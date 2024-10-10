抗衰老 ｜ 專家推介5大食物有助逆齡！外表及體能可後生10年？推介一款終極抗衰老早餐：可延緩身體及皮膚老化兼增強活力！

飲食得宜，外表及體能都可以年輕10歲？外國一名專家日前列出5類有效抗衰老食物，強調道些食物除了有多種保健效果外，亦有助改善皮膚老化問題，幫助大家抗老逆齡，而1款簡易早餐，每日食用更具有「終極抗衰老」功效。

抗衰老｜5大抗衰老食物 食品專家：頻食可逆齡10歲

綜合外媒及《Express》報道，食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

1.特級初榨橄欖油

降低壞膽固醇、中風風險和高血壓，內含單元不飽和脂肪，有幫抗炎及減少皮膚老化。

2.綠茶

富含維生素B2及抗氧化劑，有助於緊緻肌膚、預防細紋或皺紋。

3.黑朱古力

有助降低血壓、膽固醇水平、減少炎症、促進皮膚血液循環、長時間保持皮膚水分;內含黃烷醇，有助保護皮膚免受陽光傷害，減料由陽光照射而誘發皺紋。

4.石榴

富含多種健康營養素及抗氧化劑有助減少陽光傷害及皮膚色斑、保護膠原蛋白。

5.西瓜

有助皮膚補水，另外含有富含維他命A、B及C。

資料來源：食品專家Phil Bianchi

抗衰老｜專家推薦「終極抗衰老」食譜

Phil Bianchi推薦1款簡單早餐食譜，將11種食材混合後，每日早上配上一杯綠茶做早餐，除了具有抗衰老功效之餘，更可延緩身體及皮膚老化，增強活力：

材料：

香草蛋白粉１/２湯匙

楓糖 1 糖

燕麥奶 75ml

熟香蕉 1 條

西瓜 50g

冷凍混合莓果 150g

石榴籽 25g

資料來源：食品專家Phil Bianchi

抗衰老｜10種天然「超級食物」

營養雜誌《Today’s Dietitian》過去曾聯同健康公關機構Pollock Communications，向全球564名註冊營養師進行年度「營養趨勢」調查，挑選出10種天然「超級食物」：

1.發酵食品

2.藍莓

3.種子類

4.牛油果

5.堅果

6.綠茶

7.豆類

8.菇類

9.原始穀物

10.三文魚

資料來源：PR Newswire (美通社)

調查亦指出，「植物性飲食」在全球上變得愈來愈普遍，目前排名第2，稍低於「間歇性斷食」；大部分註冊營養師建議大家，每日多攝取植物性食物、提升膳食纖維攝取、限制加工食物及快餐的攝取，有助於提升整體身體健康。

轉載自晴報