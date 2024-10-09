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粟米健康 │ 專家教粟米咁煮最甜！揀粟米貼士、烤粟米用邊隻粟米 糯米粟米紫色顆粒含花青素！
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粟米｜罐頭粟米原來非蔬菜？烤粟米最好用黃粟米 專家教3大貼士煮粟米最甜

健康解「迷」
健康解「迷」

　　天氣轉涼，又是吃烤蕃薯、烤粟米的季節。台灣有菜販就分享烤粟米最好是用黃粟米，又教授烹煮出最甜粟米的方法。

 

4種粟米種類

 

　　台灣新莊公有市場菜販廖炯程日前在Facebook發帖，指市場上常見的粟米種類有以下4種。

 

1. 黃粟米

呈金黃色，葉黃素、胡蘿蔔素、玉米黃質等含量較高，對眼睛有較高的營養價值。

 

2. 水果粟米

黃白相間，甜度高達17，已經到了水果的甜度，所以有「水果粟米」的稱號，用水洗一洗就可以進食。

 

3. 白龍王

即牛奶粟米，甜度高達18，甜而脆口，是日本北海道的品種在台灣種植，可以直接生食。

 

4. 糯米粟米

紫色相間，口感綿密，因澱粉含量高、類似糯米口感而得名，紫色的顆粒含有花青素。

廖炯程又指，「粟米粒」罐頭其實是金黃色的「澱粉」糧食，而非「蔬菜」，卻經常被誤認是蔬菜。

 

烤粟米最好用一款粟米

 

　　至於烤粟米用哪一款粟米最好，他表示最常用是甜粟米（黃粟米），只需用錫紙加一塊牛油後包起來，放在烤肉網邊慢慢滾動便可。另外亦可選用土粟米，即整條白色的粟米，因為以前的人喜歡有嚼勁，但土粟米排列不均勻，外觀不太好看，而且產量少和不穩定，所以現今種植的人也少了。他又指現在的人喜歡Q糯口感，所以轉用糯米粟米。

 

如何煮粟米最甜？

 

　　廖炯程表示黃粟米、水果粟米、牛奶粟米，煮出來大多都不會讓人失望。其次是新鮮度，越新鮮的粟米越甜，採收後的粟米粒中，葡萄糖會慢慢轉換成澱粉，甜度會越來越低，就算冷藏也一樣會變低，故離產地越近越有優勢，進口粟米的甜度會差很多，且冬天的粟米會較甜。

 

　　另外是烹煮方法，他建議好的粟米水煮已經很好吃，凍水粟米就下鍋，再灑點鹽，水滾7至10分鐘後馬上撈起來，不要一直泡在水裡，因甜度會流失。此外，他提醒連皮煮粟米，可減少甜度流失。

 

揀選靚粟米4大貼士

 

1.根部切口要白，不能黑心

2.外葉要綠，愈綠愈新鮮。

3.果粒要飽滿完整，不要缺米和凹陷。

4.粟米蒂頭不要有黑孔洞，裹面極可能有蟲。

 

轉載自晴報

Tags:#家居#入廚常識#台灣#葉黃素#罐頭#晴報文章
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