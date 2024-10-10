歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
心臟病 丨 打邊爐兩個習慣恐增心臟衰竭死亡風險達5成！喘腫累 + 9大外貌變化可能是患心臟病警號！
健康Tips
醫生解說
心臟病

心臟病 丨 打邊爐兩個習慣恐增心臟衰竭死亡風險達5成！喘腫累 + 9大外貌變化可能是患心臟病警號！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　氣漸冷，又是打邊爐的好時候！不過，有心臟科醫生便提醒，打邊爐有2大飲食陷阱，令心臟衰竭機率增加，並分享心臟衰竭症狀，原來從「9大面相變化」即可看出端倪。

 

　　台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任，曾在《健康晚點名》節目分享了打邊爐肇禍的案例。他指曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有2個常見習慣：

 

　　除了愛喝湯，還會沾沙茶醬。

 

　　陳冠任表示，打邊爐的高鈉湯底及醬汁其實正正中了2大飲食陷阱，亦加重了心臟負擔，對本身有心臟病的病患尤其危險。他解釋指，一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，亦會使心臟負荷過大，因此民眾打邊爐時要注意鈉的攝取。

 

心臟衰竭3大症狀

 

　　陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

 

靜態時易喘氣、呼吸困難。簡單比較即例如以往能爬2、3層樓梯，現在爬1層就要休息，有明顯變喘的差異。

 

下肢水腫、肺水腫、尿量減少，最明顯的是雙腳嚴重水腫

 

易疲累，活動力降低

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

 

心臟病有面相睇

 

　　除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

 

心臟病面相9大變化

面部水腫

皮膚變色

眼臉有黃斑瘤

眼睛出現「老年環」

前額皺紋(抬頭紋)

鼻樑橫紋(山根橫紋)

耳垂皺褶(冠心溝)

舌苔發黃

嘴唇發紫

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

 

轉載自晴報
 

Tags:#健康問題#養生#綜藝節目#台灣#心臟病#健康Tips#醫生解說#食得有營#打邊爐#心臟衰竭#心臟科#營養#喘氣#水腫#易疲累#湯底#沙茶醬#高鈉
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處