5*

營養素評分：2.5

總脂肪：26.1(克/100克)

飽和脂肪：6.6(克/100克)

糖：23.4(克/100克)

鈉：1969.2(毫克/100克)

染色料評分：1

多環芳香烴評分：4

重金屬

鉛：0.008(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

裕和合記 頂級特瘦臘腸

每包條數：-

售價：每斤$198

來源地：香港

總評：4*

營養素評分：3

總脂肪：21.7(克/100克)

飽和脂肪：5.6(克/100克)

糖：15.8(克/100克)

鈉：1652.9(毫克/100克)

染色料評分：5

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.046(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

萬利隆臘味家 特瘦生抽王腸

每包條數：-

售價：每斤$168

來源地：香港

總評：4*

營養素評分：3

總脂肪：27(克/100克)

飽和脂肪：6(克/100克)

糖：20(克/100克)

鈉：1528(毫克/100克)

染色料評分：5

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.040(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

安記 加瘦臘腸散裝

每包條數：-

售價：每斤$98

來源地：中國

總評：4*

營養素評分：2.5

總脂肪：35.9(克/100克)

飽和脂肪：12.2(克/100克)

糖：16.9(克/100克)

鈉：1258.5(毫克/100克)

染色料評分：5

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.037(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

錦祥號臘味 特瘦鮮肉腸皇

每包條數：-

售價：每斤$208

來源地：

總評：1.5*

營養素評分：2.5

總脂肪：29.3(克/100克)

飽和脂肪：7.5(克/100克)

糖：18.1(克/100克)

鈉：1720.8(毫克/100克)

染色料評分：1

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.014(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

鉅利醬園 加瘦腊腸

每包條數：-

售價：每斤$155

來源地：-

總評：1.5*

營養素評分：2.5

總脂肪：28.3(克/100克)

飽和脂肪：8.2(克/100克)

糖：18.7(克/100克)

鈉：1753.8(毫克/100克)

染色料評分：1

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.024(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

三興隆臘味 加瘦切肉腸

每包條數：-

售價：每斤$150

來源地：-

總評：1*

營養素評分：3

總脂肪：30.1(克/100克)

飽和脂肪：9.7(克/100克)

糖：14.9(克/100克)

鈉：1395.8(毫克/100克)

染色料評分：1

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.157(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)

旺角金旺中西藥批發行 本港加瘦三花臘腸

每包條數：-

售價：每斤$78

來源地：香港

總評：1*

營養素評分：2.5

總脂肪：32.8(克/100克)

飽和脂肪：8(克/100克)

糖：14.3(克/100克)

鈉：1696.8(毫克/100克)

染色料評分：1

多環芳香烴評分：5

重金屬

鉛：0.011(毫克/公斤)

砷：- (毫克/公斤)

塑化劑：- (毫克/公斤)



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消委會臘腸｜除1款外全部均屬高脂

消委會從市面店選購了30款臘腸樣本，其中20款聲稱來源地為香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大。當中有16款為預先包裝樣本，平均每100克售價由11至39.7元，相差約2.6倍；14款非預先包裝樣本則售價以每斤或每磅標示，經換算後平均每100克售價介乎12.9至37元，相差約1.9倍。

根據食物安全中心指標，每100克食物含超過20克總脂肪，便可界定為「高脂」食物。測試結果發現，以每100克計算，29款臘腸樣本屬「高脂」，總脂肪含量最高的樣本是「大生海味」三花臘腸和「聯盛食品市場」本港腊腸；唯一不屬高脂樣本的「好棧」特選三花臘腸，總脂肪含量（19.4克）亦貼近高脂定義。而雖然1款預先包裝及7款非預先包裝有「瘦」字樣，但實際上亦全部屬高脂，其中1款總脂肪含量更達35.9克。

產品描述標有「瘦」字臘腸總脂肪含量：

香港榮華榮華臘腸精選瘦肉臘腸：23克/每100克

裕和合記頂級特瘦臘腸：21.7克/每100克

萬利隆臘味家特瘦生抽王腸：27克/每100克

安記加瘦臘腸散裝：35.9克/每100克

錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇：29.3克/每100克

鉅利醬園加瘦腊腸：28.3克/每100克

三興隆臘味加瘦切肉腸：30.1克/每100克

旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸：32.8克/每100克

消委會臘腸｜全部樣本均屬高鈉

另外，全部樣本屬高鈉，每100克鈉含量由1,258.5至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標（每100克含600毫克鈉），分別高出1至近2.3倍。以鈉含量最高的「祥德」一級臘腸計算，進食1條便會攝入1,029.2毫克鈉，較每餐限量高出近5成半，亦比每日建議的鈉攝取量的一半為高。

消委會臘腸｜逾8成樣本屬高糖

製作臘腸時亦會添加糖作調味，測試中有25款樣本均屬於「高糖」。在16款預先包裝樣本，檢出糖含量最高是「香港榮華」臘腸精選瘦肉臘腸，每100克25.9克糖，若進食1條糖含量最高的樣本便會攝入14.2克糖，達每餐糖攝入量上限的85%。

而在14款非預先包裝樣本中，檢出糖含量最低的是「旺角金旺中西藥批發行」本港加瘦三花臘腸，最高則是「生興臘味雜貨」金牌腸王。

消委會臘腸｜6款樣本檢出禁用染色料 2款塑化劑含量超標

其中，有6款非預先包裝樣本的臘腸，被檢出本港禁止在食物中添加的染色料紅2G及若丹明B。當中，紅2G呈淺紅色，可令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物苯胺，其毒性不排除會導致人類患癌，本港亦在2008年底開始禁用；若丹明B則呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。

含染色料紅2G臘腸樣本：

旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸

含若丹明B臘腸樣本：

金源南北雜貨臘腸

生興臘味雜貨金牌腸王

錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇

鉅利醬園加瘦腊腸

三興隆臘味加瘦切肉腸

塑化劑方面，2款預先包裝樣本檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），每公斤分別含0.42及0.66毫克，高於食安中心行動水平。23款樣本亦含重金屬鉛，1款檢出砷，但含量沒有超出《中國食品安全國家標準食品中污染物限量》的規定。

消委會臘腸｜食用臘腸小貼士

1. 注意保持營養均衡，臘腸脂肪、鈉和糖含量普遍遍高，不適而進食太多。

2.臘腸含硝酸鹽/亞硝酸鹽，由於幼兒較容易受亞硝酸鹽影響，不宜多吃。

3.臘腸應儲存在雪櫃

4.烹煮前除去連接臘腸繩的部分

資料來源：香港消委會



轉載自晴報