糖尿病 ︱ 69歲周潤發患糖尿病！遵守4大飲食方針，培養飯後一個習慣，有效穩定血糖，降低患心血管病風險！

現年69歲的影帝周潤發（發哥）熱愛跑步行山，經常被市民野生捕獲。不過，儘管生活作風非常健康，快將登七的發哥同樣面對著疾病威脅：他曾自揭患有糖尿病，有時只會吃一頓飯。透過調整飲食，發哥有一套與糖尿病的共處之道，幫助他穩定血糖。

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，分享了發哥與糖尿病共處的4大飲食方針：有4種食物優先選擇進食， 可以幫助血糖平穩之餘，降低罹患心血管疾病的機率。

1.優先選擇高纖食物

例如：菇類、海病、小番茄

膳食纖維可延緩裒後血糖急速上升，有助穩定血糖。

營養師建議，吃飯順序可以先吃菜再吃肉、最後吃飯，更有助穩定血糖。

2.優先選擇低GI食身物

例如：全麥麵包、燕麥、奇異果

低GI食物因醣份吸收計度較慢，所以血糖波動較小。

優先選擇低GI食物，可以幫助血糖平穩，使胰島素適量分泌；也可以減少胰臟運作的負擔。

3.優先選擇優質油脂

例如：橄欖油、堅果、深海魚

適量攝取健康油脂，例如植物油、魚油等。

含豐富單元不飽和脂肪，可降低體內壊膽固醇，有助於降低罹患心血管疾病的機率。

4.優先選擇含鉻食物

例如：西蘭花、苦瓜、牛肉

鉻是一種天然礦物質，也是人體無法自行合成的重要營養素。

參與了胰島素調控血糖，幫助醣類正常代謝。

資料來源：營養師高敏敏

另外，高敏敏提醒，糖尿病患者有3類食物要少吃：

1. 含鹽量高食物

例如炸物、醃漬物、加工肉；

鈉含量過高 易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病。

2. 甜食、含糖飲料

易導致血糖上升；且精緻甜點的油脂含量高，會增加罹患心血管疾病的機率。

3. 酒類

空腹飲酒易導致血糖驟降，可能造成生命危險；而飯後飲洒，易致血糖飆升，不利控制血糖。

而衆所周知，發哥喜歡跑步；飯後培養慢跑習慣，會更有效控制及穩定血糖。

發哥看淡生死「沒有甚麼可以害怕的」

發哥在2023年10月5日出席韓國釜山國際電影節記者會，大方回應當年7月自己被驚傳死訊的傳聞。他表示，自己對傳離世的新聞毫不在意，認為活在當下最重要，把生死看得很淡，坦言：

有生，必有死。我不太關心皺紋、不怕變老。相反，沒有甚麼可以害怕的，因為這就是生活。

發哥更開玩笑地說：「也許我在跑步的時候會死掉，那時也不會有虛假消息了。」並認為人達某年齡，該找屬於自己的興趣和嗜好，最重要是保持健康。

轉載自晴報