心臟病 丨 打邊爐兩個習慣恐增心臟衰竭死亡風險達5成！喘腫累 + 9大外貌變化可能是患心臟病警號！

氣漸冷，又是打邊爐的好時候！不過，有心臟科醫生便提醒，打邊爐有2大飲食陷阱，令心臟衰竭機率增加，並分享心臟衰竭症狀，原來從「9大面相變化」即可看出端倪。

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任，曾在《健康晚點名》節目分享了打邊爐肇禍的案例。他指曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有2個常見習慣：

除了愛喝湯，還會沾沙茶醬。

陳冠任表示，打邊爐的高鈉湯底及醬汁其實正正中了2大飲食陷阱，亦加重了心臟負擔，對本身有心臟病的病患尤其危險。他解釋指，一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，亦會使心臟負荷過大，因此民眾打邊爐時要注意鈉的攝取。

心臟衰竭3大症狀

陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

喘

靜態時易喘氣、呼吸困難。簡單比較即例如以往能爬2、3層樓梯，現在爬1層就要休息，有明顯變喘的差異。

腫

下肢水腫、肺水腫、尿量減少，最明顯的是雙腳嚴重水腫

累

易疲累，活動力降低

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

心臟病有面相睇

除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

心臟病面相9大變化

面部水腫

皮膚變色

眼臉有黃斑瘤

眼睛出現「老年環」

前額皺紋(抬頭紋)

鼻樑橫紋(山根橫紋)

耳垂皺褶(冠心溝)

舌苔發黃

嘴唇發紫

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

轉載自晴報

