食用安全 ｜ 女子福建餐廳食鐵板燒驚現碟底湧出近20隻曱甴！店方強詞奪理指菜品無問題拒絕賠償！

超誇張！內地一名女子日前於福建某間海鮮餐廳用餐，其中一道鐵板燒上菜時，碟底竟湧出近20隻曱甴，向店家反映後對方竟強調菜品沒有問題，故拒絕退款。

綜合內媒及 《瀟湘晨報》，該名女子上周四（3日）於福建南平市隆灣海鮮大酒樓（八一路店）用餐，其中一道鐵板燒上菜後，逾20隻曱甴於碟底瘋狂湧出，甚至爬上筷子，場面極為誇張。事主隨即向店家投訴，不料對方強調曱甴由鐵板湧出，與菜品無關，又表示一直有進行消毒殺菌，之後亦有相關監管部門前來㮷查，否認事件屬食安問題兼拒絕作出賠償。

事主到涉事餐廳用餐，不料其中一道鐵板燒上菜後，逾20隻曱甴於碟底瘋狂湧出。（網上圖片）



部分曱甴甚至爬上筷子，場面極誇張。（網上圖片）

事主隨即向店家投訴，不料對方強調曱甴由鐵板湧出，堅稱與菜品無關。（網上圖片）

食用安全｜涉事餐廳強調事件為「小意外」

內地記者事後聯絡涉事餐廳，工作人員接電時表示只是「小意外」，強調事件「遊客說的那麼誇張」，而事主之後已離，事件已經處理完畢。而當地南平市市場監督管理局個得悉事件後，表示將立即安排工作人員上門核實處理。

事件一出，隨即引起網民熱議，指曱甴出現於餐廳任何地方都不合理，怒斥餐廳逃避責任、言論誇張。

網民有咩講

快檢舉讓他賠償關店！

哪家曝光出來避雷！

看不見的都這麼多，看不見的應該多……

這種話也說得出口。

做餐飲這個態度真的可以嗎？

食用安全｜沙門氏菌常見病徵

據本港食安中心資料，沙門氏菌可透過受污染食物傳播給人類，來源一般為未煮熟肉類、家禽，以及未經加熱殺菌處理的奶、生蛋及蛋製食品等，過往本港就曾發生多宗於食肆食用未徹底煮熟雞蛋而感染沙門氏菌個案。

若未能及時表受論當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等，但這些情況十分罕見

嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒

資料來源：衞生防護中心

食用安全｜3大沙門氏菌高危溫床

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。其中孕婦、嬰幼兒、長者及免疫系統較弱人士較易在受感染後出現嚴重併發症。

1.家養及野生動物

2.食用動物，例如家禽、豬和牛

3.竉物，例如猫、狗、鳥類和龜

資料來源：衞生防護中心



轉載自晴報