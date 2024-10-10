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肥腫難分 丨 韓國男神李敏鎬脹爆兼臉容浮腫，外型走樣惹熱議！自揭肝臟不太好 長期受水腫困擾！
養生Tips

肥腫難分 丨 韓國男神李敏鎬脹爆兼臉容浮腫，外型走樣惹熱議！自揭肝臟不太好 長期受水腫困擾！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　憑著《花樣男子》、《繼承者們》韓劇走紅亞洲的韓國男神李敏鎬，近年外表似乎大走樣，37歲的他早前現身電影《普通的家庭》首映支持好友時，其脹爆兼浮腫臉容再度引起觸目，不少網民高呼他老態盡現，保養遠遜於只有36歲的男神金秀賢。

 

　　由韓星張東健、薛景求與秀賢等主演的新片《非普通家族》於前日（7日）在首爾江南區的戲院舉行首映禮，37歲的李敏鎬雖沒有參演，但卻憑著肥腫難分的樣子成為當晚韓媒的焦點。有關相片曝光後，不少網民感嘆歲月不饒人，又將他與另一男神金秀賢比較，「明明只有37歲，卻似老了十年」、「金秀賢比他小一歲，為何長得似18」。

 

男神崩壞丨長受水腫困擾

 

　　事實上，李敏鎬顏值崩壞已非鮮事，他早前所拍的新護膚品廣告片中，亦被人抨擊腫脹非常嚴重，有粉絲亦曾擔心李敏鎬身體是否出現問題。李敏鎬亦曾回應指因肝臟不太好，因此長受水腫問題困擾，故每每拍戲前，便需嚴格控制飲食。

 

男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身 李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲

男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身 李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲

《非普通家族》早前在首爾江南區的戲院舉行首映禮，37歲的李敏鎬雖沒有參演，但卻憑著肥腫難分的樣子成為當晚韓媒的焦點。(影片截圖)

男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身 李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲

繼承者們劇照

男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身 李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲

花樣男子劇照

男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身 李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲

男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身 李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲

36歲的男神金秀賢依然保養得宜。(IG圖片)

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#健康問題#首映禮#首爾#南韓#健康Tips#肥胖問題#李敏鎬#水腫#肥胖#浮腫#腸胃肝臟科#壓力
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