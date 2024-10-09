超市大搜查｜消委會測試30款臘腸 6款含禁用染料部分或致癌 推介4款高分安全臘腸
在秋冬季節，不少港人都愛吃臘味煲仔飯、糯米飯、蘿蔔糕等，臘腸是當中不可或缺的食材。消費者委員會早前測試了市面30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，結果發現全部樣本均屬高鈉高糖，其中有4款預先包裝樣本獲得4星半高分。
消委會臘腸｜30款臘腸測試
16款預先包裝臘腸（評分由高至低排列）：
官燕棧 古法經典臘腸皇
每包條數：5
售價：$84
來源地：中國
總評：4.5*
營養素評分：5
總脂肪：35.7(克/100克)
飽和脂肪：13.4(克/100克)
糖：20(克/100克)
鈉：1552.9(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：- (毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
樓上 廣東風味臘腸
每包條數：6
售價：$72
來源地：中國
總評：4.5*
營養素評分：4.5
總脂肪：23.2(克/100克)
飽和脂肪：9(克/100克)
糖：24.5(克/100克)
鈉：1390.6(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.013(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
大棧 加拿全天然臘腸
每包條數：6
售價：$59
來源地：加拿大
總評：4.5*
營養素評分：4
總脂肪：42(克/100克)
飽和脂肪：16(克/100克)
糖：8.6(克/100克)
鈉：1314.5(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.010(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
仁御堂 皇牌精選臘腸皇
每包條數：5-7
售價：$35
來源地：中國
總評：4.5*
營養素評分：4.5
總脂肪：30.8(克/100克)
飽和脂肪：12.8(克/100克)
糖：20.6(克/100克)
鈉：1651.3(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.032(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
安記 特級臘腸皇
每包條數：7
售價：$32.9
來源地：中國
總評：4*
營養素評分：4
總脂肪：37.2(克/100克)
飽和脂肪：11(克/100克)
糖：16.2(克/100克)
鈉：1717(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.039(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
好棧 特選三花臘腸
每包條數：4
售價：$59
來源地：香港
總評：3.5*
營養素評分：1.5
總脂肪：19.4(克/100克)
飽和脂肪：7.4(克/100克)
糖：17.1(克/100克)
鈉：1764(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.015(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
好東西 本港臘腸
每包條數：6-7
售價：$148
來源地：香港
總評：3.5*
營養素評分：1.5
總脂肪：24.5(克/100克)
飽和脂肪：7.1(克/100克)
糖：19.1(克/100克)
鈉：1686.9(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.034(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
香港榮華 榮華臘腸精選瘦肉臘腸
每包條數：11
售價：$240
來源地：香港
總評：3.5*
營養素評分：2
總脂肪：23(克/100克)
飽和脂肪：8.5(克/100克)
糖：25.9(克/100克)
鈉：1404.1(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.027(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
大生 海味三花臘腸
每包條數：6
售價：$48
來源地：中國
總評：2.5*
營養素評分：2
總脂肪：47(克/100克)
飽和脂肪：12.8(克/100克)
糖：13(克/100克)
鈉：1550.1(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：- (毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
金御膳 特級臘腸西班牙豬肉
每包條數：4
售價：$33.9
來源地：新加坡
總評：2.5*
營養素評分：2
總脂肪：27.5(克/100克)
飽和脂肪：7.3(克/100克)
糖：24.9(克/100克)
鈉：1898(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：- (毫克/公斤)
砷：0.045(毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
價真棧 真萫頂級鮮肉腸
每包條數：11
售價：$81
來源地：中國
總評：2*
營養素評分：1
總脂肪：33.1(克/100克)
飽和脂肪：9.2(克/100克)
糖：22.8(克/100克)
鈉：1823.1(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.029(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
皇上皇 富豐臘腸
每包條數：4
售價：$35
來源地：中國
總評：2*
營養素評分：2
總脂肪：45.9(克/100克)
飽和脂肪：17.5(克/100克)
糖：16.5(克/100克)
鈉：1692.2(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：- (毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
光大 本港原味鮮肉臘腸
