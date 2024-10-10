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糖尿病 ︱ 69歲周潤發患糖尿病！遵守4大飲食方針，培養飯後一個習慣，有效穩定血糖，降低患心血管病風險！
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糖尿病 ︱ 69歲周潤發患糖尿病！遵守4大飲食方針，培養飯後一個習慣，有效穩定血糖，降低患心血管病風險！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年69歲的影帝周潤發（發哥）熱愛跑步行山，經常被市民野生捕獲。不過，儘管生活作風非常健康，快將登七的發哥同樣面對著疾病威脅：他曾自揭患有糖尿病，有時只會吃一頓飯。透過調整飲食，發哥有一套與糖尿病的共處之道，幫助他穩定血糖。

 

　　台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，分享了發哥與糖尿病共處的4大飲食方針：有4種食物優先選擇進食， 可以幫助血糖平穩之餘，降低罹患心血管疾病的機率。

 

1.優先選擇高纖食物

  • 例如：菇類、海病、小番茄
  • 膳食纖維可延緩裒後血糖急速上升，有助穩定血糖。
  • 營養師建議，吃飯順序可以先吃菜再吃肉、最後吃飯，更有助穩定血糖。

 

2.優先選擇低GI食身物

  • 例如：全麥麵包、燕麥、奇異果
  • 低GI食物因醣份吸收計度較慢，所以血糖波動較小。
  • 優先選擇低GI食物，可以幫助血糖平穩，使胰島素適量分泌；也可以減少胰臟運作的負擔。

 

3.優先選擇優質油脂

  • 例如：橄欖油、堅果、深海魚
  • 適量攝取健康油脂，例如植物油、魚油等。
  • 含豐富單元不飽和脂肪，可降低體內壊膽固醇，有助於降低罹患心血管疾病的機率。

 

4.優先選擇含鉻食物

  • 例如：西蘭花、苦瓜、牛肉
  • 鉻是一種天然礦物質，也是人體無法自行合成的重要營養素。
  • 參與了胰島素調控血糖，幫助醣類正常代謝。

資料來源：營養師高敏敏

 

　　另外，高敏敏提醒，糖尿病患者有3類食物要少吃：

 

1. 含鹽量高食物

例如炸物、醃漬物、加工肉；
鈉含量過高 易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病。

 

2. 甜食、含糖飲料

易導致血糖上升；且精緻甜點的油脂含量高，會增加罹患心血管疾病的機率。

 

3. 酒類

空腹飲酒易導致血糖驟降，可能造成生命危險；而飯後飲洒，易致血糖飆升，不利控制血糖。

 

　　而衆所周知，發哥喜歡跑步；飯後培養慢跑習慣，會更有效控制及穩定血糖。

 

發哥看淡生死「沒有甚麼可以害怕的」

 

　　發哥在2023年10月5日出席韓國釜山國際電影節記者會，大方回應當年7月自己被驚傳死訊的傳聞。他表示，自己對傳離世的新聞毫不在意，認為活在當下最重要，把生死看得很淡，坦言：

 

　　有生，必有死。我不太關心皺紋、不怕變老。相反，沒有甚麼可以害怕的，因為這就是生活。

 

　　發哥更開玩笑地說：「也許我在跑步的時候會死掉，那時也不會有虛假消息了。」並認為人達某年齡，該找屬於自己的興趣和嗜好，最重要是保持健康。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#糖尿病#周潤發#跑步#養生#健康#健康Tips#血糖#食得有營#運動#發哥#穩定血糖#健康飲食#高纖食物#低GI食物#胰島素#優質油脂#單元不飽和脂肪#鉻#糖尿科#心臟科#營養#慢跑
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