每包條數：8
售價：$68
來源地：香港
總評：2*
營養素評分：1
總脂肪：40.2(克/100克)
飽和脂肪：12.1(克/100克)
糖：12.6(克/100克)
鈉：1448(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：- (毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
祥德 一級臘腸皇
每包條數：11.5
售價：$128
來源地：-
總評：2*
營養素評分：1
總脂肪：40.2(克/100克)
飽和脂肪：6.1(克/100克)
糖：20.4(克/100克)
鈉：1971.6(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.008(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
裕華 金牌臘腸
每包條數：9-10
售價：$168
來源地：中國
總評：2*
營養素評分：2
總脂肪：31.7(克/100克)
飽和脂肪：10.5(克/100克)
糖：17.6(克/100克)
鈉：1590(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：- (毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
尚品 秘製臘腸皇
每包條數：6
售價：$68
來源地：中國
總評：2*
營養素評分：2
總脂肪：41.8(克/100克)
飽和脂肪：13.5(克/100克)
糖：20.9(克/100克)
鈉：1922.6(毫克/100克)
染色料評分：-
多環芳香烴評分：-
重金屬
鉛：0.009(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
Copyright@《TOPick》、《晴報》
14款非預先包裝臘腸（評分由高至低排列）：
陽光海洋 本地特級臘腸
每包條數：-
售價：每斤$168
來源地：香港
總評：4*
營養素評分：2.5
總脂肪：35.4(克/100克)
飽和脂肪：8.1(克/100克)
糖：19(克/100克)
鈉：1512.8(毫克/100克)
染色料評分：5
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：- (毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
永華 一級臘腸
每包條數：-
售價：每斤$116
來源地：-
總評：4*
營養素評分：2.5
總脂肪：36.2(克/100克)
飽和脂肪：11.6(克/100克)
糖：17.2(克/100克)
鈉：1411.1(毫克/100克)
染色料評分：5
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.009 (毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
恒興臘味雜貨 鮮肉單枝腸
每包條數：-
售價：每斤$118
來源地：香港
總評：4*
營養素評分：2.5
總脂肪：29.3(克/100克)
飽和脂肪：9.0(克/100克)
糖：20(克/100克)
鈉：1587.3(毫克/100克)
染色料評分：5
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.032(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
聯盛食品市場 本港腊腸
每包條數：-
售價：每磅$85
來源地：香港
總評：4*
營養素評分：2
總脂肪：38.5(克/100克)
飽和脂肪：13.5(克/100克)
糖：19.7(克/100克)
鈉：1620.6(毫克/100克)
染色料評分：5
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.012(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
林記臘味家 腊腸王
每包條數：-
售價：每斤$128
來源地：-
總評：3.5*
營養素評分：2.5
總脂肪：29(克/100克)
飽和脂肪：9.8(克/100克)
糖：19.5(克/100克)
鈉：1645.7(毫克/100克)
染色料評分：5
多環芳香烴評分：2
重金屬
鉛：0.022(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
金源南北雜貨 腊腸
每包條數：-
售價：每磅$168
來源地：-
總評：1.5*
營養素評分：2.5
總脂肪：28.9(克/100克)
飽和脂肪：11.5(克/100克)
糖：20.2(克/100克)
鈉：1722.9(毫克/100克)
染色料評分：1
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.022(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
生興臘味雜貨 金牌腸王
每包條數：-
售價：每斤$180
來源地：-
總評：1.5*
營養素評分：2.5
總脂肪：26.1(克/100克)
飽和脂肪：6.6(克/100克)
糖：23.4(克/100克)
鈉：1969.2(毫克/100克)
染色料評分：1
多環芳香烴評分：4
重金屬
鉛：0.008(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
裕和合記 頂級特瘦臘腸
每包條數：-
售價：每斤$198
來源地：香港
總評：4*
營養素評分：3
總脂肪：21.7(克/100克)
飽和脂肪：5.6(克/100克)
糖：15.8(克/100克)
鈉：1652.9(毫克/100克)
染色料評分：5
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.046(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
萬利隆臘味家 特瘦生抽王腸
每包條數：-
售價：每斤$168
來源地：香港
總評：4*
營養素評分：3
總脂肪：27(克/100克)
飽和脂肪：6(克/100克)
糖：20(克/100克)
鈉：1528(毫克/100克)
染色料評分：5
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.040(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
安記 加瘦臘腸散裝
每包條數：-
售價：每斤$98
來源地：中國
總評：4*
營養素評分：2.5
總脂肪：35.9(克/100克)
飽和脂肪：12.2(克/100克)
糖：16.9(克/100克)
鈉：1258.5(毫克/100克)
染色料評分：5
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.037(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
錦祥號臘味 特瘦鮮肉腸皇
每包條數：-
售價：每斤$208
來源地：
總評：1.5*
營養素評分：2.5
總脂肪：29.3(克/100克)
飽和脂肪：7.5(克/100克)
糖：18.1(克/100克)
鈉：1720.8(毫克/100克)
染色料評分：1
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.014(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
鉅利醬園 加瘦腊腸
每包條數：-
售價：每斤$155
來源地：-
總評：1.5*
營養素評分：2.5
總脂肪：28.3(克/100克)
飽和脂肪：8.2(克/100克)
糖：18.7(克/100克)
鈉：1753.8(毫克/100克)
染色料評分：1
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.024(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
三興隆臘味 加瘦切肉腸
每包條數：-
售價：每斤$150
來源地：-
總評：1*
營養素評分：3
總脂肪：30.1(克/100克)
飽和脂肪：9.7(克/100克)
糖：14.9(克/100克)
鈉：1395.8(毫克/100克)
染色料評分：1
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.157(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
旺角金旺中西藥批發行 本港加瘦三花臘腸
每包條數：-
售價：每斤$78
來源地：香港
總評：1*
營養素評分：2.5
總脂肪：32.8(克/100克)
飽和脂肪：8(克/100克)
糖：14.3(克/100克)
鈉：1696.8(毫克/100克)
染色料評分：1
多環芳香烴評分：5
重金屬
鉛：0.011(毫克/公斤)
砷：- (毫克/公斤)
塑化劑：- (毫克/公斤)
Copyright@《TOPick》、《晴報》
消委會臘腸｜除1款外全部均屬高脂
消委會從市面店選購了30款臘腸樣本，其中20款聲稱來源地為香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大。當中有16款為預先包裝樣本，平均每100克售價由11至39.7元，相差約2.6倍；14款非預先包裝樣本則售價以每斤或每磅標示，經換算後平均每100克售價介乎12.9至37元，相差約1.9倍。
根據食物安全中心指標，每100克食物含超過20克總脂肪，便可界定為「高脂」食物。測試結果發現，以每100克計算，29款臘腸樣本屬「高脂」，總脂肪含量最高的樣本是「大生海味」三花臘腸和「聯盛食品市場」本港腊腸；唯一不屬高脂樣本的「好棧」特選三花臘腸，總脂肪含量（19.4克）亦貼近高脂定義。而雖然1款預先包裝及7款非預先包裝有「瘦」字樣，但實際上亦全部屬高脂，其中1款總脂肪含量更達35.9克。
產品描述標有「瘦」字臘腸總脂肪含量：
- 香港榮華榮華臘腸精選瘦肉臘腸：23克/每100克
- 裕和合記頂級特瘦臘腸：21.7克/每100克
- 萬利隆臘味家特瘦生抽王腸：27克/每100克
- 安記加瘦臘腸散裝：35.9克/每100克
- 錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇：29.3克/每100克
- 鉅利醬園加瘦腊腸：28.3克/每100克
- 三興隆臘味加瘦切肉腸：30.1克/每100克
- 旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸：32.8克/每100克
消委會臘腸｜全部樣本均屬高鈉
另外，全部樣本屬高鈉，每100克鈉含量由1,258.5至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標（每100克含600毫克鈉），分別高出1至近2.3倍。以鈉含量最高的「祥德」一級臘腸計算，進食1條便會攝入1,029.2毫克鈉，較每餐限量高出近5成半，亦比每日建議的鈉攝取量的一半為高。
消委會臘腸｜逾8成樣本屬高糖
製作臘腸時亦會添加糖作調味，測試中有25款樣本均屬於「高糖」。在16款預先包裝樣本，檢出糖含量最高是「香港榮華」臘腸精選瘦肉臘腸，每100克25.9克糖，若進食1條糖含量最高的樣本便會攝入14.2克糖，達每餐糖攝入量上限的85%。
而在14款非預先包裝樣本中，檢出糖含量最低的是「旺角金旺中西藥批發行」本港加瘦三花臘腸，最高則是「生興臘味雜貨」金牌腸王。
消委會臘腸｜6款樣本檢出禁用染色料 2款塑化劑含量超標
其中，有6款非預先包裝樣本的臘腸，被檢出本港禁止在食物中添加的染色料紅2G及若丹明B。當中，紅2G呈淺紅色，可令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物苯胺，其毒性不排除會導致人類患癌，本港亦在2008年底開始禁用；若丹明B則呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。
含染色料紅2G臘腸樣本：
- 旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸
含若丹明B臘腸樣本：
- 金源南北雜貨臘腸
- 生興臘味雜貨金牌腸王
- 錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇
- 鉅利醬園加瘦腊腸
- 三興隆臘味加瘦切肉腸
塑化劑方面，2款預先包裝樣本檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），每公斤分別含0.42及0.66毫克，高於食安中心行動水平。23款樣本亦含重金屬鉛，1款檢出砷，但含量沒有超出《中國食品安全國家標準食品中污染物限量》的規定。
消委會臘腸｜食用臘腸小貼士
1. 注意保持營養均衡，臘腸脂肪、鈉和糖含量普遍遍高，不適而進食太多。
2.臘腸含硝酸鹽/亞硝酸鹽，由於幼兒較容易受亞硝酸鹽影響，不宜多吃。
3.臘腸應儲存在雪櫃
4.烹煮前除去連接臘腸繩的部分
資料來源：香港消委會
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